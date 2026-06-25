Nicușor Dan merge astăzi în vizită în Polonia, în timp ce partidele trebuie să vină cu un acord de guvern minoritar

Președintele Nicușor Dan, la Summitul B9 de la București. 13 mai 2026. FOTO: Inquam Photos / Mălina Norocea

Președintele Nicușor Dan efectuează joi o vizită oficială în Polonia, momentul principal al deplasării fiind reprezentat de participarea la Summitul Flancului Estic al NATO. În acest timp, partidele din fosta coaliție de guvernământ trebuie să se pună de acord asupra uneia dintre cele două variante de guvern minoritar aflate în discuție: guvern PSD sau guvern PNL-USR-UDMR.

Conform agendei oficiale a președintelui, începând cu ora 13:30, Nicușor Dan va participa la Summitul Flancului Estic, care se va desfășura la Artus Court – Primăria Gdansk, în Republica Polonă.

La ora 15:00, președintele este așteptat să vină la declaraţiile de presă comune cu liderii prezenţi la Summitul Flancului Estic.

Ulterior, la ora 16:30, șeful statului va avea o întâlnire cu Lech Walesa, fost preşedinte al Republicii Polone, la Centrul European Solidaritatea din Gdansk.

Un nou termen pentru partide

Noua deplasare externă a șefului statului vine în contextul în care criza politică de la București continuă, președintele estimând că vineri partidele vor veni să-i prezinte condițiile în care ar putea susține un guvern minoritar.

Nicușor Dan a părăsit capitala încă de miercuri seara, el făcând o escală la Cluj-Napoca, unde a fost invitat la o cină cu organizatorii TechSylvania.

„În primul rând sunt în drum spre Polonia. Mâine o să fie o întâlnire a summitului flancului estic. E important pentru România pentru ca e vorba de protecția față de drone și față de amenințări în general din partea Rusiei. Dacă era în drum, am fost invitat și m-am oprit la o cină organizată de TechSylvania”, a spus președintele.

Întrebat de jurnaliștii clujeni pe cine va desemna ca viitor prim-ministru, Nicușor Dan a răspuns:

„O să avem o guvernare prooccidentală minoritară și partidele și-au asumat că vin cu condițiile pentru a susține – fără a face parte din guvern – guvernul minoritar. Sper să fie serioși și să închidem în curând. Ar trebui ca mâine (joi, n.r.) să discute ei între ei și vineri să vină la mine pentru discuții”, a precizat președintele României.

Spre miezul nopții de miercuri de joi, șeful statului a ieșit să facă o baie neașteptată de mulțime, pe străzile din centrul Clujului.

Nicușor Dan a fost plecat din țară și săptămâna trecută, în zilele de joi și vineri, când a participat la reuniunea Consiliului European.

Premierul desemnat anterior, Adrian Veștea, era așteptat să vină „în prima parte a zilei” de joi, 18 iunie, cu lista de miniștri și programul de guvernare, pe care să le depună în Parlament.

Însă din cauza dificultăților în negocierile pentru obținerea unui număr suficient de voturi de susținere în Parlament, Veștea a trimis lista de miniștri și programul de guvernare la Parlament abia la începutul zilei de luni, săptămâna aceasta. În seara aceleiași zile, Cabinetul liberalului Veștea, desemnat premier de către Nicușor Dan fără consultarea PNL, a picat la votul plenului reunit al celor două camere ale Legislativului.