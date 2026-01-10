Ministrul Economiei intervine în scandalul din coaliție privind acordul Mercosur și vorbește despre „ipocrizia unor politicieni cu idei de izolare a țării”

Ministrul USR al Economiei, Irineu Darău, a declarat sâmbătă că România și-a exprimat susținerea pentru Acordul UE-Mercosur „după negocieri ferme, care au adus garanții clare pentru industrie și agricultură”.

Poziția României față de acest acord comercial a provocat primul scandal al anului în coaliția de guvernare, unde PSD a acuzat Ministerul Afacerilor Externe, condus de Oana Țoiu de la USR, de „trădare a intereselor fermierilor români”. Sâmbătă, eurodeputatul social-democrat Victor Negrescu a spus că partidul nu va vota acordul în actuala formă.

Ministrul USR al Economiei nu a menționat PSD în postarea sa de sâmbătă seară, dar a afirmat că, „dincolo de ipocrizia unor politicieni cu idei de izolare a țării, România are nevoie de piețe noi de export și de reguli corecte pentru producătorii săi”, iar acordul „va duce la creșterea exporturilor” din țara noastră.

„Statul român a susținut acest acord după negocieri ferme, care au adus garanții clare pentru industrie și agricultură”, a adăugat Irineu Darău.

„Cifrele sunt clare”

Potrivit ministrului, acordul va presupune taxe vamale aproape zero pentru produsele românești, exporturi mai mari și acces la materii prime mai ieftine, producție mai mare și locuri de muncă în industria auto, mecanică și electrică.

„Cifrele sunt clare: în 2023, firmele românești au plătit peste 47 de milioane de euro taxe vamale pentru exporturile de produse industriale către MERCOSUR. După intrarea în vigoare a acordului, aceste taxe dispar aproape complet”, a continuat oficialul.

El a avertizat că „izolarea nu protejează România” și a spus că „o economie deschisă, care protejează interesele fermierilor și ale industriei, o face mai puternică”.

„Agricultura este protejată și România a obținut asta prin insistențe și negociere: importurile sensibile sunt strict limitate, standardele UE rămân obligatorii, iar 15 produse românești cu indicație geografică vor fi protejate pe piețele MERCOSUR”, a mai declarat ministrul Irineu Darău.