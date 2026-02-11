Ministrul Dragoș Pîslaru spune că România a pierdut cele 231 de milioane de euro din PNRR, după noua amânare a deciziei pe modificările la pensiile magistraților

Ministrul Investițiilor Europene a criticat miercuri, într-o postare pe Facebook, noua amânare dată de Curtea Constituțională pe legea care scade pensiile magistraților și crește vârsta de pensionare. „România a pierdut oficial 231 de milioane de euro, bani europeni nerambursabili”, a reacționat Dragoș Pîslaru, într-o postare pe Facebook, după ce CCR a anunțat un nou termen pentru 18 februarie.

HotNews a întrebat Guvernul dacă a primit oficial un mesaj din partea Comisiei Europene privind pierderea banilor, după decizia CCR de azi. „Nu încă”, a fost răspunsul dat de purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu.

Dragoș Pîslaru nu a răspuns apelurilor redacției pentru a discuta pe marginea acestui subiect.

Dragoș Pîslaru a acuzat că amânarea de astăzi a CCR a venit „din cauza unui nou tertip al ICCJ”. Într-o declarație dată pentru Cotidianul, președinta ICCJ Lia Savonea a precizat că „nu a existat nicio intenție de a influența calendarul CCR”, prin solicitarea făcută marți ca CCR să sesizeze Curtea de Justiție a UE pe care o califică drept o „clarificare esențială”.

Pîslaru: „Astăzi au câștigat ei, cei care au fugit de la ședințe de frică să nu își piardă privilegiile”

În postarea făcută după ce CCR a amânat cu o săptămână decizia pe reforma pensiilor magistraților, Dragoș Pîslaru spune că „România este singura țară din lume unde iei o pensie specială, salariu de judecător CCR și intri și în concediu paternal”.

„În ciuda tuturor eforturilor Guvernului si prim-ministrului Ilie Bolojan, astăzi au câștigat ei, cei care au fugit de la ședințe de frică să nu își piardă privilegiile. E o zi neagră pentru toți cei care vor o justiție dreaptă și necoruptă”, a scris Pîslaru pe Facebook.

Ministrul Proiectelor și Investițiilor Europene spune că este „o zi neagră pentru toți cei care își doresc o Românie modernă și europeană”.

Comisia Europeană a așteptat decizia CCR de azi

Nu este prima dată când Pîslaru anunță că România a pierdut banii banii din acest jalon din PNRR. Săptămâna trecută, Pîslaru anunța că România „poate considera pierdute” cele 231 de milioane de euro. Ulterior, surse guvernamentale au explicat atunci pentru HotNews că oficialii europeni, în speță Comisia Europeană, așteptau decizia de astăzi a CCR. Dacă proiectul ar fi trecut astăzi de CCR, România mai putea negocia primirea măcar a unei părți din întreaga sumă de 231 de milioane de euro, afirma ministrul.

„Comisia Europeană consideră că jalonul nu a fost îndeplinit (…). Dacă nu se va lua o decizie, probabilitatea să pierdem acești bani este foarte mare. Pentru noi este important să închidem consecințele acestor clarificări”, declara și premierul Ilie Bolojan săptămâna trecută, într-o conferință de presă.

Ulterior, premierul a și trimis o informare către CCR în care vorbea despre nevoia luării unei decizii privind pensiile magistraților. Șefa Curții Supreme, Lia Savonea, l-a acuzat de presiuni și ingerințe în activitatea Curții Constituționale prin scrisoarea trimisă judecătorilor privind riscul amânării unei decizii.