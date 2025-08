Noul film în care Liam Neeson a preluat rolul unei legende a comediei i-a impresionat deopotrivă pe spectatori și critici

Un nou film „The Naked Gun” (Un polițist cu explozie întârziată) e în cinematografe după o pauză de 31 de ani, iar primele semne indică un „reboot” de succes cu Liam Neeson în rolul imortalizat de o legendă a comediei: Leslie Nielsen, relatează AFP și revista Variety.

Pe piața internă din America de Nord noul film The Naked Gun a obținut în weekendul de debut încasări de 17 milioane de dolari din 3.344 de cinematografe, în linie cu estimările și suficient pentru a prinde podiumul în clasamentul box office, pe poziția a treia.

Lungmetrajul cu Neeson, Pamela Anderson, Paul Walter Hauser, Kevin Durand și Danny Huston a mai adunat încă 11,5 milioane de dolari la box office-ul internațional, ajungând la un total global de 28,5 milioane de dolari. Este un început promițător, având în vedere perioada nefastă prin care trec de câțiva ani comediile de genul în cinematografe.

Însă cineastul și muzicianul american Akiva Schaffer, regizorului noului film, a avut la dispoziție un buget de producție de 42 de milioane de dolari, la care se adaugă costurile cu promovarea și distribuirea. Un semn bun pentru parcursul în cinematografe al noului The Naked Gun este că lungmetrajul a primit un calificativ de „A-” din partea CinemaScore, care realizează sondaje în rândul spectatorilor din SUA la ieșirea din sălile de cinema, și un scor mediu din partea criticilor de film de 90% pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes.

Liam Neeson joacă rolul detectivului gafeur Frank Drebin Jr., fiul lui Frank Drebin, detectivul interpretat în trilogia originală The Naked Gun de regretatul Leslie Nielsen, care a murit în 2010.

„Cu gravitatea aspră a lui Liam Neeson dovedindu-se a fi potrivită perfect pentru prostia impasibilă a lui Frank Drebin, The Naked Gun readuce la viață umorul trăsnit al trilogiei originale de parcă nici n-ar fi ieșit vreodată din modă”, notează rezumatul publicat de Rotten Tomatoes în baza recenziilor criticilor de film.

Noul film „The Naked Gun” e un triumf personal pentru Liam Neeson

Filmele originale The Naked Gun cu Leslie Nielsen în rolul principal au fost inspirate de serialul de televiziune Police Squad!, care a avut parte de un singur sezon la televiziunea americană ABC în 1982. Succesul filmelor avea să fie incomparabil.

Fiecare dintre cele trei filme originale, lansate între 1988 și 1994, a încasat peste 100 de milioane de dolari la nivel mondial, două dintre ele depășind 150 de milioane la nivel global. Cifrele sunt cu atât mai impresionante când sunt ajustate pentru a ține cont de inflația din ultimele 3 decenii.

Noul film The Naked Gun marchează și un triumf personal pentru Neeson în condițiile în care ultimul său lungmetraj care a obținut încasări notabile la box office a fost The Commuter din 2018, cu vânzări de bilete de aproape 120 de milioane de dolari la nivel mondial. The Naked Gun marchează cel mai bun debut la box office pentru un film al lui Neeson de la Taken 3, apărut în 2014.

De altfel, chiar actorul cunoscut în ultimul deceniu mai degrabă pentru filmele sale de acțiune a declarat într-un interviu acordat anul trecut că începe să devină tot mai puțin credibil în astfel de roluri, având în vedere că a trecut de vârsta de 70 de ani.

„Am 72 de ani, [rolurile din filme de acțiune] trebuie să se oprească la un moment dat. Nu poți păcăli publicul. Nu vreau ca Mark să lupte pentru mine în scenele de acțiune”, a declarat el în interviul publicat de revista People în luna octombrie.

Neeson se referea la faptul că, în pofida vârstei sale, el realizează în continuare toate secvențele de acțiune din filmele sale, ajutat de Mark Vanselow, colaboratorul său de cursă lungă în materie de cascadorii.

Filmul „The Fantastic Four” și-a păstrat coroana la box office pentru al doilea weekend la rând

După un debut sănătos de 117,6 milioane de dolari, filmul cu supereroi The Fantastic Four de la studioul Marvel a suferit o scădere a încasărilor considerabilă, de 66% în al doilea weekend, încasând doar 40 de milioane de dolari pe piața internă din America de Nord. Rezultatul a fost însă suficient pentru a rămâne pe primul loc în clasamentul box office.

Până acum, The Fantastic Four a vândut bilete în valoare de 198 de milioane de dolari pe piața internă a Hollywood și 368 de milioane la nivel global. Din fericire pentru Marvel, al cărei parcurs post-pandemic a fost extrem de inconstant, The First Steps pare să depășească alte dezamăgiri cinematografice din acest an, precum Captain America: Brave New World (415 milioane de dolari la nivel global) și Thunderbolts (382 de milioane la nivel global).

Deși aceste cifre sunt din altă ligă comparativ cu debutul înregistrat de noul film The Naked Gun, și costurile sunt pe măsură. Filmele Marvel – cu distribuții alcătuite cu actori în vogă, secvențe de acțiune spectaculoase și numeroase scene augmentate cu ajutorul CGI – costă de regulă câteva sute de milioane de dolari iar bugetele de marketing și promovare sunt de multe ori la nivelul celui de producție.

Rezultatul final pentru Fantastic Four nu va fi dezastruos, ca în cazul The Marvels din 2023 (206 milioane) sau Thunderbolts, dar nici nu reprezintă o revenire glorioasă pentru studioul Marvel la box office.

Un nou film de animație „își face treaba exact așa cum trebuie”

Locul 2 pe podiumul box office a fost ocupat de comedia de animație The Bad Guys 2 („Băieții răi 2”), produsă de studiourile Universal și DreamWorks, care a încasat pe piața internă 22,8 milioane de dolari în weekendul său de debut.

Rezultatul e aproape identic cu cel al primului film The Bad Guys (23 de milioane de dolari) din 2022, într-o perioadă în care cinematografele se străduiau încă serios să-și revină după COVID, iar studiourile lansau cu greu noi producții.

Filmul original a ajuns în cele din urmă la încasări globale de 250 de milioane de dolari. The Bad Guys 2, care a costat 80 de milioane de dolari și urmărește un grup de foști infractori reabilitați care recidivează pentru un ultim mare jaf, a fost primit călduros de public, obținând calificativul „A” la sondajele CinemaScore realizate la ieșirea din sală. Pe plan internațional, filmul a obținut 16,3 milioane de dolari, ajungând la un total global de 44,5 milioane.

„Este un debut bun pentru o continuare animată”, a declarat pentru Variety analistul David A. Gross de la Franchise Entertainment Research. „Cu asemenea rezultate, filmul își face treaba exact așa cum trebuie”, a mai spus el.