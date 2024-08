„Nu ne-a căzut bine”. Unul dintre cei mai importanți lideri PSD, reacție la declarația lui Ciucă privind o guvernare de dreapta

Secretarul general al PSD, Paul Stănescu, spune că social-democraţilor „nu le-a căzut bine” declarația liderului PNL, Nicolae Ciucă, referitoare la intenţia unei guvernări de dreapta după alegerile parlamentare, subliniind că Ciucă „este în campanie electorală” și că „această guvernare trebuie dusă până la capăt”.

„Cel mai important lucru pe care l-a uitat domnul Ciucă este că a uitat să întrebe şi românii şi din interiorul graniţelor ţării, şi din afara graniţelor ţării. Guvernări de dreapta am mai avut: Orban, Cîţu, ne-au ţinut în casă, ne-au pus botniţe, deficitul bugetar a făcut explozie, a fost peste nouă, ne-am împrumutat fără număr cum spun unii. Dacă ne uităm foarte atent la ce se întâmplă astăzi, eu cred că, sunt convins, nu cred, că Guvernul Marcel Ciolacu va fi unul dintre cele mai bune guverne pe care le-a avut România din 1990. Şi am un singur argument, dacă vreţi, investiţiile care se vor finaliza în acest an. Deci pentru prima dată un guvern depăşeşte 100 de miliarde de lei investiţii, ceea n-a fost niciodată şi nu suntem guvern de dreapta”, a declarat, luni, Paul Stănescu, citat de News.ro.

Întrebat dacă această declaraţie a lui Ciucă privind guvernarea de dreapta i-a afectat pe social-democraţi, Paul Stănescu a spus că Ciucă este „în campanie electorală”: „Sigur că nu ne-a căzut bine. În momentul în care suntem în coaliţie şi spui deja că vrei să ai o guvernare de dreapta, care a fost o nenorocire în ţara asta şi vorbim de istoria recentă a guvernărilor, nu vorbim de istoria mai lungă…”.

Chestionat dacă va exista o discuţie în coaliţie pe acest subiect, Paul Stănescu a răspuns: „Vom sta de vorbă, probabil, dar domnul Ciucă e în campanie electorală. (…) Eu cred că aici lucrurile trebuie fie făcute foarte serios şi trebuie să ducem această guvernare până la capăt. Asta e punctul meu de vedere şi cred că şi colegii mei sunt în asentimentul meu cu acest punct de vedere”.

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a declarat, joi, despre discuţiile cu liderii dreptei, că a „deschis dialogul pentru o astfel de punere laolaltă a forţelor politice de dreapta” şi că pot discuta pentru un proiect politic care să vizeze o linie de abordare comună pentru campania electorală la prezidenţiale şi parlamentare. Despre o continuare a guvernării cu PSD după alegeri, Ciucă a arătat că atât timp cât PNL este dispus la dialog pentru un proiect comun pe dreapta, atunci intenţia este pentru o guvernare de dreapta.