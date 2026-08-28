Noua regină a Norvegiei urcă pe tron la câteva luni după ce scandalul în care a fost implicată a zguduit încrederea în familia regală

Mette-Marit avea 25 de ani, era mamă singură, necăsătorită, și provenea din rândul oamenilor de rând atunci când l-a întâlnit pe prințul moștenitor Haakon al Norvegiei la festivalul de muzică Quart din Kristiansand, orașul ei natal. Povestea de iubire care a cucerit inimile norvegienilor a fost însă umbrită în ultimul an de un scandal care a zguduit din temelii încrederea în familia regală a Norvegiei, arată Reuters.

„Pur și simplu m-am uitat la ea. Era ca o lumină”, a scris în autobiografia sa prințul Haakon. Acesta a devenit vineri rege al Norvegiei după moartea tatălui său, regele Harald al V-lea. Alături de el, Mette-Marit a devenit regină.

Ea a fost în centrul unui scandal enorm anul acesta, după ce noi documente publicate de autoritățile din SUA au arătat că aceasta a menținut o relație de corespondență apropiată cu Jeffrey Epstein, finanțistul american care s-a sinucis în închisoare în 2019 în timp ce aștepta să înceapă procesul său pentru trafic sexual și alte infracțiuni.

Un scandal regal de proporții în Norvegia

Publicarea la sfârșitul lunii ianuarie de către Departamentul pentru Justiție de la Washington a milioane de documente legate de Epstein a provocat unde de șoc în întreaga lume, dezvăluind legăturile finanțatorului compromis cu persoane influente, inclusiv cu Mette-Marit, precum și politicieni de rang înalt din Norvegia, directori de companii și diplomați.

„Am fost manipulată și înșelată”, a declarat Mette-Marit într-un interviu emoționant acordat postului public norvegian NRK în luna martie.

Deși relatările anterioare din presă arătaseră că Mette-Marit avea legături cu Epstein, noile documente au indicat o relație mai extinsă, ceea ce a determinat critici neobișnuite din partea prim-ministrului Norvegiei și solicitări ca aceasta să ofere o relatare completă asupra faptelor.

„Desigur, mi-aș fi dorit să nu-l fi întâlnit niciodată”, a spus ea despre Epstein.

Documentele arată că prințesa, soția prințului moștenitor Haakon, a menținut contactul cu Epstein între 2011 și 2014 și a stat patru zile la casa acestuia din Palm Beach în timpul unei călătorii private în 2013.

„A profitat de faptul că aveam un prieten comun și de faptul că sunt naivă. Îmi place să cred ce e mai bun despre oameni. Dar am ales, de asemenea, să întrerup contactul cu el”, a spus Mette-Marit în noul interviu.

„Nu am văzut niciodată nimic ilegal”, a declarat ea pentru NRK.

Regina Mette-Marit, FOTO: Carina Johansen / Imago Stock and People / Profimedia

Noul rege al Norvegiei și-a exprimat încrederea în soția sa la momentul respectiv

Documentele Epstein au părut însă să contrazică o declarație făcută de aceasta în 2019, în care își cerea scuze pentru că nu s-a interesat de trecutul lui Epstein și afirma că nu s-ar fi asociat niciodată cu el dacă ar fi cunoscut gravitatea infracțiunilor comise.

Într-un email din octombrie 2011, la trei ani după ce Epstein pledase vinovat față de primele acuzații care i-au fost aduse în SUA, Mette-Marit i-a scris că l-a căutat pe Google și că este de acord că trecutul său „nu arăta prea bine”, text urmat de un emoticon zâmbitor.

Întrebată în martie despre acel email de către NRK, Mette-Marit a spus că nu își amintește de ce l-a scris.

„Dar dacă aș fi găsit informații care să mă facă să înțeleg că era un abuzator și un infractor sexual, nu aș fi pus un emoticon zâmbitor după asta”, a spus ea.

Stând lângă ea, soțul său Haakon a spus că își susține soția într-un moment dificil și că mariajul este atât pentru „zilele bune, cât și pentru cele rele”. Cei doi au acordat interviul după ce sondajele de opinie au arătat că încrederea norvegienilor în familia regală a țării a scăzut la cel mai mic nivel înregistrat vreodată.

Povestea de iubire care a cucerit inimile norvegienilor, în pofida trecutului lui Mette-Marit

Lucrurile nu au stat însă dintotdeauna așa. După ce s-au întâlnit la festivalul de muzică din 1999, Haakon și Mette-Marit au reușit să se întâlnească în secret timp de câteva luni, înainte ca vestea să ajungă în presă.

„Ceea ce s-a întâmplat între Haakon și mine s-a întâmplat între doi oameni obișnuiți”, le-a spus Mette-Marit jurnaliștilor, respingând primele încercări de a o prezenta drept o „Cenușăreasă” în carne și oase.

