Nicuşor Dan, prima reacție după întâlnirea premierului cu afaceristul Fănel Bogos

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat vineri, întrebat despre întâlnirea de la Palatul Victoria a premierului Ilie Bolojan cu afaceristul Fănel Bogos, care a venit însoțit de liderul PNL Vaslui Mihai Barbu, că nu crede că premierul a depășit „limita de principialitate”.

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat, vineri, cum comentează cazul de corupţie de la Vaslui şi dacă acesta ştirbeşte autoritatea Guvernului şi a premierului, în contextul luptei împotriva corupţiei şi dacă Ilie Bolojan a dat toate explicaţiile necesare în acest caz.

Președintele a spus că va avea o conferinţă de presă săptămâna viitoare şi că este convins că va primi aceeaşi întrebare şi atunci. Cu toate astea, președintele a dat un răspuns scurt.

„Este normală interacţiunea între oameni politici şi oameni de afaceri. Acum, ce înseamnă interacţiune? Ce se discută acolo, bineînţeles că nu trebuie ca o limită de principialitate să fie depăşită. Şi eu n-am văzut ca domnul Bolojan să fi depăşit această limită de principialitate. Ăsta e răspunsul meu”, a declarat preşedintele Nicuşor Dan, citat de News.ro.

Scandalul penal care lovește PNL

Considerat unul dintre principalii jucători de pe piața avicolă din România, Fănel Bogos a fost arestat preventiv în dosarul în care este acuzat de Direcţia Naţională Anticorupţie că „a apelat la rețele de influență” pentru a schimba conducerea DSVSA Vaslui.

Stenogramele din dosarul DNA susţin însă că Bogos ar fi plătit 1,5 milioane de euro pentru a obţine audienţa, al cărui scop ar fi fost schimbarea conducerii instituției de control sanitar-veterinar din Vaslui şi protecţia unei afaceri importante în domeniul avicol.

Potrivit procurorilor, intermediarul întâlnirii a fost Mihai Barbu, plasat joi sub control judiciar şi cu interdicția de a fi șef filială județeană de partid, adică funcția pe care o avea atunci când a discutat cu Fănel Bogos. Până acum, PNL nu a transmis niciun mesaj.

Ce spune Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a vorbit vineri, în studioul HotNews, despre întâlnirea de la Guvern, cu liderul PNL Vaslui, Mihai Barbu, care este și trezorierul PNL, şi cu omul de afaceri Fănel Bogos.

HotNews l-a întrebat pe Bolojan dacă poate avea încredere într-un om care imediat ce e numit trezorierul partidului se gândește cum să plănuiască discuții cu oameni de afaceri în biroul premierului.

„Haideți să nu facem o legătură. Când ești pe o funcție publică tot timpul te întâlnești cu oameni. Fiecare răspunde pentru faptele sale. Prin mecanisme interne când am văzut că domnul Barbu e pus sub control judiciar l-am suspendat din toate funcțiile. PNL respectă instituțiile juridice și, pe de altă parte, prezumția de nevinovăție. În această întâlnire solicitată pe motive politice, un om care ar putea candida, în afara de acest lucru nu mi s-a solicitat nimic la această întâlnire. Nu am făcut nimic. Doar mi s-a prezentat un om”, a spus Bolojan.

Întrebat dacă e uzual să vină la guvern colegi de partid însoțiți de oameni de afaceri, premierul a răspuns:

„Nu este uzual. Săptămânal am întâlniri cu oameni de afaceri. Pot fi situații în care vin președinți de CJ sau primari care pot fi însoțiți. Una e să primești pe cineva care după poate face lucruri care nu sunt la locul lor și alta este să te izolezi”, a spus Bolojan.

„Dacă solicită o audiență, cabinetul verifică dacă poate primi. E nevoie de un dialog cu oamenii. Una este să primești pe cineva care după povestește cum a decurs întâlnirea, face lucruri pe care și le asumă și alta este să te izolezi”, a spus Bolojan, întrebat dacă, după această situație, un patron se poate întreba cum ajunge la premier.