Nu Putin decide cu privire la alegerile din Ucraina, spune Zelenski

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat sâmbătă că nu Vladimir Putin este cel care trebuie să decidă cu privire la organizarea alegerilor în Ucraina, după ce liderul de la Kremlin a sugerat cu o zi în urmă că Rusia ar putea înceta atacurile aeriene în profunzime în ziua în care vor avea loc alegeri.

„Nu îi revine lui (Vladimir) Putin să decidă când şi în ce format vor avea loc alegerile în Ucraina”, a declarat Volodimir Zelenski, excluzând orice posibilitate de organizare a acestora în teritorii ocupate în prezent de forţele ruse, relatează Agerpres.

Zelenski a mai menționat că Statele Unite au propus o întâlnire cu negociatorii ucraineni şi cu cei ruşi la Miami, pentru a discuta planul pentru Ucraina.

Washingtonul a „propus un format, din câte ştiu eu, Ucraina, SUA, Rusia”, a indicat Zelenski, adăugând că ar putea fi prezenţi și reprezentanţi europeni şi că „ar avea sens să avem o astfel de întâlnire comună (…) odată ce vom vedea potenţialele rezultate ale întâlnirilor care au avut deja loc”.

Joi, președintele Ucrainei a explicat că alegerile sunt posibile numai dacă sunt îndeplinite două condiții: securitatea alegătorilor și a soldaților, în contextul atacurilor cu rachete ale rușilor, și un cadru legal care să garanteze legitimitatea în condiții de lege marțială.

Volodimir Zelenski a anunțat că este pregătit pentru organizarea alegerilor prezidențiale în Ucraina, răspunzând astfel unei solicitări formulate de Statele Unite. „SUA au solicitat organizarea alegerilor prezidențiale, iar eu le-am spus că sunt pregătit pentru astfel de alegeri”, a declarat Zelenski joi dimineață.

El a adăugat că, în acest moment, nu se ia în considerare organizarea de alegeri parlamentare sau locale.

Ce spun sondajele despre organizarea alegerilor

Un nou sondaj realizat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev (KIIS) arată că mai mult de jumătate dintre ucraineni consideră că alegerile ar trebui să aibă loc numai după semnarea unui acord de pace definitiv și după încheierea completă a războiului cu Rusia.

Doar 9% sunt în favoarea organizării alegerilor înainte de încetarea focului, în timp ce 25% sunt în favoarea alegerilor numai dacă ostilitățile încetează și Ucraina primește garanții ferme de securitate.

Cel mai mare grup, 57%, insistă că alegerile ar trebui să aibă loc numai după încheierea completă a războiului.

Directorul executiv al KIIS, Anton Hrușețki, a declarat că în prezent nu există o cerere publică pentru organizarea de alegeri în timpul războiului.

„Apelurile la alegeri în Ucraina sunt percepute critic de societate și considerate încercări de a slăbi țara”, a spus el.

El a menționat, de asemenea, că încrederea publicului în Zelenski rămâne ridicată.

Trump vrea alegeri în Ucraina

Președintele SUA, Donald Trump, a criticat recent Ucraina pentru că nu a organizat alegeri, afirmând că țara „nu poate fi considerată o democrație” și sugerând că autoritățile ucrainene „folosesc războiul pentru a nu organiza alegeri”.

„Știți, ei vorbesc despre democrație, dar se ajunge la un punct în care nu mai este vorba de democrație”, a spus Trump.

Zelenski a insistat că nu se agață de putere. „Nu mă agăț de funcția mea. Cred că Ucraina ar trebui să fie pregătită pentru orice evoluție a evenimentelor”, a spus el.

„Cer acum, declarând deschis, ca SUA să mă ajute, eventual împreună cu colegii europeni, să asigur securitatea alegerilor”, a spus Zelenski, adăugând că, dacă partenerii vor oferi asistență, Ucraina ar putea fi pregătită să procedeze în „următoarele 60-90 de zile”.

El a solicitat, de asemenea, liderilor parlamentari să pregătească legislația care să permită organizarea alegerilor în timp de război.

În Ucraina, alegerile naționale nu pot avea loc în timp ce legea marțială este în vigoare, așa cum prevede în mod explicit constituția. Cu toate acestea, Rusia și, mai târziu, SUA, au ridicat în repetate rânduri această problemă pentru a pune la îndoială legitimitatea guvernului.