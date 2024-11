Cum va arăta factura la energie a clienților PPC, din aprilie, când se liberalizează piața / Pentru unii se dublează

Cei aproximativ 3 milioane de clienți ai furnizorului de energie PPC România, fostul Enel, au început să primească notificări privind prețul energiei după 1 aprilie 2025, când va expira actuala schemă de plafonare-compensare a facturilor. Prețul depășește 1,3 lei pe kWh, adică dublu pentru unii consumatori.

În prezent, prețul energiei este plafonat încă din 2022 pe trei paliere de consum:

pentru cei care au utilizat mai puțin de 100 de kWh pe lună, tariful final, cu toate taxele incluse, este 0,68 lei pe kWh

pentru un consum între 100 și 300 kWh, prețul este 0,8 lei pe kWh

pentru cei care consumă peste 300 kWh pe lună, prețul este de 1,3 lei pe kWh

Așadar, pentru clienții PPC cu consum de până la 100 kWh, factura se va dubla.

Din totalul de aproximativ 9 milioane de consumatori casnici din România, jumătate se încadrează în categoria de consum mic, până la 100 kWh.

Cum arată notificarea trimisă oamenilor de către PPC, fostul Enel

Irina C. locuiește într-un apartament de două camere din București și are un cuptor electric, o mașină de spălat și un frigider. În timpul zilei este plecată la serviciu și într-o lună normală consumă sub 100 de kWh la curent.

„Ultima factură a fost în valoare totală de 46 de lei, pentru un consum de 68 kWh”, spune ea.

Recent, a primit o notificare de la furnizorul ei, PPC România, pentru actualizarea condițiilor contractuale, întrucât contractul ei urmează să expire la finele anului:

„Te întrebi de ce îți scriem acum? Si ce fel de vești îți dăm, în condițiile în care poate ai citit în presă că urmează creșteri de preț ale energiei electrice? Deocamdată nu se schimbă nimic! Vei continua să beneficiezi de preț plafonat al energiei electrice pană la data de 31 martie 2025.

După această dată, am încercat să îți oferim cel mai bun preț în condițiile de piață actuale. Asta înseamnă un preț de 0,735000 lei/kWh pentru componenta de energie electrică și un preț final de 1,31 lei/kWh, cu toate tarifele incluse”, arată notificarea trimisă de companie.

„Deci de la 0,68 lei pe kWh, voi plăti 1,31 lei. Factura mea va fi în jur de 100 de lei”, spune Irina.

Consumatorii își pot schimba furnizorul de electricitate și gaze în maximum 21 de zile

Legislația din sectorul energetic arată că un consumator își poate schimba furnizorul în maximum 21 de zile, dacă nu este mulțumit de preț sau de condițiile contractuale pe care le are.

PPC menționează în notificarea trimisă Irinei că poate denunța în orice moment contractul în mod gratuit.

„În situația în care până la data de 12.11.2024 nu recepționăm din partea ta nicio notificare, conform art. 23.3. din contractul de furnizare, vom considera noile condiții economice acceptate tacit. Ulterior, ai dreptul de a denunța unilateral, în mod gratuit și în orice moment contractul de furnizare, în cazul în care nu accepți noile condiții contractuale”.

HotNews.ro a solicitat companiei PPC să precizeze cum a stabilit acest preț pentru perioada de după 1 aprilie 2025 și câți clienți au primit deja notificări, iar când vom primi răspunsul îl vom publica.

Și clienții Hidroelectrica au fost anunțați de furnizorul lor că actualul preț mai este valabil până la 31 martie 2025, însă fără a li se spune care va fi tariful după această dată.

Clienții Hidroelectrica vor afla abia cu cel puțin 30 de zile înainte cum li se va modifica prețul, se arată într-o notificare trimisă de companie clienților săi, acesta fiind și termenul prevăzut în legislație.

Așadar, cine are contract cu Hidroelectrica va ști abia la 1 martie 2025 ce factură va plăti de la 1 aprilie.

Decizia privind liberalizarea va fi luată de viitorul guvern

Guvernul nu a stabilit ce se va întâmpla concret cu piața de energie după 1 aprilie, dacă va fi o liberalizare totală sau una treptată. Ministrul de resort, Sebastian Burduja, anunța recent că o decizie finală va veni abia în ianuarie.

„Ce se întâmplă după 1 aprilie? Angajamentul foarte ferm pe care Ministerul Energiei şi Guvenul României l-au luat este că vom proteja consumatorul final, îi vom proteja pe toţi românii care nu-şi permit să-şi plătească facturile.

Este o chestiune de corectitudine în sistemul actual şi am spus-o public de foarte multe ori. Este un sistem aşa cum a putut el fi făcut. Nu e perfect. Nu mi se pare normal ca eu, membru al Guvernului, sau preşedintele ANRE, sau Ion Ţiriac, să beneficiez de preţuri compensate la energie electrică. Or acesta este sistemul astăzi, în funcţie de consum”, a spus Burduja, într-o conferință, în urmă cu o lună.

„Avem timp să punem totul la punct astfel încât în ianuarie să știm ce va fi, iar furnizorii să aibă timp să-și modifice sistemele și consumatorii să știe la ce să se aștepte”, a completat el.

Reprezentanții pieței spun însă că termenul avansat de ministru – luna ianuarie – este prea târziu, în condițiile în care furnizorii trebuie să cumpere încă de acum energia pe care o vor livra anul viitor către consumatori.

„E foarte târziu în decembrie, ianuarie, să aflăm cum va funcționa piața după aprilie. În aceste trei luni care rămân până în aprilie nu se încheie contracte”, susține Theodor Livinschi, consultant în achiziții de energie.

Director PPC: 50% din factură reprezintă taxe și alte tarife

Ionuț Dună, director general PPC Energie, spunea, în urmă cu o lună, că este foarte important cum va fi definit consumatorul vulnerabil după 1 aprilie.

„Astăzi, jumătate dintre clienții rezidențiali sunt considerați vulnerabili (plătesc cel mai mic tarif plafonat, 0,68 lei pe kWh – n.r.). Este clar că schema este depășită. Pe de altă parte, 60% dintre volumele pe care le furnizăm sunt pentru clienții care plătesc plafonul de 1,3 lei pe kWh, iar pentru aceștia prețul nu va crește. Avem nevoie de predictibilitate. Dacă ne uităm în factură, 50% din total sunt taxe și alte tarife pe care noi le dăm mai departe”, a spus reprezentantul PPC, în aceeași conferință.

La rândul său, Claudia Griech, directorul general al E.ON Energie, un alt mare furnizor din piață, a arătat că furnizorii nu pot cumpăra electricitate deocamdată, atâta vreme cât în piață există cantități foarte mici scoase la vânzare de către producători, iar prețul acestora este peste cotațiile internaționale.

O altă problemă a pieței de energie este faptul că anumiți traderi cumpără energia scoasă la vânzare de către producători și o vând apoi mai scump către furnizorii clienților finali, după cum avertiza președintele ANRE, George Niculescu.

Sursa foto: Dreamstime