Ministrul Energiei: Toți românii ar trebui să plătească sub 1,3 lei/kWh la energie din aprilie. Cei care plătesc mai mult să-și schimbe furnizorul

Prețul energiei va fi mai mic de 1,3 lei pe kWh din aprilie 2025, după cum arată în prezent datele din piață, spune ministrul Energiei, Sebastian Burduja. El le recomandă consumatorilor să se uite cu atenție pe comparatorul de prețuri de pe site-ul ANRE și să-și schimbe furnizorul cu altul care le oferă un preț mai mic. Aceasta după ce HotNews.ro a scris că furnizorul PPC a început să le trimită celor 3 milioane de clienți notificări potrivit cărora prețul energiei va crește peste 1,3 lei pe kWh de la 1 aprilie, ceea ce înseamnă dublarea facturii pentru majoritatea consumatorilor.

„Românii ar trebui să se uite pe comparatorul de prețuri de pe site-ul ANRE și să aleagă furnizorul cu cel mai mic preț. Există acolo cel puțin două oferte cu preț mai mic decât plafonul de 1,3 lei”, a declarat, pentru HotNews.ro, Sebastian Burduja, întrebat ce-i sfătuiește pe consumatorii care sunt anunțați de furnizorii lor că prețul va crește peste valoarea de 1,3 lei pe kWh de la 1 aprilie 2025, când piața va fi liberalizată.

Pe comparatorul de prețuri de pe site-ul ANRE există momentan un alt furnizor, Nova Power and Gas, care are două oferte sub acest plafon: 0,9 lei pe kWh până la 21 aprilie 2025 și 1,03 lei pe kWh până la 11 octombrie 2025.

Ulterior, Burduja a scris pe Facebook că, așa cum arată acum datele din piață, nimeni nu ar trebui să plătească mai mult de 1,3 lei din momentul liberalizării pieței.

Ministrul Energiei și PPC se contrazic în declarații

Marți, HotNews.ro a scris că furnizorul de energie PPC România (fostul Enel) a început să trimită clienților notificări privind prețul energiei după 1 aprilie 2025, preț care depășește 1,3 lei pe kWh, adică dublu pentru unii consumatori.

Acesta este prețul pieței, au argumentat, pentru HotNews.ro, reprezentanții PPC.

„Informările transmise recent de către companiile de furnizare PPC Energie și PPC Energie Muntenia cuprind noile prețuri propuse pentru următoarea perioadă contractuală, prețuri care reflectă condițiile actuale de pe piețele angro de pe care furnizorii cumpără energia livrată clienților finali.

Companiile PPC urmăresc să facă achiziții la cele mai mici costuri și să ofere predictibilitate clienților, astfel încât aceștia să fie protejați, pe durata de valabilitate a condițiilor contractuale, de volatilitatea prețurilor de pe bursa de energie”, au răspuns reprezentanții companiei.

Pe de altă parte, ministrul Energiei, Sebastian Burduja, îi contrazice:

„Nu am un glob de cristal ca să văd în el prețurile din facturile din primăvara viitoare, însă ne uităm pe cifre, facem analize, scenarii și luăm în calcul mai multe ipoteze.

Astfel, așa cum arată piața până acum, toți consumatorii din România vor plăti prețuri la electricitate mai mici decât plafonul maxim actual, cel de 1,3 lei/kWh.

Din situația tranzacțiilor realizate până la data de 24.10.2024 pe piețele de energie electrică administrate de OPCOM, energia cu livrare în perioada 2025, profil bandă, a fost vândută la un preț mediu ponderat de 485,28 lei/MWh, iar profilul vârf la 539,31 lei/MWh.

Adăugăm costurile cu echilibrarea ale furnizorilor, marja de profit și toate celelalte taxe și tarife reglementate și vedem că în toate zonele de distribuție prețul final de vânzare este cuprins între 1,1 și 1,22 lei/kWh, deci sub plafonul actual de 1,3 leikWh”, a scris Burduja pe Facebook.

Piața liberă nu trebuie să ne sperie, a subliniat el.

„Principiul pieței libere este unul sănătos, înseamnă concurență între furnizori, deci prețuri și servicii mai bune pentru consumatori. Chiar și în acest moment sunt furnizori care oferă prețuri indiferent de consumul anual mult sub plafonul maxim, atât la energie electrică cât și la gaze naturale. Sunt oferte pe site-ul ANRE și la 0,90 lei/kWh, ceea ce pentru românii care consumă peste 300 kWh/lună înseamnă o scădere substanțială”, a mai spus ministrul.

În același timp, trebuie să recunoaștem că plafonul de 0,68 lei/kWh este nesustenabil, la un nivel mult sub nivelul pieței, a adăugat oficialul guvernamental.

Consumatorii pot denunța contractul în orice moment, în mod gratuit

În prezent, prețul energiei este plafonat încă din 2022 pe trei paliere de consum:

pentru cei care au utilizat mai puțin de 100 de kWh pe lună, tariful final, cu toate taxele incluse, este 0,68 lei pe kWh;

pentru un consum între 100 și 300 kWh, prețul este 0,8 lei pe kWh;

pentru cei care consumă peste 300 kWh pe lună, prețul este de 1,3 lei pe kWh.

Așadar, pentru clienții PPC cu consum de până la 100 kWh, factura se va dubla.

Din totalul de aproximativ 9 milioane de consumatori casnici din România, aproximativ 4-5 milioane se încadrează în categoria de consum mic, până la 100 kWh.

Legislația din sectorul energetic spune că un consumator își poate schimba furnizorul în maximum 24 de ore, pe platforma POSF administrată de ANRE, dacă nu este mulțumit de preț sau de condițiile contractuale.

Sursa foto: Dreamstime