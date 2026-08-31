Noul film al lui Ridley Scott pare unul dintre cele mai mari eșecuri din cariera sa

„The Dog Stars” (Constelația câinelui), noul film ce poartă semnătura lui Ridley Scott, a avut un debut atât de slab la box office încât analiștii din industria cinematografică concluzionează că acesta va fi unul dintre cele mai mari eșecuri comerciale din cariera legendarului regizor britanic.

Datele citate de revista Variety arată că „The Dog Stars”, produs de Disney și studioul 20th Century, a debutat cu încasări de doar 8 milioane de dolari în box office-ul nord-american, ocupând poziția a cincea în clasament.

„The Dog Stars” îl are în rolul principal pe Jacob Elordi, actorul australian în vârstă de 29 de ani care a impresionat recent la Hollywood grație interpretării sale din noul film „La răscruce de vânturi” și a lungmetrajului „Frankenstein” realizat anul trecut de apreciatul cineast mexican Guillermo del Toro pentru Netflix.

În noul film al lui Ridley Scott, Elordi îl interpretează pe Hig, un supraviețuitor singuratic al apocalipsei, alături de companionul său canin. După ce recepționează un semnal misterios transmis prin unde radio, el este hotărât să-i urmărească sursa. Din distribuție mai fac parte Margaret Qualley, Josh Brolin, Guy Pearce, Allison Janney și Benedict Wong.

Noul film al lui Ridley Scott nu i-a convins nici pe critici, nici pe spectatori

Deși „The Dog Stars” a încasat alte 11,3 milioane de dolari la box office-ul internațional pentru un total global de 19,3 milioane, analiștii afirmă că noul lungmetraj este pe cale să piardă zeci de milioane de dolari pe durata rulării sale în cinematografe.

Pentru filmele cu pretenții la titlul de „blockbuster”, weekendul de debut dictează aproape întotdeauna parcursul său ulterior, iar thrillerul postapocaliptic a avut un buget de producție de peste 80 de milioane de dolari.

Deși unele lungmetraje își pot reveni după un debut sub așteptări, în cazul „The Dog Stars” problemele sale sunt agravate de faptul că nu a fost primit bine nici de critici de film, nici de public.

Pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes are o rată a aprobării de doar 40% din partea criticilor, iar la sondajele CinemaScore, realizate la ieșirea din cinematografele din America de Nord, a obținut calificativul C+. Pe IMDb noul film are nota 6,5 / 10, una mediocră pentru un titlu de asemenea calibru.

Ridley Scott și Jacob Elordi la avanpremiera noului film „The Dog Stars”, FOTO: Mario Mitsis / Zuma Press / Profimedia



Disney spera ca „The Dog Stars” să fie ultimul film „blockbuster” al verii

Toate datele de până acum indică că noul său lungmetraj va fi unul dintre cele mai mari eșecuri ale regizorului Ridley Scott, debutul slab al „The Dog Stars” amintind de „Ultimul duel”. Filmul din 2021 al lui Scott a avut încasări de doar 4,7 milioane la box office-ul nord american în weekendul său de debut, versus un buget de aproximativ 100 de milioane de dolari.

Drama istorică a fost de asemenea distribuită de studioul 20th Century din vastul portofoliu al Disney, însă a fost primită mult mai bine de critici. Scott, cunoscut mai ales pentru clasice precum „Gladiatorul” și „Alien”, a avut însă cel mare succes la box office cu „Marțianul”. Filmul S.F. din 2015 cu Matt Damon a vândut bilete în valoare de 630 de milioane de dolari la nivel mondial și a primit șapte nominalizări la Oscar, inclusiv pentru cel mai bun lungmetraj.

„The Dog Stars” pune capăt unei veri cu rezultate fluctuante pentru Disney. Deși gigantul american al divertismentului s-a bucurat de succese majore prin „Toy Story 5” (care a ajuns la încasări de 1,12 miliarde de dolari) și „Diavolul se îmbracă de la Prada 2” (692 de milioane de dolari), a avut parte și de eșecuri precum „Vaiana”, în versiune live-action și „The Mandalorian and Grogu”.

Variety notează totuși că este puțin probabil ca rezultatele de anul acesta să îi îngrijoreze pe directorii de la Disney, mai ales că noul film „Avengers: Doomsday” așteaptă să intre în scenă în luna decembrie și va fi probabil unul dintre cele mai vândute titluri ale anului.