MediciBuni Dr. Dafina Remizowschi, MedLife: „1 din 2 femei prezintă noduli tiroidieni. Există riscul ca aceștia să evolueze în cancer, însă diagnosticată precoce, pacienta se poate vindeca în totalitate” 

Când nu mâncăm echilibrat, facem prea puțină mișcare și resimțim stresul la intensitate crescută, hormonii sunt dați peste cap. Consecințele pot fi dezastruoase, fiindcă de activitatea hormonală depinde funcționarea întregului organism. Una dintre cele mai îngrijorătoare probleme observate de dr. Dafina Remizowschi, medic specialist endocrinolog în cadrul Clinicii MedLife Polimed „Gabriel Popescu“, o reprezintă numărul tot mai mare de tineri cu obezitate și diabet zaharat de tip 2, dar și de persoane cu afecțiuni ale glandei tiroide.

Fie că vorbim despre tineri sau despre persoane de vârsta a doua, tiroiditele autoimune sunt cele cu care medicul se confruntă cel mai des în cabinetul său. În cazul tiroiditei autoimune, explică dr. Dafina Remizowschi, organismul „se revoltă împotriva propriei tiroide, pe care, în general, o distruge. Astfel, tiroida este afectată și pacientul are nevoie de un tratament specific.”

Cel mai frecvent diagnostic din acest spectru este tiroidita Hashimoto, care se manifestă prin scăderea cantității de hormoni produși de tiroidă. „Pe scurt, tiroida nu mai funcționează și este nevoie de tratament”, subliniază medicul.

Stilul de viață haotic, principala cauză a tulburărilor endocrine

Dacă ne raportăm la tulburările endocrine la modul general, putem observa că cele mai frecvente dintre aceste tulburări, mai ales în cazul tinerilor, au legătură cu stilul de viață deficitar.

„Fie că vorbim de stres sau de dietele extrem de neadecvate, care implică un consum ridicat de produse de patiserie, de exemplu, toate acestea produc dezechilibre. Numeroase femei ajung în cabinetul endocrinologului cu sindromul ovarului polichistic. În unele cazuri se ajunge la obezitate morbidă și la vârste de 20 de ani. Sau, un alt exemplu, diagnosticăm diabet de tip 2 la vârste foarte tinere, am avut cazuri și de 17 ani”, trage un semnal de alarmă medicul. Analizând factorii care determină astfel de afecțiuni, putem cu ușurință să înțelegem și care sunt modalitățile de prevenire ale tulburărilor de mai sus. Să alegem un stil de viață echilibrat, care implică și gestionarea adecvată a stresului, este primul și cel mai bun mod de prevenție.

În cazul bolilor autoimune, stresul este singurul factor asupra căruia putem avea control. Dr. Remizowschi știe că oamenii nu au cum să înlăture factorii stresanți din viața lor, cel puțin nu pe toți. „Nu putem vorbi despre prevenirea stresului”, consideră medicul. Dar putem controla reacțiile la factorii stresanți. „Le spun pacienților de fiecare dată: înțeleg că sunt multe lucruri care ne stresează, dar până la urmă, felul în care acordăm importanță acestor stimuli poate să difere de la un caz la altul. De aceea unii oameni se îmbolnăvesc și alții nu.”

Altfel spus, revine dr. Remizowschi: „Ne enervăm tot timpul pentru nimicuri și, la un moment dat, organismul spune: «Stop! Nu mai pot!»”.

Una din două femei are noduli tiroidieni

Cu toate că nu se știe sigur dacă sunt factori determinanți – stilul de viață, dereglările hormonale sau diferite alte tipuri de dereglări din organism pot contribui la o altă afecțiune extrem de frecventă a glandei tiroide: nodulii tiroidieni. „Foarte multe persoane prezintă noduli tiroidieni: una din două femei. Majoritatea lor, peste 90-95% sunt benigni și nu implică probleme majore. Totuși, este foarte important ca pacientul să știe dacă are noduli sau nu. Iar dacă are un nodul, trebuie urmărit o dată pe an sau o dată la doi ani, în funcție de ce îți recomandă medicul curant. Pentru că există totuși ca aceștia să evolueze în cancer, însă diagnosticată precoce, pacienta se poate vindeca în totalitate. Un cancer tiroidian depistat precoce poate fi vindecat total”, ne-a mai spus dr. Remizowschi.

