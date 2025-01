Cele mai așteptate 10 filme în 2025: Următorul „Avatar”, un nou „Superman”, ultimul „Mission Impossible”, dar și alte lungmetraje pentru care speranțele sunt uriașe

Secventa din „Avatar: The Way of Water”, noul film al lui James Cameron, Foto: Walt Disney Studios Motion Pictures / Christophel Collection / Profimedia

Anul 2025 nu va duce lipsă de filme de top, cu bugete uriașe și distribuții impresionante, printre francizele care vor veni cu noi titluri în sălile de cinema numărându-se „Avatar”, „Superman”, „Mission Impossible”, „Karate Kid” și „Jurassic World”, în timp ce „A Minecraft Movie” și „Mickey 17” vor propune producții originale, relatează revista Variety, citată de News.ro.

„Marea Contracție”, de care s-au plâns anul trecut unii șefi de la Hollywood, nu se vede în lista celor mai așteptate filme de anul acesta, deși numărul lungmetrajelor ce urmează să fie lansate în 2025 e în scădere comparativ cu anii precedenți, iar cele care nu fac parte dintr-o franciză deja existentă au de suferit și mai mult.

Acest lucru a fost însă vizibil și în clasamentul celor mai vizionate filme în cinematografe anul trecut, 9 din primele 10 poziții la box office-ul global fiind ocupate de continuări sau „sequel”-uri ale unor francize deja existente. Wicked, singura excepție, s-a bazat la rândul său pe o piesă de pe Broadway omonimă.

Un alt lucru de urmărit în 2025 va fi câte din filmele pentru care așteptările sunt mari vor și confirma, 2024 rezervând în acest sens câteva dezamăgiri majore pentru studiourile care au produs lungmetraje ca noul Mad Max, Borderlands sau Megalopolis al lui Francis Ford Coppola. Filmele respective, la fel ca Horizon: An American Saga al lui Kevin Costner, un alt eșec financiar, erau la începutul anului pe toate listele cu „cele mai așteptate filme în 2024”.

Acestea fiind spune, iată care sunt probabil cele mai anticipate 10 filme pentru anul care tocmai a început:

„Captain America: Brave New World” – 14 februarie

Această nouă abordare a primului supererou Marvel, regizată de Julius Onah, marchează primul film Captain America de la plecarea lui Chris Evans. Este rândul lui Sam Wilson (Anthony Mackie) să se ridice la înălţimea numelui, deoarece se află în mijlocul unui dezastru internaţional şi trebuie să îl protejeze pe preşedinte (Harrison Ford), care se întâmplă să fie şi Hulk cel Roşu. Din distribuţie mai fac parte Rosa Salazar în rolul lui Diamondback şi Liv Tyler în rolul lui Betty Ross.

Disney vine cu un film live-action „Albă ca Zăpada” în martie 2025

„Albă ca Zăpada” – 21 martie

Versiunea live-action a clasicului Disney din 1937 ajunge în sfârşit în cinematografe după ce lansarea sa iniţială a fost amânată din cauza grevei scenariștilor și actorilor de la Hollywood.

Regizat de Marc Webb, filmul îi are în distribuţie pe Rachel Zegler în rolul Albei ca Zăpada, Gal Gadot în rolul Reginei Malefice şi Patrick Page în rolul Oglinzii. Andrew Burnap îl va interpreta pe Jonathan, o versiune a prinţului original. Fantezia muzicală este scrisă de Greta Gerwig şi Erin Cressida Wilson.

„A Minecraft Movie” – 4 aprilie

Lungmetrajul semi-animat al lui Jared Hess se bazează pe jocul video extrem de popular. Filmul urmăreşte patru „inadaptaţi”: Jason Momoa, Emma Myers (cunoscută din serialul Wednesday), Danielle Brooks (Orange is the New Black) şi Sebastian Eugene Hansen, care sunt transportaţi într-o ţară a minunilor ciudat de simetrică.

La sosirea lor, ei îl întâlnesc pe Steve (Jack Black), pornind împreună într-o serie de aventuri pentru a se întoarce acasă.

„Mickey 17” – 18 aprilie

Robert Pattinson joacă rolul călătorului spaţial Mickey 17 în thrillerul SF al lui Bong Joon-ho.

Mickey, un angajat „de unică folosinţă”, este trimis într-o misiune mortală de colonizare a lumii de gheaţă Niflheim. Când un angajat moare, el este clonat cu amintirile călătorului care îl precede. Mark Ruffalo şi Toni Collette sunt coprotagonişti.

