Michael Douglas dezvăluie că n-a vrut să joace în filmul cu cele mai mari încasări din toate timpurile: „Ar fi trebuit să mă omoare”

Michael Douglas continuă seria dezvăluirilor prilejuite de lansarea volumului său de memorii. Legendarul actor, acum în vârstă de 82 de ani, spune că nu și-a dorit să continue în rolul lui Hank Pym, primul supererou Omul furnică, după primele două filme Marvel în care l-a jucat, relatează Variety.

Douglas a făcut aceste declarații în timpul unui nou interviu acordat podcastului „Happy Sad Confused” pentru a-și promova volumul de memorii. El a fost întrebat dacă sunt adevărate zvonurile că și-a dorit să fie eliminat din Universul Cinematografic Marvel. Referindu-se la personajul său, el a răspuns: „Ar fi trebuit să mă omoare după al doilea film, dar nu m-au lăsat”.

Zvonurile în acest sens au persistat de ceva timp la Hollywood, iar însuși Douglas a turnat benzină pe foc cu doi ani în urmă, când a spus într-un interviu pentru emisiunea „The View” că le prezentase producătorilor un plan detaliat pentru modul în care ar fi putut fi ucis personajul său.

„Am zis că mi-ar plăcea să am parte de o [moarte] spectaculoasă, cu toate aceste efecte speciale extraordinare. Trebuie să existe o modalitate fantastică prin care să mă pot micșora până ajung de mărimea unei furnici și apoi să explodez sau ceva de genul ăsta. Vreau să folosesc toate efectele astea”, a spus actorul veteran.

Douglas și-a făcut debutul în rolul lui Hank Pym în filmul „Ant-Man” din 2015 și a revenit în alte trei producții: „Ant-Man and the Wasp” (2018), „Avengers: Endgame” (2019) și „Quantumania” (2023).

Al treilea film Marvel în care a apărut Omul furnică, în care Douglas nu și-a mai dorit să joace, a obținut după lansarea sa cu șapte ani în urmă încasări totale de peste 2,79 miliarde de dolari. El a luat astfel lungmetrajului „Avatar” al lui James Cameron coroana pentru filmul cu cele mai mari vânzări de bilete din istoria cinematografiei. „Avatar” a revenit pe prima poziție în 2021, după o relansare în format IMAX și 3D în China.

„Avengers: Endgame” a redevenit filmul cu cele mai mari încasări din istorie

Lungmetrajul cu supereroi a fost relansat în cinematografe de studiourile Marvel și Disney în luna septembrie a acestui an, obținând încasări spectaculoase și debutând din nou pe prima poziție a box office-ului.

În săptămânile care au urmat, noile vânzări de bilete au readus filmul „Avengers” din 2019 pe prima poziție în clasamentul celor mai mari încasări cinematografice. El a ajuns în prezent la 2,94 miliarde de dolari, în timp ce primul film „Avatar” al lui James Cameron a avut încasări de 2,92 miliarde.

Disney și Marvel au venit din nou în sălile de cinema cu „Endgame”, cu dorința de a crește și mai mult interesul pentru noul film „Avengers: Doomsday”, care va avea premiera în decembrie.

Următorul lungmetraj, care reunește aproape fiecare supererou Marvel și îl readuce pe Robert Downey Jr. nu în rolul lui Iron Man, ci în cel al antagonistului Doctor Doom, este așteptat să fie unul dintre cele mai importante filme ale anului.

„Doomsday” va avea premiera în cinematografe, inclusiv cele din România, în data de 18 decembrie, însă fără Michael Douglas. Celelalte filme „Avengers”, la fel ca toate lungmetrajele Marvel, pot fi văzute în prezent în streaming pe platforma Disney+.

Michael Douglas a explicat de ce a dorit să joace într-un film cu supereroi

„Am spus: «N-am făcut niciodată un film cu ecran verde»”, a povestit Douglas în podcastul „Happy Sad Confused”, explicând de ce își dorise să lucreze pentru Marvel. El s-a referit la tehnica de filmare în care actorii joacă în fața unui fundal verde, care este înlocuit ulterior, prin efecte digitale, cu decoruri, peisaje sau lumi imaginare.

„Le-am spus tuturor agenților mei: «Mi-ar plăcea să fac unul dintre filmele astea cu ecran verde, ca să văd cum sunt», știi? Pentru că e ceva uimitor. Nu ai nimic în jur, doar un ecran verde, iar ei îți arată imaginile cu felul în care va arăta totul când filmul va fi gata”, a continuat el.

„E greu să joci în condițiile astea, omule”, a subliniat actorul premiat cu Oscar în interviu. „Îți vin tot felul de lucruri dintr-o parte și din alta, știi cum e… Am făcut «Ant-Man», iar Paul Rudd a fost un actor minunat – și a fost un grup grozav de oameni -, dar apoi nu mai poți ieși din treaba asta”, a adăugat Michael Douglas.

Michael Douglas își prezintă volumul de memorii la un eveniment organizat la New York în octombrie 2026, FOTO: Mike Coppola / Getty images / Profimedia

Douglas a acordat numeroase interviuri în ultimul timp, vorbind despre despărțirea sa faimoasă de Catherine Zeta-Jones în 2013, relația dificilă cu tatăl său celebru, sau cum s-a simțit stânjenit când a văzut un film al său alături de prințesa Diana. El a acordat interviurile ca parte a turneului de promovare a volumului său de memorii, care a urcat pe primul loc în clasamentul New York Times al celor mai vândute cărți, la categoria de non-ficțiune.

„One Helluva Ride”, volumul de memorii al lui Michael Douglas, poate fi cumpărat de pe site-ul Amazon și cele ale altor comercianți online, sau în format audiobook pe Audible. În România cartea a fost tradusă de Nemira sub titlul „O aventură pe cinste”, fiind în prezent disponibilă pentru comenzi pe site-ul editurii. Prețul de vânzare al volumului este de 79,99 lei.