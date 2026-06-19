Mircea Badea, „revoltat” de imaginile cu Ciprian Ciucu la DNA. „O hoardă dezlănțuită”

Realizatorul TV Mircea Badea a comentat la emisiunea „În gura presei” de la Antena 3 CNN imaginile cu primarul general, Ciprian Ciucu, la DNA, un scandal politic care a aruncat într-un con de umbră toate discuțiile despre cea de-a doua amânare a colegului de partid, Adrian Veștea, în ceea ce privește viitorul cabinet pe care vrea să îl treacă în Parlament.

Badea a cerut colegilor din regie, la începutul emisiunii, să fie difuzate imaginile cu singurul prim-vicepreședinte PNL care îl susține pe Ilie Bolojan, care a ajuns joi la prânz la sediul DNA pentru audieri.

Primarului liberal al Capitalei, Ciprian Ciucu, a fost plasat după aceea sub control judiciar într-un dosar în care Direcția Națională Anticorupție (DNA) îl acuză de luare de mită. Edilul neagă acuzațiile.

„Să auzim cum face hoarda aia. Uită-te cum sunt ăia acolo. Au venit acolo să îl linșeze. Nu e vorba despre Ciucu, e vorba despre oricine. Așa face o hoardă, care zic ei că sunt jurnaliști. Nu sunt”, a spus Badea despre reprezentații presei care îl înconjurau pe Ciucu și îi puneau întrebări.

Realizatorul TV a susținut că jurnaliștii sunt „o haită , „niște agresori” care au venit să „zbiere chestii prefabricate” .

„Eu nu pot să mă uit la așa ceva”, a zis Badea, adăugând că scena din fața sediul DNA îl revoltă.

În opinia sa, jurnaliștii care „țipă” din „această haită dezlănțuită care are un singur scop: să linșeze personajul în orice conjunctură”, ce „prestează aceste spectacole odioase, dezgustătoare”.

Badea a mai spus că „moral merită să i se întâmple asta” lui Ciucu, dar speră că primarul general „să fie nevinovat ca să vadă ce înseamnă un abuz”.

„Tocmai joi e vinovat”

Cu toate acestea, realizatorul Antena 3 CNN crede că „nu puteți spune că este întâmplător” ca liderul liberal să fie chemat la audieri în mijlocul crizei politice. Nu contează dacă e nevinovat sau vinovat, este de părere Badea.

„Vinovat era și acum o lună sau peste două săptămâni. Să îmi spuneți mie că tocmai joi înainte de duminică și luni e vinovat. Hai să plecam acasă, ne pierdem timpul”, a mai zis Badea în emisiunea care se difuzează după ora 23.30.

El a mai susținut că „justiția nu există în România. Magistrații se subordonează serviciilor de 25 de ani”.

„Cei care conduc e limpede că au un proiect pe care vor să îl treacă”, referindu-se la obținerea voturilor necesare în Parlament pentru „guvernul lui pește”.

Criza politică se prelungește

Prim-vicepreședintele PNL Adrian Veștea, desemnat pentru funcția de premier de președintele Nicușor Dan, fără acordul partidului, era așteptat să prezinte, joi, programul de guvernare și lista de miniștri în Parlament, însă șeful CJ Brașov a amânat din nou acest demers.

După ce a anunțat de 2 ori că va prezenta oficial echipa și planul de guvernare, el a precizat, pe Facebook, că nu este momentul pentru decizii pripite sau luate sub presiunea urgenței.

El a susținut că va face acest demers luni, în timp ce PSD a anunțat că încă se mai gândește dacă susține sau nu Guvernul Veștea. Sorin Grindeanu că social-democrații vor lua o hotărâre în acest sens duminică.

Conducerea PSD se va întruni cu câteva ore înainte de Congresul extraordinar al PNL, organizat pe 21 iunie la propunerea lui Ilie Bolojan.

Congresul va fi unul de alegeri, inclusiv pentru președintele PNL, pentru a fi reconfigurată toată conducerea partidului, în contextul în care liberalul Adrian Veștea a fost desemnat premier de către Nicușor Dan și a refuzat să se retragă, deși conducerea PNL i-a cerut asta.