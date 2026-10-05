Nicușor Dan reacționează după ce susținătorii lui Georgescu au aprins lumânări cu inițialele lui Cristian Tudor Popescu

„Niciun jurnalist nu trebuie să devină ținta amenințărilor, a hărțuirii sau a violenței pentru opiniile pe care le exprima”, a reacționat luni dimineață președintele Nicușor Dan.

Președintele Nicușor Dan consideră „inacceptabil” gestul făcut de susținătorii lui Călin Georgescu, care au scris cu lumânări aprinse inițialele gazetarului Cristian Tudor Popescu.

„Consider inacceptabile gesturile îndreptate împotriva jurnalistului Cristian Tudor Popescu și orice încercare de a transforma un dezacord politic într-un instrument de intimidare. Niciun jurnalist nu trebuie să devină ținta amenințărilor, a hărțuirii sau a violenței pentru opiniile pe care le exprima”, a scris Nicușor Dan, pe pagina sa de Facebook.

Președintele a menționat că libertatea presei este garantatǎ de constituție, „iar ea nu poate exista fără libertatea de a vorbi și de a relata fără teamă”.

„Apărarea acestui principiu nu ține de simpatii politice. Ține de respectul pentru democrație, pentru libertatea presei și pentru demnitatea fiecărui cetățean”, a scris Nicușor Dan.

„Putem fi în profund dezacord cu un jurnalist și putem critica opiniile sale, dar ceea ce nu putem accepta într-o democrație este transformarea dezbaterii publice în amenințare, intimidare și incitare la ură”, a conchis președintele.

Ce s-a întâmplat la Arestul Central

Sâmbătă seară, în a cincea seară consecutivă de proteste în fața Arestului Central, unde Călin Georgescu se află de marți, de când a fost arestat preventiv în dosarul de înșelăciune, susținătorii fostului candidat la prezidențiale au aprins lumânări cu inițialele gazetarului Cristian Tudor Popescu.

Pe rețelele sociale au devenit virale secvențe în care s-a observat că oamenii au scris cu lumânări aprinse CTP pe pavajul de la sediul Arestului Central și i-au cântat „Veșnica pomenire”. Pe fundalul clipului se auzea vocea unei femei, care îl acuză pe gazetar că „dorea moartea domnului Călin Georgescu”.

Cristian Tudor Popescu a reacționat duminică.

„Se pare că am murit. Circulă pe facebook un clip cu titlul: «Lumânări pentru ziaristul CTP», în care se pot vedea inițialele CTP alcătuite din lumânări. O voce comentează: «Salutare tuturor, oameni buni! La arestul central este ora 12 noaptea. Am aprins câteva lumânări ziaristului CTP, adică ziaristul sistemului». O voce feminină din fundal intonează: «Veșnica pomenire, veșnica pomenire!»”, a scris gazetarul, pe pagina sa de Facebook.

Cristian Tudor Popescu nu a spus și nu a scris niciodată că își dorește, evaluează sau estimează moartea lui Călin Georgescu.

Ce a spus gazetarul la o emisiune de la B1TV:

„Comandă mâncare de acasă, nu mănâncă nimic de acolo. Știți ce rezultă în opinia publică? Mulți vor crede că vor să-l otrăvească pe Călin”, a spus CTP.

„Dacă domnul Georgescu, Dumnezeilă ferește, ar deceda într-un fel sau altul, asta ar fi un cadou imens pentru AUR, i-ar organiza niște funeralii ca ale lui Zelea Codreanu, Moța și Marin, legionari morți în Spania. I-ar pune la cale o chestie fastuoasă pentru că ei ar fi urmașii marelui mucenic Călin”, a continuat gazetarul. Intervenția a fost relatată de Gândul.