Mai mult, în endocrinologie și, punctual în ceea ce privește cancerul tiroidian, depistarea încă din fazele incipiente poate garanta vindecarea completă a cancerului.

Analizele recomandate pentru controlul glandei tiroide

Pentru un diagnostic precoce, dar și pentru tratarea corespunzătoare a oricăror afecțiuni depistate la nivelul glandei tiroide, este recomandat un consult endocrinologic recurent. „Un consult în ceea ce privește patologia glandei tiroide presupune analize de sânge, respectiv TSH, FT4 (analize ce intră în spectru decontat de CNAS) și anticorpi, precum și o ecografie tiroidiană”, explică medicul.

În cazul în care pacientul are în familie istoric de noduli, persoane cu antecedente de cancer tiroidian, de boli autoimune cum sunt tiroidita Hashimoto sau boala Basedow-Graves (o afecțiune autoimună ce stimulează tiroida să funcționeze în exces) sau alte boli autoimune care predispun la riscul apariției bolilor tiroidei, precum vitiligo sau psoriazis, acesta trebuie să meargă în primul rând la medicul de familie pentru un set comun de analize. Ulterior, acesta va fi completat ulterior conform indicațiilor medicului endocrinolog.

„Simptomele date de problemele glandei tiroide sunt nespecifice, multe dintre ele pot fi corelate și cu o mulțime de alte afecțiuni. Putem lua în considerare starea de oboseală, dar oboseala apare ca simptom în multe afecțiuni, sau doar ca și consecință a surmenajului. Palpitațiile, senzația de nod în gât sunt frecvent menționate de pacienți și, de obicei, sunt o consecință a grijilor, a problemelor zilnice care cresc nivelul de cortizol și de adrenalină, iar inima o poate lua la trap”, explică dr. Dr. Remizowschi.

De aceea, e important să fim atenți la corpul nostru și, pentru că este dificil să ne dăm seama care dintre simptome pot fi corelate cu tiroida, să mergem periodic la control.

„Asistăm la o epidemie de diabet zaharat”

O altă afecțiune endocrinologică a cărei incidență crește de la an la an și care o preocupă pe dr. Remizowschi este diabetul zaharat de tip 2, pe care îl intalneste și la vârste fragede.

Managementul stilului de viață este esențial pentru prevenția acestei afecțiuni, și poate fi realizat prin programe de educație în fiecare grădiniță, școală, liceu, dar și în mediul de acasă. „Eu am 38 de ani, iar când eram copil, mâncam gogoși făcute de bunica și, o dată la nu știu cât timp, prăjituri făcute de mama în casă. În prezent, copiii au acces nelimitat la dulciuri, la mâncare. Într-un fel, generația noastră a fost protejată, plus că petreceam mult mai mult timp afară, ceea ce conta enorm.”

Din propria experiență la cabinet, mediul endocrinolog consideră că părinții sunt primii care trebuie să pună limite răsfățului cu dulciuri în cazul micuților. „Bunicii mai ales, din dragoste, bineînțeles, le oferă multe dulciuri nepoților lir. Dar le fac rău fără să își dea seama.” Părinții și bunicii laolaltă trebuie să înțeleagă că răsfățul înseamnă dragoste, nu mâncare. Și mai mult, trebuie să le ofere puterea propriului exemplu, crede medicul.

Dacă cei mici sunt deja obișnuiți să mănânce dulciuri, revine medicul: „Nu este în regulă nici să le eliminăm brusc pe toate, ci să contrabalansăm cu alimentele sănătoase: «Dacă mănânci un măr, poți să mănânci și două tablete de ciocolată ( 20 grame ) sau doi biscuiți»”.

Aceste măsuri trebuie luate pentru că, subliniază dr. Remizowschi, asistăm la o epidemie de diabet zaharat. „Este teribil ce văd în rândul tinerilor în ceea ce privește diabetul zaharat, tineri care vor ajunge la insulină. Nu vreau să fiu dramatică, dar lucrurile sunt chiar foarte triste.”

