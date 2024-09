Nicolae Ciucă, despre misiunile din străinătate: „Am făcut ce se cuvenea să facem”. Rețeta pentru „borșul afgan”. Liberalul a postat cartea pe site-ul său

Președintele PNL Nicolae Ciucă a afirmat, referindu-se misiunile pe care le-a condus ca ofițer pe teatrele de operațiuni din Irak și Afganistan că el și militarii din subordinea sa au făcut „ce se cuvenea” să facă. Afirmația este un răspuns la investigația Recorder privind rolul generalului Ciucă în bătălia de la Nassiriya.

„I-am rugat să lase armata română în pace, n-au decât să dea în mine. Am făcut ce se cuvenea să facem. A fost prima dată când armata română a tras cu muniție reală în afara teritoriului național, după al doilea război mondial”, a spus Ciucă, în cadrul emisiunii lui Mircea Dinescu „Poezie și delicatețuri” de la Prima TV.

„Suntem generația din armată care a tânjit după NATO”

„Armata română a dat dovadă că, cu o tehnică precară și dotare neadecvată, poate să-și îndeplinească misiunile”, a adăugat actualul președinte al PNL.

El s-a referit și la contextul în care militari români au ajuns să lupte în străinătate. „Nimeni nu-și dorește pacea mai mult ca un militar. Știți cât e de greu să te duci acasă la o familie și să-i spui că s-a prăpădit? Noi suntem generația din armată care am tânjit după NATO. Toate misiunile au fost făcute cu suflet pentru noi ne-am dorit să ajungem și noi acolo pentru că doar așa puteam ajunge la niște standarde”, a spus liberalul.

Referindu-se la războiul ruso-ucrainean, Ciucă a afirmat că nu este doar un conflict militar, ci și unul ideologic în care „s-a depășit limita diplomatică și s-a ajuns la ambiția imperialistă.”

„Ca orice război, și acesta va avea un sfârșit, însă consecințele acestui sfârșit de război nu poate nimeni să le evalueze”, crede președintele PNL. La un comentariu al lui Mircea Dinescu legat de bărbații ucraineni care au fugit din țară pentru a se ascunde din calea războiului, Ciucă a spus: „Trebuiau să-și apere țara.”

Ciucă, un împătimit al gătitului

Fiind invitat la o emisiune cu specific culinar și, totodată, un împătimit al gătitului, Nicolae Ciucă a prezentat și rețeta pentru ciorba pe care a trebuit să o improvizeze în timpul misiunii din Afganistan.

„Timp de șapte luni am avut o singură masă caldă, seara. Ni se făcuse dor de ciorbă și atunci aveam pachete vegetariene, cu carne de pui și vită. Am găsit și niște varză roșie pe care am tocat-o, i-am pus puțin oțet și a ieșit un borș afgan”, a povestit Ciucă.

În timpul emisiunii, Nicolae Ciucă a gătit un fel de mâncare specific oltenesc, saramura de pui. În timp ce gătea, a spus și care este modalitatea cea mai bună de gătit plătica de Dunăre.

„Pescarii pe malul Dunării, când prind plătica mare, o despică pe spate, nu pe burtă. Se dă în două, se spală și, cu solzi cu tot, se pune pe grătar. Mămăliga, mai vârtoasă. Mustul care se lasă la burta peștelui este colosal”, a spus Ciucă.

Cartea lui Ciucă, disponibilă online

Președintele PNL Nicolae Ciucă a anunțat, într-o postare pe Facebook, că va prezenta varianta tipărită a cărții sale „În slujba țării”, în cadrul emisiunii poetului Mircea Dinescu, „Poezie și delicatețuri”, difuzată duminică, la ora 14.00, la Prima TV.

Imediat după difuzarea emisiunii, Nicolae Ciucă a anunțat pe contul său de Facebook că volumul „În slujba țării” este disponibilă online sau pentru descărcare pe site-ul său www.nicolaeciuca.ro.

„Am ales ca acest moment să aibă loc, simbolic, la Cetate, aproape de locurile copilăriei mele, cărora le-am dedicat multe pagini. Vă aşteaptă o discuţie caldă şi deschisă – în special despre prima jumătate a cărţii, în ale cărei pagini vorbesc despre experienţa mea de viaţă. Atât personale, cât şi profesionale, acele momente şi trăiri mi-au format caracterul, mi-au definit principiile şi m-au învăţat care îmi e adevărata misiune: aceea de a-mi servi ţara cu devotament, onoare şi credinţă. Ne vedem mâine, de la 14:00, pe Prima TV. O să mă vedeţi cum sunt eu, omul, în judeţul meu natal, la mine acasă”, a transmis Ciucă, înainte de difuzarea emisiunii.

Până acum, Ciucă a mai venit cu cartea sa de memorii la o emisiune la Gândul, însă era doar manuscrisul cărții care încă nu fusese trimisă la tipar.

La începutul lui august, site-ul de investigații Snoop.ro a dezvăluit că Nicolae Ciucă și-a promovat cartea pentru 2 milioane de euro, sumă ce va putea ajunge la 4 milioane de euro, prin panouri amplasate în toată țara.