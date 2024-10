„Nu aveam puls”. Al Pacino spune că aproape a murit din cauza COVID-19

Actorul american Al Pacino a dezvăluit că aproape a murit de COVID-19 în 2020, spunând că „nu a avut puls” timp de câteva minute, potrivit presei americane.

În interviurile cu The New York Times şi revista People publicate în weekend, actorul de 84 de ani din „Naşul” şi „Scarface” a detaliat experienţa sa cu virusul, pe care l-a contractat în 2020, înainte ca un vaccin să fie disponibil, scrie News.ro.

„Au spus că mi-a dispărut pulsul”, a declarat Pacino pentru The New York Times.

Actorul a spus că „nu se simţea bine – neobişnuit de rău”, şi şi-a amintit că a avut febră şi deshidratare înainte de a-şi pierde cunoştinţa. „Stăteam acolo, în casa mea, şi am dispărut. Aşa. Nu aveam puls”, a spus el.

A sosit o ambulanţă şi s-a trezit cu o echipă medicală în sufrageria sa, formată din şase paramedici şi doi medici. „Aveau nişte costume care păreau că vin din spaţiu sau ceva de genul ăsta”, a spus el. „A fost oarecum şocant să deschizi ochii şi să vezi asta. Toţi erau în jurul meu şi spuneau: „S-a întors. E aici”.

Vorbind pentru People, Pacino s-a întrebat dacă a murit cu adevărat, în ciuda faptului că o asistentă medicală i-a confirmat lipsa pulsului. „Am crezut că am experimentat moartea. Poate că nu… Nu cred că am murit. Toată lumea a crezut că am murit. Cum aş putea fi mort? Dacă am fost mort, am leşinat”.

Actorul premiat cu premiul Oscar a declarat pentru The New York Times că „nu a văzut lumina albă sau altceva” şi că „nu există nimic acolo” după moarte – deşi experienţa a provocat o reflecţie existenţială.

„Aşa cum spune Hamlet: „A fi sau a nu fi”; „Ţara nedescoperită din al cărei tărâm nu se întoarce niciun călător”. Şi spune două cuvinte: ‘Nu mai există’. Nu a mai fost. Te-ai dus. Nu m-am gândit la asta în viaţa mea”, a spus Pacino. „Dar ştiţi actorii: sună bine să spui că am murit o dată. Ce este atunci când nu mai există?”.

Când a fost întrebat de People dacă întâlnirea sa cu moartea i-a schimbat modul de viaţă, el a răspuns: „Deloc”.

Pacino detaliază experienţa în viitorul său volum de memorii, „Sonny Boy”. Cel mai recent film al său – intitulat „Modì, Three Days on the Wing of Madness” – a avut premiera săptămâna trecută la cea de-a 72-a ediţie a Festivalului de film de la San Sebastián.

Când a fost întrebat despre fiul său Roman, care s-a născut în iunie 2023, Pacino a spus că „acum învaţă lucruri”.

Starul din „Scarface” a adăugat că devind tată la 83 de ani a fost „unul dintre motivele” pentru care a vrut să îşi spună propria poveste în viitorul volum de memorii care va apărea în 8 octombrie.