Scăderea fertilității și menopauza prematură, din ce în ce mai frecvente

Pe lângă afecțiunile menționate anterior, tot mai mulți tineri se confruntă în prezent și cu alte tipuri de tulburări hormonale. Unele sunt normale până la o anumită vârstă, cum sunt cele din perioada pubertății, altele ar trebui să ne îngrijoreze. „În cazul ovarului, de exemplu, la pubertate apar foarte frecvent tulburări, cele mai multe fiind tulburări normale până când persoana în cauză depășește primii doi – trei ani după menarhă, deci după prima menstruație”, explică medicul.

Apoi, pot apărea tulburările cauzate de kilogramele în plus: „Când o persoană are o greutate corporală mai mare decât este cea normală, ea secretă mai mulți hormoni estrogeni în grăsime. Vorbim în aceeași măsură despre femei și bărbați. Copiii ajung să aibă un penis de dimensiuni mai mici, organele genitale nu se dezvoltă corespunzător, iar fetițele au menstre neregulate, care vin mai rar sau mai des, foarte abundente, foarte puțin abundente sau chiar absente. În consecință, mai târziu în cazul bărbaților poate apărea sterilitatea sau măcar scăderea fertilității, la femei – sindromul ovarului polichistic cu sau fără diabetul asociat”, a adăugat dr. Remizowschi.

Tot în ceea ce privește ovarul, în cazul femeilor, medicul a remarcat o creștere alarmantă a numărului de menopauze premature: „O numim insuficiență ovariană prematură – când femeia intră la menopauză înainte de 40 de ani. În trecut, când intrai la menopauză era o vorbă: «Te-a cruțat Dumnezeu». Pentru că părea că scapi de ceva rău, dar nu este așa în niciun caz. Orice menopauză prematură, care se instalează înainte de 50 de ani, presupune apariția bolilor bătrâneții mult mai devreme, cu 5-10 ani mai devreme.”

Menopauza precoce vine la pachet cu o probabilitate crescută de a suferi de hipertensiune, diabet, colesterol crescut, osteoporoză. „Toate bolile apar mai repede. Estrogenii secretați de ovar ne protejează înainte de menopauză. În timpul menopauzei ei nu mai sunt produși de către ovar și în consecință, patologia endocrinologică cea mai frecventă la femeile cu menopauză prematură, mai ales dacă acestea prezintă o greutate scăzută, este osteoporoza. Până la 75 de ani, aproximativ 75% dintre femei prezintă această afecțiune, și majoritatea asociază și fracturi vertebrale. Ce observă pacienta? Scădere în înălțime asociată cu durere la diferite mișcări. Am avut chiar pacientă care a făcut fracturi costale întorcandu-se în pat de pe o parte pe cealaltă.”

Mai mult, consideră endocrinologul, „o femeie la 40 de ani trebuie să fie activă sexual, să aibă, dacă dorește, perspectiva unei vieți intime mulțumitoare, ceea ce este foarte dificil în absența estrogenilor.”

Tratamente recomandate

În cazul sindromului ovarului polichistic, cel mai important mod de prevenție constă în a-ți menține o greutate corporală în parametri și o stare echilibrată în general. Dacă, totuși, dereglările persistă, există tratamente hormonale care se pot recomanda, astfel încât femeia care suferă de această afecțiune să aibă o evoluție normală, o sarcină atunci când își dorește, explică dr. Remizowschi.

„Pe de altă parte, în ceea ce privește menopauza prematură, întotdeauna se poate apela la substituția hormonală: o doză foarte mică de hormoni ce se poate administra în fiecare zi, identică cu varianta naturală, fără efecte adverse, pentru că este o doză mai mică decât ai fi secretat tu în mod normal, pe parcursul vieții tale fertile. Astfel, starea de sănătate – atât fizică, cât și emoțională – poate să fie cât mai aproape de normal.”

Interesant și avantajos când vine vorba de hormoni este faptul că efectele lor adverse sunt date de concentrația pe care o primești în calitate de pacient: dacă e prea mult, indiferent de tipul de hormoni administrați, pot exista efecte adverse așa cum se poate întâmpla dacă e o doză prea mică. Dacă administrăm doza potrivită, nu există riscul efectelor adverse.

