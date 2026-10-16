Noul serial „Dosarele X”, creat de un regizor premiat cu Oscar, a fost aprobat oficial pentru un prim sezon

Noul serial „Dosarele X” realizat de Ryan Coogler, unul dintre cei mai căutați regizori la Hollywood, a primit undă verde pentru un prim sezon complet care va putea fi văzut în streaming și în România.

Hulu, platformă de streaming deținută de Disney, a anunțat săptămâna aceasta că a dat undă verde serialului, după ce în luna februarie confirmase că aprobase un episod-pilot pentru a-i vedea potențialul.

Deși Hulu este una dintre serviciile de streaming disponibile doar în SUA, producțiile sale pot fi văzute în România pe Disney+, platforma principală a gigantului american al divertismentului.

Cineastul american Ryan Coogler a scris, regizat și a fost producător executiv al episodul-pilot, fiind așteptat ca el să își păstreze cel puțin primele două roluri pentru sezonul 1 al serialului. Deocamdată nu este clar dacă el va fi și regizor, majoritatea serialelor de la Hollywood atribuind acest rol mai multor cineaști care regizează pe rând episoadele.

„Iubesc de multă vreme «Dosarele X», așa că oportunitatea de a scrie și regiza episodul-pilot a însemnat foarte mult pentru mine”, a declarat Coogler într-un comunicat. „Ceea ce a creat Chris Carter este ceva cu totul special, iar noi ne-am dorit să onorăm tot ceea ce a făcut ca serialul original să rezoneze cu atât de mulți oameni, găsind, în același timp, propria noastră cale de a pătrunde în acea lume”, a adăugat acesta.

Chris Carter, creatorul serialului original „Dosarele X”, a fost cel care a dezvăluit în martie 2023 că Ryan Coogler lucra la un „reboot” al seriei, cu o distribuție diversă de actori. Carter a spus că nu este implicat direct în proiect, însă că este entuziasmat de ideile lui Coogler și că îi susține inițiativa.

Între timp, Carter a fost cooptat de echipa noului serial ca producător executiv.

Cine va juca rolurile principale în noul serial „Dosarele X”

Descris ca o reinterpretare a dramei SF din anii 1990, noua producție îi va avea în rolurile principale pe actorul britanic Himesh Patel și pe actrița americană Danielle Deadwyler.

Potrivit descrierii oficiale publicate de Hulu, aceștia vor interpreta „doi agenți FBI cu distincții remarcabile, dar foarte diferiți unul de celălalt, care dezvoltă o legătură neașteptată atunci când sunt repartizați într-o divizie închisă de mult timp, dedicată cazurilor care implică fenomene inexplicabile”.

Presa de la Hollywood scrie, citându-și sursele din industria cinematografică, că Deadwyler și Patel vor interpreta personaje noi, și nu pe Dana Scully, interpretată de Gillian Anderson în serialul original, și Fox Mulder, interpretat de David Duchovny.

Danielle Deadwyler, fotografiată pe covorul roșu al ediției din 2025 a Premiilor Sindicatului Actorilor Americani, FOTO: Image Press Agency / Alamy / Profimedia Images

Deadwyler, în vârstă de 44 de ani, a fost apreciată de criticii de film pentru rolurile sale din lungmetraje precum „The Harder They Fall” (2021), „Till” (2022) și „The Piano Lesson” (2024). Pentru interpretarea din „Till”, despre o mamă care caută dreptate pentru fiica sa linșată brutal, Deadwyler a primit nominalizări la premiile BAFTA și Screen Actors Guild Awards (SAG), pentru cea mai bună actriță într-un rol principal”. Pentru „The Piano Lesson”, a primit o a doua nominalizare la Premiile SAG.

Revista Time a inclus-o anul trecut pe lista sa a celor 100 de persoane cele mai influente din lume.

În ceea ce-l privește pe Patel, în vârstă de 36 de ani, el și-a început cariera interpretându-l pe Tamwar Masood în popularul serial britanic „EastEnders” difuzat de BBC între 2007 și 2016. Pentru miniseria dramatică „Station Eleven” (2021) a fost nominalizat la Premiul Emmy pentru cel mai bun actor într-un serial TV.

Patel a mai jucat în comedii precum „Yesterday” (2019), „Don’t Look Up” (2021) și „Greedy People” (2024), precum și în două dintre filmele regizate de Christopher Nolan, „Tenet” (2020) și „Odiseea” (2026).

Noul serial „Dosarele X” îi reunește pe Deadwyler și Patel, care au mai jucat împreună în „Station Eleven”.

Himesh Pattel la premiera filmului „Odiseea”, FOTO: SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

Cine este Ryan Coogler, numele din spatele noului serial „Dosarele X”

În vârstă de 40 de ani, Coogler s-a impus la Hollywood ca unul dintre cei mai căutați și apreciați cineaști ai generației sale, după ce a regizat cele două filme „Black Panther” pentru studioul Marvel, franciza „Creed” și „Fruitvale Station”, apreciatul său lungmetraj din 2013 care a câștigat Premiul „Un Certain Regard” la Festivalul Internațional de Film de la Cannes.

De asemenea, el a fost producător al filmului premiat cu Oscar „Judas and the Black Messiah” din 2021.

„Sinners”, filmul de groază din 2025 pe care l-a scris, regizat și produs a obținut 16 nominalizări la Premiile Oscar, un record absolut în istoria Academiei Americane a Artelor și Științelor Filmului.

Coogler a fost nominalizat la categoria pentru cel mai bun regizor și cel mai bun scenariu original, el triumfând la a doua categorie. „Sinners” a câștigat în cele din urmă patru Premii Oscar la gala din luna martie, inclusiv pentru cel mai bun actor într-un rol principal, în condițiile în care thrillerul politic „One Battle After Another” a fost marele câștigător al serii.

Ryan Coogler cu Premiul Oscar câștigat la gala din 2026, FOTO: Burt Harris, PI via ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

„La fel ca relația mea cu ‘Rocky’, pe care îl urmăream cu tatăl meu, «Dosarele X» este unul dintre acele lucruri pe care le împărtășesc cu mama mea”, a declarat Coogler într-un interviu acordat revistei Variety în octombrie anul trecut. „Mama mea înseamnă enorm pentru mine… așa că acesta este un proiect foarte important. Vreau să-l fac bine pentru ea și pentru fani. Mama mea a citit o parte din ceea ce am scris pentru el. Este foarte entuziasmată”, a adăugat el.

„Dosarele X”, unul dintre serialele de reper din istoria televiziunii

Serialul original „Dosarele X” („The X-Files”) a avut în total 11 sezoane difuzate în SUA de postul Fox, obținând 61 de nominalizări la Premiile Emmy și câștigând 15 dintre acestea.

Serialul a devenit un titlul de reper al genului S.F., care a exercitat o influență considerabilă asupra televiziunii și culturii pop.

Televiziunea Fox a relansat seria pentru încă două sezoane, difuzate între 2016 și 2018, realizat de Carter și cu Gillian Anderson și David Duchovny revenind în rolurile lui Dr. Dana Scully și Fox Mulder. Acesta nu este în prezent disponibil în streaming pe platformele din România, însă cele 11 sezoane ale serialului inițial pot fi văzute pe Disney+ și Amazon Prime Video.

Cele două filme „Dosarele X” cu Anderson și Duchovny în rolurile principale, lansate în 1998 și 2008, pot fi văzute de asemenea pe Disney+.