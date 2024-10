Liam Neeson spune că a venit momentul să renunțe la filmele de acțiune din cauza vârstei: „Nu poți păcăli publicul”

Liam Neeson într-o secvență din filmul „In the Land of Saints and Sinners”, lansat în 2023 pe Netflix, FOTO: LMK / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

Actorul nord-irlandez Liam Neeson, a cărui carieră s-a bucurat de un reviriment grație filmelor de acțiune, afirmă că a venit momentul să renunțe la astfel de roluri deoarece la vârsta sa de 72 de ani devin tot mai puțin credibile, relatează Variety.

Actorul nominalizat la Premiul Oscar pentru rolul principal din aclamatul film Lista lui Schindler din 1993 a trecut și la genul sci-fi grație interpretării Maestrului Jedi Qui-Gon Jinn în trilogia „prequel” Star Wars și a cunoscut cel mai mare succes comercial cu lungmetrajul DC The Dark Knight Rises apărut în cinematografe cu 12 ani în urmă.

Însă din 2008, când a jucat în filmul Taken al regizorului francez Pierre Morel, el a cunoscut consacrarea și ca actor principal în lungmetraje de acțiune. Printre rolurile sale din acest gen se numără cele din filmele Unknown (2011), The Grey (2012), Non-Stop (2014), Run All Night (2015), The Commuter (2018) și The Ice Road (2021).

Neeson, care anul trecut a declarat că nu este interesat să revină în rolul lui Qui-Gon Jinn deoarece consideră că franciza Star Wars și-a sabotat propria magie, spune acum că e momentul să pună în toc și pistolul din filmele de acțiune.

„Am 72 de ani, [rolurile din filme de acțiune] trebuie să se oprească la un moment dat. Nu poți păcăli publicul. Nu vreau ca Mark să lupte pentru mine în scenele de acțiune”, a declarat el într-un interviu acordat revistei People.

Neeson se referă la faptul că, deși e trecut de 70 de ani, el realizează în continuare toate secvențele de acțiune din filmele sale, ajutat de Mark Vanselow, colaboratorul său de cursă lungă în materie de cascadorii.

Liam Neeson va juca în unul dintre cele mai așteptate filme ale anului viitor

Deși actorul nord-irlandez nu a precizat care va fi ultimul său film de acțiune, el spune că ultima sa aventurare în acest gen va fi probabil anul viitor.

„Poate la sfârșitul anului viitor. Cred că asta va fi”, a spus Liam Neeson.

Anul acesta el nu a jucat în niciun film nou apărut în cinematografe, însă în 2025 este așteptat în deja una dintre cele mai anticipate comedii ale anului viitor.

Paramount a anunțat în martie anul acesta că va face un „remake” pentru lungmetrajul The Naked Gun din 1988, un clasic al genului de comedie grație interpretării regretatului actor Leslie Nielsen. Neeson urmează să preia rolul detectivului Frank Drebin Jr. jucat în filmul original de Nielsen, care s-a stins din viață în 2010.

Pamela Anderson, Paul Walter Hauser, Kevin Durand, Danny Huston și Busta Rhymes urmează să joace și ei în noul Naked Gun, așteptat să apară în cinematografe pe 1 august 2025.

Paramount a amânat puțin data de lansare a filmului, anunțată inițial pentru luna iulie a anului viitor.