Insuficiența testosteronului, hipogonadism

Atunci când vorbim despre tulburările hormonale pe care le pot suferi bărbații, și insuficiența testosteronului poate fi una dintre cele mai importante. Cum ajung bărbații în această situație? „Hipogonadism primar sau secundar. Dacă nu există un factor genetic, cum ar fi, de exemplu, sindromul Klinefelter, bărbații ajung la insuficiență de testosteron în urma obezității sau/ și a faptului că întrețin căldura excesivă la nivelul testiculelor (scaune încălzite, băi prea fierbinți etc.), ceea ce scade spermatogeneza (producția de spermatozoizi) și, deci, fertilitatea.”

Însă hipogonadismul poate avea și alte cauze: „Creierul nu mai produce hormonii necesari stimulării testiculului să producă testosteron. Și aici intrăm în patologii posibil tumorale, dar aceasta se întâmplă mult mai rar. Cel mai frecvent, problemele precum infertilitatea, lipsa erecțiilor, incapacitatea de a menține contactul sexual sunt consecințe ale unor boli asociate precum diabet zaharat, hipertensiune, anxietate – stresul modifică pattern-ul normal al tuturor hormonilor. Cam totul se învârte în jurul stresului și al obezității”, a explicat medicul.

În astfel de situații, o evaluare hormonală, un consult endocrinologic, dar și o programare la urolog, psihiatru/psiholog sau diabetolog sunt necesare.

O altă cauză a hipogonadismului este administrarea substanțelor ce conțin hormoni, atrage atenția dr. Remizowschi. „Acele substanțe inhibă, de fapt, funcția testiculului, și mulți bărbați ajung să sufere de infertilitate, lipsa erecțiilor. Vedem în săli de sport bărbați de 100 de kilograme, cu masă musculară foarte bine dezvoltată, dar unii dintre ei nu pot întreține un act sexual până la capăt. Și, de foarte multe ori, lucrul acesta este iremediabil, pentru că abuzul de hormoni se întinde pe o perioadă prea mare, iar ei rămân pe viață cu infertilitate.”

Pasiunea pentru medicină

Dr. Dafina Remizowschi a ales endocrinologia pentru că i s-a părut una dintre specialitățiile cele mai logice, atunci când a fost momentul alegerii. „În endocrinologie, totul pleacă de undeva și determină mai departe reacții în organism, care determină alte reacții, reacții de feedback și tot așa, până ajungi de unde ai plecat. Asta mi s-a părut foarte interesant, plus faptul că hormonii mișcă tot în corpul uman.”

Pasiunea pentru medicină a venit după o experiență personală neașteptată. Inițial, dr. Remizowschi a vrut să se înscrie la Facultatea de Filosofie. În clasa a XII-a, a suferit un atac vascular cerebral, din cauza căruia a stat pe bară timp de un an. „Am dat în continuare examenul de Bacalaureat, dar eram într-o perioadă de recuperare. Așa, într-o zi, când mergeam spre liceu, am avut o revelație: «De ce nu dau eu la Medicină?». Acela a fost, pur și simplu, momentul revelator, într-o zi, în autobuz. Am internalizat imediat ideea și am făcut tot ce mi-a stat în putință să intru la Facultatea de Medicină și să iau și bursă de studiu.”

Un medic bun știe cum să livreze informația

Dr. Remizowschi crede că, pentru a fi un medic bun, trebuie să știi să livrezi informația pe care o cunoști. „Dincolo de formare, de faptul că trebuie să fii pus la punct cu tot ce este nu numai nou, dar și verificat în specialitatea ta, cred că trebuie să știi să livrezi informația pe care o deții. Degeaba cunoști informație dacă nu o poți explica pacienților suficient de bine cât aceasta să ajungă cu adevărat la ei, în așa fel încât pacienții să facă ce le recomanzi.“

De foarte multe ori, mai ales în cazul pacientelor care au peste 60 de ani și suferă și de alte afecțiuni pe lângă cele endocrinologice, un medic bun știe cum să le facă să înțeleagă de ce trebuie să ia anumite tratamente și de ce nu trebuie să renunțe la ele chiar dacă încep să se simtă mai bine. „Un medic bun dă speranță, indiferent de circumstanță”, conchide dr. Remizowschi.

