„Nu știu cât mai rezist”. Ultimele cuvinte ale românului care a murit sub dărâmăturile turnului Torre dei Conti. Octav mai avea un an până la pensie

Octav Stroici a comunicat cu pompierii care încercau din răsputeri să ajungă la el, după ce românul a fost prins timp de peste 11 ore sub dărâmăturile turnului medieval prăbușit la Roma. Ultimele cuvinte ale bărbatului înainte să fie dus la spital au fost publicate de publicația italiană La Repubblica.

Octav Stroici avea 66 de ani și era originar din Suceava. Românul locuia alături de soția și fiica sa în Monterotondo, lângă Roma. El făcea parte din echipa de muncitori care lucra la restaurarea turnului Torre dei Conti, a cărui porțiune s-a prăbușit luni dimineață.

„Grăbește-te, nu mă pot mișca, nu mai suport, salvați-mă”, au fost ultimele cuvinte ale lui Octav, rostite din întuneric către salvatorii care reușiseră totuși să coboare o mască de oxigen către el.

Câteva cuvinte care, pe măsură ce orele treceau, i-au încurajat pe pompierii care au încercat neobosit să ajungă la Octav, săpând chiar și cu mâinile goale.

După 11 ore de angoasă, o licărire de speranță a apărut când românul a fost extras din dărâmăturile turnului Torre dei Conti, corpul său rănit fiind în sfârșit scos de salvatori printr-o gaură foarte îngustă.

Dar, în aplauzele prelungite pentru salvatorii care coborau din macara, starea lui Octav Stroici s-a dovedit imediat a fi foarte gravă. Soția sa, Mariana, asistase toată ziua la operațiunile de salvare, rugându-se. Lângă ea se afla fiica ei, Alina, care sosise din Puglia, notează presa italiană.

Un an până la pensie

Viața lui Octav atârna însă de un fir de ață. A fost scos în viață, dar se află în stare critică. Imediat ce a fost urcat în ambulanță, Octav a primit masaj cardiac. „Să sperăm”, a fost singurul cuvânt pe care i l-a adresat echipa medicală de pe ambulanță.

Scoaterea de sub dărâmături a lui Stroici a fost descrisă drept o realizare excepțională de către pompierii care au lucrat până târziu în noapte. Echipele de salvare au folosit drone și utilaje de îndepărtare a molozului pentru a încerca să ajungă la el, în ciuda riscului ca turnul fragil să se prăbușească și mai mult.

„O singură mișcare greșită și totul se prăbușește”, a recunoscut unul dintre salvatorii epuizați, arătând spre interiorul turnului.

Potrivit presei italiene, Octav mai avea doar un an până la pensionare. Ar fi putut cere șomaj, dar în schimb a continuat să lucreze.

Cum s-a produs tragedia

O porțiune din Torre dei Conti, unul dintre cele mai importante monumente medievale ale Romei, situat în apropierea Colosseumulu, s-a prăbușit luni, în jurul orei locale 11:30, în timpul lucrărilor de restaurare.

Alți trei muncitori, dintre care un român de 48 de ani, au fost iniţial blocaţi la nivelul superior al clădirii, dar au fost salvaţi. Potrivit autorităților italiene, românul de 48 de ani dus la spital a suferit răni ușoare și se află în afara oricărui pericol.

Torre dei Conti, cu o înălţime de 29 de metri, se află pe Via dei Fori Imperiali, ampla arteră care leagă Piazza Venezia de Colosseum.

Edificiul a găzduit odată birourile primăriei, dar nu a mai fost utilizat din 2006, aflându-se în prezent în renovare în cadrul unui proiect de restaurare de patru ani, ce urma să fie finalizat anul viitor, potrivit autorităţilor din Roma.