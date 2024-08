Novak Djokovic s-a retras de la un turneu important după ce a cucerit medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Paris

Novak Djokovic s-a retras de la Mastersul de la Cincinnati, competiție unde sârbul este campion en-titre. Câștigător al medaliei de aur la Jocurile Olimpice de la Paris, Djokovic a ales să se odihnească mai mult înainte de participarea la ultimul Grand Slam al anului, US Open.

Organizatorii americani au făcut anunțul pe rețelele sociale, decizia lui Novak fiind una oarecum normală după participarea încununată cu succes de la Jocurile Olimpice de la Paris.

„Cu siguranţă înţelegem că ar fi o schimbare rapidă de la triumful său olimpic să vină la Cincinnati. Cursa sa pentru titlu aici, anul trecut, a fost memorabilă… Suntem nerăbdători să îl vedem din nou pe teren în curând” – Bob Moran, directorul turneului de la Cincinnati, într-un comunicat de presă.

După triumful de la Paris, Djokovic a devenit al cincilea jucător care a câștigat toate Grand Slamurile la simplu și a cucerit și titlul olimpic de-a lungul carierei.

De retragerea lui Novak va profita francezul Giovanni Mpetshi Perricard, acesta urmând să fie prezent pe tabloul principal de la Cincinnati.

În 2023, Djokovic a făcut „dubla” la Cincinnati și US Open. De altfel, titlul cucerit la Flushing Meadows a fost al 24-lea major din cariera sa incredibilă.

Defending champion Novak Djokovic has withdrawn from next week's Cincinnati Open, tournament organisers have confirmed 🎾