Noua metodă prin care îmbarcarea în avioane va fi mai strictă

Avioane Boeing 737 ale companiei American Airlines, pe Aeroportul LaGuardia din Queens, New York, 24 mai 2024. Sursa foto: Charly TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

Compania American Airlines testează deja un semnal sonor pe care sa-l emită orice cod al pasagerilor care vor să sară rândul și să se îmbarce la un alt grup decat le scrie pe bilet.

Pe foarte multe aeroporturi îmbarcarea în grupuri a devenit un obicei: pe biletul electronic există un număr care marchează, la urcare, grupul din care face parte fiecare pasager, dar acum el nu poate fi verificat decât manual, de către oamenii de la îmbarcare.

Lucrurile se schimbă însă, scrie agenția americană de presă The Associated Press (AP), citată de The Guardian. American Airlines testează această nouă nouă tehnologie pe trei aeroporturi din SUA, în timpul procesului de îmbarcare, care vizează reducerea numărului de pasageri ce încearcă să evite coada.

Tehnologia, care este testată pe aeroportul Albuquerque International Sunport din New Mexico, pe aeroportul Tucson International din Arizona și pe aeroportul Ronald Reagan Washington National din Crystal City, Virginia, îi alertează pe agenții de la poartă, printr-un semnal sonor, dacă un pasager încearcă să-și scaneze biletul înaintea grupului care i-a fost alocat.

„Noua tehnologie este concepută pentru a se asigura faptul că clienții beneficiază cu ușurință de avantajele îmbarcării prioritare și ajută la îmbunătățirea experienței de îmbarcare, prin oferirea unei mai mari vizibilități asupra procesului prin care decurge îmbarcarea pentru echipa noastră”, a transmis American Airlines, într-un comunicat trimis AP, prin e-mail.

American Airlines a adăugat că un agent de la poarta de îmbarcare îl anunță politicos pe pasager că nu îi poate accepta permisul și îl roagă să revină la coadă atunci când este chemat grupul său de îmbarcare.

În acele cazuri în care un pasager poate să se suie în avion fără a respecta numărul de ordine, cum ar fi atunci când călătorește cu un însoțitor ce are un statut superior, agentul beneficiază de o modalitate rapidă de a trece peste alerta sonoră și de a accepta permisul, a precizat American Airlines, în comunicat.

Deși tehnologia se află doar într-o fază de testare, compania aeriană afirmă că este mulțumită de rezultatele de până acum.