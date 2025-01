Ministrul Finanțelor a prezentat proiectul de buget. Ce ministere primesc mai mulți bani și unde se fac tăieri / „România va avea un buget cumpătat, prin care punem statul la dietă”

Ministrul Finanțelor, Tanczos Barna, a oferit detalii despre proiectul de buget pentru 2025 și susține că acesta va fi unul „cumpătat” și „va asigura plata salariilor și pensiilor, investiții masive în economie și fonduri consistente pentru dezvoltarea localităților”.

Oficialul a prezentat proiectul de buget în coaliție.

„Am prezentat proiectul de buget in coaliție și am avut primele discuții cu partenerii de guvernare. Am agreat că statul trebuie să reducă, în primul rând propriile cheltuieli. Astfel, bugetul Administrației Prezidențiale scade cu 10%, bugetul Senatului cu 5% și bugetul Camerei Deputaților cu 9%”, a scris Tanczos Barna, marți, într-o postare pe Facebook.

Creștere de buget la Educație, Sănătate, Mediu și Transporturi

El a menționat și ministerele care vor primi mai mulți bani față de 2024.

„Investim în viitor, în îmbunătățirea infrastructurii și a serviciilor publice. Bugetul pentru educație crește cu 10%, Ministerul Transporturilor va avea cu 20% mai mulți bani, Ministerul Sănătății va avea un buget mai mare cu 50% față de 2024, și Ministerul Mediului o creștere de 51%”, a adăugat Tanczos Barna.

„Banii alocați vor asigura continuarea investițiilor la autostrăzile Sibiu-Pitești, Sibiu-Făgăraș, Focșani-Bacău, Ploiești-Buzău, Buzău-Focșani și reabilitarea liniilor de cale ferată. Vor beneficia de fonduri proiectele de construcție a spitalelor regionale de urgență Craiova, Iași și Cluj, și vom avea investiții semnificative în sisteme de apă și canalizare, cât și în centrele de colectare selectivă a deșeurilor”, a continuat ministrul.

Ministrul Finanțelor spune că „bugetul va susține Programul Național de Reducere a Abandonului Școlar și digitalizarea universităților, dar și construcția de campusuri pentru învățământul dual”.

„Așa cum am promis, România va avea un buget cumpătat, prin care punem statul la dietă, care va asigura plata salariilor și pensiilor, investiții masive în economie și fonduri consistente pentru dezvoltarea localităților”, a mai declarat ministrul Finanțelor, Tanczos Barna.

Guvernul va aproba vineri proiectul de buget pentru 2025

Coaliția își propune să aprobe proiectul de buget în ședința de Guvern de vineri, iar acesta ar urma să treacă prin Parlament săptămâna viitoare.

Recent, Tanczos Barna promitea că taxele nu vor crește cât va fi el la Ministerul Finanțelor și că „în 2025 mergem pe taxele și impozitele actuale”.

„În momentul de față, pe construirea bugetului nu analizăm nicio altă variantă decât păstrarea impozitelor la nivelul la care sunt acum și încadrarea în 7%. După construirea bugetului, vom avea întâlnire cu Comisia Europeană și cu Banca Mondială, dar este în momentul de față prematur să discutăm despre acele detalii”, mai declara ministrul Tanczos Barna.