Presa a explorat de asemenea laturile mai puțin favorabile ale poveștii, insistând să afle detalii despre stilul ei de viață din perioada în care făcea parte din scena norvegiană de house și punând sub semnul întrebării oportunitatea ca o persoană cu un asemenea trecut să intre în familia regală.

Haakon și tatăl său, [regele Harald], care se căsătorise și el cu o femeie provenită din rândul oamenilor de rând, i-au rămas alături. Dar întrebările despre trecutul ei aveau să fie doar prima dintr-o serie de confruntări profund dureroase între viața ei privată și cea publică.

„Disconfortul din acel an este încă cu mine. Să simți că ești vânat este un sentiment copleșitor”, a fost ea citată spunând în cartea autobiografică a lui Haakon.

„Vă pot promite că nu este nimic romantic în a-ți fi spălate rufele în văzul întregului public. Este îngrozitor”, a adăugat ea.

Mette-Marit și regele Haakon la nunta lor, FOTO: Royalportraits Europe, Bernard Rubsamen / Bestimage / Profimedia

Regina care a dus o viață „destul de nebunească”

Noua regină a Norvegiei s-a născut Mette-Marit Tjessem Hoiby pe 19 august 1973, în Kristiansand. Ea este fiica unui tată jurnalist și a unei mame care lucra ca funcționară la o bancă. Cei doi au divorțat când ea era copil, iar Mette-Marit a locuit împreună cu mama și frații ei.

Vorbind despre anii în care petrecea, Mette-Marit le-a spus jurnaliștilor în 2001: „La vremea aceea, pentru mine era important să trăiesc împotriva a ceea ce era acceptat. Asta m-a făcut, de asemenea, să duc o viață destul de nebunească”.

„Eram într-un mediu în care lucrurile erau testate și treceam peste limite”, a adăugat ea.

S-a căsătorit cu prințul ei în acel an și, la început, i-a fost greu să se adapteze poziției sale. Dar „cu timpul, s-a simțit mai bine în acest rol și a devenit mai mult ea însăși”, a declarat pentru Reuters istoricul Trond Noren Isaksen, care a scris mai multe cărți despre monarhia norvegiană.

Punctele ei forte constau în „marea ei căldură sufletească” și în capacitatea de a relaționa cu oamenii, potrivit acestuia. Ea a devenit pur și simplu Mette-Marit în condițiile în care familia regală nu folosește nume de familie.

Între 2000 și 2002, a studiat etica la Universitatea din Oslo, iar în 2003 a urmat cursuri la Facultatea de Studii Africane și Orientale din Londra, concentrându-se asupra dezvoltării internaționale, HIV/SIDA și problemelor refugiaților. Ulterior, s-a concentrat asupra literaturii, promovând în străinătate autori norvegieni precum Karl Ove Knausgaard și încurajând copiii să citească.

S-a obișnuit cu viața de soție a unui membru al familiei regale: a devenit amfitrioana mai multor organizații caritabile, a participat la evenimente, și-a crescut copiii – pe primul ei născut, Marius Borg Hoiby, și pe copiii pe care i-a avut cu Haakon, Ingrid Alexandra, a doua în ordinea succesiunii la tron, și Sverre Magnus.

Sănătate șubrezită și un fiu condamnat pentru viol

Scandalul Epstein a izbucnit în timp ce primul ei fiu, Marius, în vârstă de 29 de ani, era judecat pentru viol și violență domestică. El a negat aceste acuzații, dar a recunoscut unele infracțiuni mai puțin grave.

În iunie, a fost găsit vinovat pentru două dintre cele patru capete de acuzare privind violul și pentru un capăt de acuzare privind violența domestică și a fost condamnat la patru ani de închisoare. Atât el, cât și procurorii au făcut apel împotriva sentinței.

Ea nu a făcut nicio declarație publică în legătură cu procesul, lăsându-l pe soțul ei să discute cu presa.

Prințul Marius Borg Hoiby fotografiat la o gală din 2022, FOTO: Håkon Mosvold Larsen / AFP / Profimedia

Pe lângă toate celelalte, Mette-Marit se confrunta cu probleme de sănătate grave, care au obligat-o să-și reducă volumul de muncă.

Suferă de fibroză pulmonară cronică, o afecțiune care îi îngreunează respirația și o lasă epuizată.

La două zile după ce Marius a fost condamnat, palatul regal a anunțat că Mette-Marit a beneficiat cu succes de un transplant pulmonar, fără să precizeze când a avut loc procedura.

După câteva săptămâni de recuperare în spital, s-a întors acasă și și-a sărbătorit, în august, nunta de argint alături de Haakon.