Noul proprietar al HBO Max face primul pas spre înlocuirea platformei cu un nou serviciu de streaming

Skydance, noul conglomerat format la Hollywood, a anunțat ceea ce CEO-ul său David Ellison descrie ca fiind „primul pas” înspre lansarea viitoarei platforme de streaming unificate care va reuni HBO Max și Paramount+.

„Începând cu primele luni ale anului 2027, consumatorii vor putea să se aboneze la un pachet pentru ambele servicii de streaming de clasă mondială, beneficiind de un raport calitate-preț și mai avantajos”, a transmis luni Skydance în scrisoarea adresată acționarilor cu ocazia publicării datelor financiare ale companiei.

„Așteptăm cu nerăbdare să oferim mai multe detalii despre acest pachet și despre planurile noastre privind serviciile de streaming în lunile următoare”, a mai transmis compania condusă de David Ellison.

Pachetul ce va oferi abonamente pentru ambele platforme, care vor continua deocamdată să funcționeze separat, va fi disponibil pentru clienții din Statele Unite și celelalte piețe în care Paramount+ este disponibilă. Pentru abonații din România și țările în care platforma respectivă nu a fost lansată nu au fost anunțate deocamdată modificări de preț sau de altă natură pentru abonații HBO Max.

David Ellison, CEO-ul Skydance, a sugerat că acest pachet va reprezenta un „prim pas” către crearea unui serviciu comun, într-un orizont de timp mai îndelungat. În cadrul unei conferințe telefonice cu investitorii, Ellison a declarat că cele două servicii se completează reciproc și atrag în mare măsură categorii diferite de abonați din Statele Unite.

Skydace se grăbește să lanseze noua platformă de streaming ce va pune la comun producțiile HBO Max și Paramount+

David Ellison a spus încă din luna martie într-un apel cu investitorii că, dacă achiziția Warner Bros Discovery (fostul proprietar al HBO Max) de către compania sa Skydance Paramount va trece de obstacolele de reglementare din SUA, are în vedere unirea serviciilor de streaming viitoarei companii.

Skydance a confirmat într-un comunicat publicat luna trecută, după finalizarea tranzacției de 110 miliarde de dolari, că intenționează să își unească, „în timp”, cele două platforme majore de streaming pe care le deține.

Nici compania, nici Ellison, nu au oferit însă informații despre când ar putea fi finalizat acest lucru sau când ar putea fi lansată viitoarea platformă de streaming unificată despre care deocamdată nu se cunosc detalii, ca de exemplu cum s-ar putea numi.

Skydance a oferit acum primele informații concrete în acest sens.

„Ne așteptăm să reunim Paramount+ și HBO Max mult mai rapid, urmărind alinierea sistemelor informatice și de infrastructură în termen de un an de la finalizarea achiziției, ceea ce ne va permite să oferim rapid un produs unificat”, se arată în noua scrisoare adresată acționarilor luni.

Gigantul Skydance aduce sub același acoperiș Paramount și Warner Bros, două dintre cele mai cunoscute studiouri de film de la Hollywood, FOTO: Yuki Iwamura / AP / Profimedia

Serviciul comun de streaming va fi un rival major al Netflix

Variety notează că unirea a două platforme cu tematici de programe diferite – HBO Max, cunoscută pentru atragerea publicului pasionat de producții premium, precum „House of the Dragon” sau „Succesion”, în timp ce Paramount+ are un profil mai degrabă tradițional, axat pe divertisment mainstream, evidențiat de succesul serialelor din universul „Yellowstone” – este considerată o mișcare esențială pentru a face Sykdance mai competitivă în raport cu Netflix.

HBO Max include seriale dramatice populare precum „Game of Thrones” și „The Sopranos”, precum și succese recente precum „Euphoria”. La acestea se adaugă filmele „blockbuster” produse sau distribuite de studioul Warner Bros și cele cu supereroi ale studioului DC.

Paramount+ oferă programe asociate cu CBS, Nickelodeon și Comedy Central, dar și producții originale precum „Landman”, „Lioness” și o serie de producții din franciza „Star Trek”. La capitolul filme marea atracție o reprezintă producțiile studioului Paramount Pictures, precum lungmetrajele „Mission Impossible”.

În România majoritatea producțiilor Paramount+ sunt difuzate în streaming pe platforma SkyShowtime. Însă această platformă de streaming disponibilă doar în Europa riscă acum să fie închisă cu totul, după cum a arătat HotNews într-o analiză publicată luna trecută.