Tom Cruise se întoarce în cinematografe cu noul „Mission: Impossible” înspre sfârșitul lunii mai

„Mission: Impossible – The Final Reckoning” – 23 mai

Ethan Hunt şi FMI încheie actualul capitol al francizei cu Mission: Impossible – The Final Reckoning. Filmat în acelaşi timp cu predecesorul său, pelicula îl are ca protagonist pe Tom Cruise în rolul unui agent secret renegat, aflat într-o cursă contra cronometru pentru a salva lumea de AI-ul malefic.

Cruise se află în fruntea unei distribuţii de staruri ai francizei, printre care Rebecca Ferguson, Ving Rhames, Simon Pegg, Hayley Atwell şi Vanessa Kirby, alături de Holt McCallany şi Hannah Waddingham.

Te-ar putea interesa și:

„Karate Kid: Legends” – 30 mai

Karate Kid: Legends îi reuneşte pe starurile francizei Ralph Macchio în rolul lui Daniel LaRusso şi Jackie Chan în rolul domnului Han, cu un nou elev interpretat de Ben Wang. Daniel şi domnul Han vor trebui să facă echipă. Filmul este regizat de Jonathan Entwistle (I Am Not Okay With This de pe Netflix) cu un scenariu de Rob Lieber (Peter Rabbit).



„How to Train Your Dragon” – 13 iunie

La 15 ani după ce primul film How to Train Your Dragon a ajuns în cinematografe, îndrăgita franciză animată Dreamworks face saltul la acţiunea live în acest remake de fantezie/ aventură.

Scrisă şi produsă de Dean DeBlois (scenaristul primelor trei filme de animaţie HTTYD), această reimaginare live action îl are ca protagonist pe Mason Thomas în rolul lui Hiccup, un adolescent nordic neadaptat care se împrieteneşte cu un dragon, Toothless, şi se luptă să se integreze în ciuda faptului că tatăl său (Gerard Butler) este şeful clanului. Filmul o are în distribuţie şi pe Nico Parker în rolul lui Astrid.

Noile filme „Jurassic World” și „Superman” sosesc în cinematografe în iulie 2025

„Jurassic World Rebirth” – 4 iulie

Cea mai nouă apariţie în franciza „Jurassic World” îi are în rolurile principale pe Scarlett Johansson, Jonathan Bailey şi Mahershala Ali. Cu Gareth Edwards („Rogue One: A Star Wars Story”) regizând un scenariu de David Koepp, care a scris originalul „Jurassic Park”, acest ultim film se va desfăşura la cinci ani după „Jurassic World Dominion”. După ce planeta a devenit nelocuibilă pentru dinozauri, o echipă se întrece pentru a găsi mostre de ADN de la trei creaturi masive.

„Superman” – 11 iulie

Publicul va putea privi în curând spre cer, deoarece James Gunn îl va readuce pe Superman (David Corenswet) pe marele ecran. Rachel Brosnahan joacă rolul lui Lois Lane, în timp ce Nicholas Hoult va prelua rolul lui Lex Luthor.

Așteptările pentru noul film sunt absolut uriașe pentru șefii gigantului Warner Bros. Discovery, cel care deține franciza cinematografică DC din care face personajul Superman. DCU a înregistrat eșec după eșec în ultimii doi ani cu filmele sale cu supereroi, orice altceva decât un succes major pentru noul lungmetraj urmând să fie un dezastru pentru studio.

Următorul film „Avatar” al lui James Cameron apare abia la sfârșitul anului

„Avatar: Fire and Ash” – 19 decembrie

Avatar: Fire and Ash continuă franciza de succes a lui James Cameron care a debutat cu superproducţia din 2009. Distribuţia este completată de Zoe Saldana, Kate Winslet, Sigourney Weaver, Jemaine Clement, Matt Gerald, David Thewlis, Sam Worthington, Edie Falco, Cliff Curtis şi Oona Chaplin.

Acest film marchează continuarea filmului The Way of Water din 2022 și a fost filmat concomitent cu acesta pentru a-i reține pe majoritatea actorilor, deşi detaliile cheie ale intrigii nu au fost încă anunţate. La fel ca în cazul noului Jurassic World, nici următorul capitol al francizei Avatar nu are deocamdată un trailer oficial.

Lista extinsă a celor mai așteptate filme în 2025 poate fi consultată pe site-ul revistei Variety.

Ca întotdeauna, poți găsi mai multe informații noi din lumea filmelor și serialelor, dar și alte știri interesante, în rubrica Nerd Alert de weekendul acesta: