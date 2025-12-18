Volodimir Zelenski anunță că este pregătit pentru noi alegeri prezidențiale în Ucraina și expune două condiții pentru organizarea scrutinului

Liderul de la Kiev a declarat joi că alegerile sunt posibile numai dacă sunt îndeplinite două condiții: securitatea alegătorilor și a soldaților în contextul atacurilor cu rachete și un cadru legal care să garanteze legitimitatea în condiții de lege marțială, scrie Kyiv Post.

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că este pregătit pentru organizarea alegerilor prezidențiale în Ucraina, răspunzând astfel unei solicitări formulate de Statele Unite.

„Statele Unite ale Americii au solicitat organizarea alegerilor prezidențiale, iar eu le-am spus că sunt pregătit pentru astfel de alegeri”, a declarat Zelenski joi dimineață.

El a adăugat că, în acest moment, nu se ia în considerare organizarea de alegeri parlamentare sau locale.

Comentând opțiunile de vot pentru ucrainenii din străinătate, Zelenski a spus că susține de mult timp introducerea votului la distanță sau electronic.

„Am susținut și am ridicat această problemă încă de la începutul pandemiei Covid, în ceea ce privește modificările legislative, astfel încât oamenii să poată vota online, dar până acum nu am ajuns la un consens cu parlamentarii”, a spus el.

Potrivit lui Zelenski, nu au existat evoluții în parlament în ceea ce privește modificările legii electorale din Ucraina.

„Din câte știu, nu există încă, dar le-am transmis toate semnalele”, a spus Zelenski când a fost întrebat dacă parlamentarii lucrează la modificări ale legislației electorale.

În Ucraina, alegerile naționale nu pot avea loc în timp ce legea marțială este în vigoare, așa cum prevede în mod explicit constituția. Cu toate acestea, Rusia și, mai târziu, SUA, au ridicat în repetate rânduri această problemă pentru a pune la îndoială legitimitatea guvernului.

Ce spun sondajele despre organizarea alegerilor

Un nou sondaj realizat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev (KIIS) arată că mai mult de jumătate dintre ucraineni consideră că alegerile ar trebui să aibă loc numai după semnarea unui acord de pace definitiv și după încheierea completă a războiului cu Rusia.

Doar 9% sunt în favoarea organizării alegerilor înainte de încetarea focului, în timp ce 25% sunt în favoarea alegerilor numai dacă ostilitățile încetează și Ucraina primește garanții ferme de securitate.

Cel mai mare grup, 57%, insistă că alegerile ar trebui să aibă loc numai după încheierea completă a războiului.

Directorul executiv al KIIS, Anton Hrușețki, a declarat că în prezent nu există o cerere publică pentru organizarea de alegeri în timpul războiului.

„Apelurile la alegeri în Ucraina sunt percepute critic de societate și considerate încercări de a slăbi țara”, a spus el.

El a menționat, de asemenea, că încrederea publicului în Zelenski rămâne ridicată.

Trump vrea alegeri

Președintele SUA, Donald Trump, a criticat recent Ucraina pentru că nu a organizat alegeri, afirmând că țara „nu poate fi considerată o democrație” și sugerând că autoritățile ucrainene „folosesc războiul pentru a nu organiza alegeri”.

„Știți, ei vorbesc despre democrație, dar se ajunge la un punct în care nu mai este vorba de democrație”, a spus Trump.

Zelenski a insistat că nu se agață de putere.

„Nu mă agăț de funcția mea. Cred că Ucraina ar trebui să fie pregătită pentru orice evoluție a evenimentelor”, a spus el.

„Cer acum, declarând deschis, ca SUA să mă ajute, eventual împreună cu colegii europeni, să asigur securitatea alegerilor”, a spus Zelenski, adăugând că, dacă partenerii vor oferi asistență, Ucraina ar putea fi pregătită să procedeze în „următoarele 60-90 de zile”.

El a solicitat, de asemenea, liderilor parlamentari să pregătească legislația care să permită organizarea alegerilor în timp de război.