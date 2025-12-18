Momentul în care Nick Reiner a fost arestat după ce a fost văzut în magazinul unei benzinării

Momentul în care Nick Reiner a fost arestat sub suspiciunea de ucidere a părinților săi a fost surprins de o înregistrare video a unei camere de supraveghere de la o benzinărie din Los Angeles.

Reiner, în vârstă de 32 de ani, cel mai mic fiu al lui Rob Reiner și Michele Singer Reiner, a fost acuzat marți de două capete de acuzare pentru crimă, la două zile după ce părinții săi au fost găsiți morți, aparent cu răni de înjunghiere. El este reținut în închisoare.

El a apărut miercuri în instanță pentru prima dată și a renunțat la dreptul său de a depune mărturie pentru cele două acuzații de crimă de gradul întâi.

Videoclipul îl arată pe Nick Reiner, în vârstă de 32 de ani, fiind oprit de patru mașini de poliție duminică, în jurul orei 21:15, în timp ce traversa o stradă din apropierea intersecției dintre Exposition Boulevard și Vermont Avenue, la aproximativ 24 de kilometri de casa părinților săi. El poate fi văzut punându-și mâinile deasupra capului, îmbrăcat într-un pulover negru și verde și o șapcă și purtând un rucsac roșu.

Videoclipul îl arată cu câteva momente mai devreme plimbându-se printr-un magazin de la o benzinărie, înainte să se așeze la coadă cu o băutură îmbuteliată în mână.

Alexis Hernandez, care lucra la tejgheaua benzinăriei în noaptea în care Reiner a fost arestat, a declarat pentru NBC News că arăta ca un client obișnuit. Hernandez a spus că nu a știut cine este până mai târziu în acea noapte, când au venit forțele de ordine.

„Am fost surprinși, după ce a plecat, să aflăm că era de fapt căutat pentru crimă”, a spus Hernandez. „E o nebunie. Nu știm niciodată cu cine avem de-a face.”

Familia a vorbit public despre trecutul lui Reiner în lupta cu dependența; acesta a participat și a ieșit din programe de reabilitare încă din adolescență.

Omagiile aduse lui Rob Reiner și operei sale au inundat rețelele de socializare și canalele de știri.

O listă lungă de prieteni și colaboratori, printre care Billy Crystal, Larry David și Martin Short, au adus marți seară un omagiu artistului dispărut și soției sale.

Ei au spus că Reiner „nu numai că a fost un mare actor, ci a devenit și un maestru povestitor”.

„De la comedie la dramă, de la «documentar fals» la documentar, a fermecat întotdeauna publicul. Au avut încredere în el. Stăteau la coadă să-i vadă filmele”, au spus ei.

„Cei doi formau o forță specială împreună – dinamici, altruiști și inspiratori. Eram prietenii lor și ne vor lipsi pentru totdeauna”, se mai arată în mesajul comun.