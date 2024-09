Noi restricții de circulație în nordul Capitalei, pe DN1, pentru șantierul metroului M6 până la Aeroportul Otopeni

Noi restricții de circulație vor fi instituite zilele următoare în zona de nord a Capitalei, pe DN1 pentru a permite realizarea lucrărilor la stațiile viitoarei magistrale de metrou M6, a doua secțiune de la Băneasa la Aeroportul Otopeni.

„Se estimează că începând cu data de 12 septembrie 2024 se vor institui primele restricții de circulație” necesare execuției lucrărilor pentru Secțiunea Tokyo-Aeroport Otopeni (Sectiunea de Nord a Proiectului. Lot 1.2), au precizat pentru HotNews.ro surse apropiate de proiect.

Primele măsuri de restricții vor fi instituite cu o durata de aproximativ 90 de zile, perioadă de timp în care vor fi executate lucrări preliminare pentru realizarea structurilor aferente viitoarelor stații de metrou Washington și Otopeni.

Restricții de circulație pentru stația de metrou Washington – Intersecția DN1 cu Bulevardul Dr. Liviu Librescu / Strada Jandarmeriei

Stația Washington va fi amplasată în laterala estică a Şoselei Bucureşti-Ploieşti, zona de Sud-Est a intersecţiei Şoselei Bucureşti-Ploieşti şi Bulevardul Dr. Liviu Librescu / Strada Jandarmeriei. La capetele stației vor exista trei accesuri, dintre care două vor fi legate de un pasaj pietonal pe sub Șos. București – Ploiești (DN1), iar cel de-al treilea se află de-a lungul stației. Stația Washington are o lungime de 159 m și o lățime maximă de 22,16 m.

În zona viitoarei stații de metrou Washington se vor institui următoarele restricții:

Pe strada Viorel Ciurea se va restricționa accesul rutier și pietonal iar stațiile de transport public „Sația INMH” amplasată pe această arteră, pe ambele sensuri vor fi relocate în imediata vecinătate;

Accesul spre Ploiești din zona bretelei adiacente DN1 respectiv de pe B-dul Alexandru Nasta va fi restricționat. Accesul catre Ploiești din această artera realizându-se prin ruta ocolitoare asigurată prin Bulevardul Doctor Liviu Librescu.

Restricțiile nou instituite pe amplasamentul stației Washington nu vor afecta circulația rutieră pe DN1!

Restricții de circulație pentru stația de metrou Otopeni – Intersecția DN1 cu Strada 23 August

Stația Otopeni va fi amplasată parțial sub carosabilul Căii Bucureștilor și sub semaforul de la intersecția acestuia cu artera centrală a orașului Otopeni, Strada 23 August. Stația va fi dotată cu două accesuri la capătul sudic al stației, de o parte și de alta a Căii București, una pe latura de est și cealaltă pe latura de vest. Stația Otopeni are o lungime de 159 m și o lățime maximă de 22,16 m.

În zona viitoarei stații de metrou Otopeni se vor institui restricții:

accesul dinspre DN1 pe strada 23 august, accesul realizându-se pe ruta alternativă prin strada Oituz si Floare de Cais, totodată stația de transport public ‘’Stația Primăria Otopeni’’ amplasată pe DN1 sensul de intrare in București va fi relocată în imediata vecinătate a pasarelei Pietonale!

Ocazional vor fi restricții locale pe banda 1 pe sensul de intrare în București in intervalul orar 22:00-06:00.

Restricțiile nou instituite pe amplasamentul stației Otopeni nu vor afecta circulația auto pe banda de iesire dinspre strada 23 august in DN1, precum și circulația rutieră pe DN1 in timpul zilei.

Magistrala M6, tronsonul nordic (Lotul 1.2), de la Băneasa la Otopeni, este realizată de Asocierea Gülermak Ağir Sanayi Insaat Ve Taahhüt A.S. (Turcia) – Somet SA (România), în baza contractului de proiectare şi execuţie lucrări de structură de rezistenţă semnat cu Metrorex pentru acest lot, care include un traseu de 7,6 km între Staţiile Tokyo şi Aeroport Otopeni.

Contractul are o valoare de de 1,27 miliarde de lei TVA și a fost semnat în mai 2023.

Lotul 1.2 (Tokyo – Aeroport Otopeni) al Magistralei 6 va avea o lungime de 7,6 km. Vor fi realizate 6 stații de metrou: Washington, Paris, Bruxelles, Otopeni, Ion I.C. Brătianu, Aeroport Otopeni.

După finalizare, acest lot va completa traseul Magistralei 6 de metrou și va asigura legătura între actuala stație de metrou 1 Mai existentă și Aeroportul Otopeni.

Întreaga Magistrală 6 a metroului bucureștean va avea o lungime de 14,2 km și 12 stații de metrou și va fi deservit de 12 trenuri pe care Metrorex va trebui să le cumpere.