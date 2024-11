Numit de Ciolacu „regele contractelor cu statul”, un lider PNL ripostează: „M-a enervat teribil! Pe Marcel Ciolacu îl doare rău de tot ficatul”. La ce se referă

Valeriu Iftime este șeful CJ Botoșani, om de afaceri, șeful organizației județene a PNL, membru în conducerea centrală și unul dintre „starurile” de dată recentă ale liberalilor. Sâmbătă, Marcel Ciolacu l-a atacat. Sunat de HotNews, Iftime a spus ce crede despre liderul PSD.

Povestea a început în momentul în care vineri siteul de investigații Snoop a remarcat-o printre suporterii din primul rând al lui Marcel Ciolacu pe femeia de afaceri Mihaela Neagu, cunoscută pentru multiplele probleme ale achizițiilor, în urma celor 1.800 de contracte pe care le-a avut cu statul, conform datelor doar din ultimii 5 ani.

Întrebat sâmbătă la Prima TV, Marcel Ciolacu a spus că nu o cunoaște pe Mihaela Neagu. Și a spus că adevăratul „Rege al contractelor cu statul” este Valeriu Iftime, cu 3 miliarde euro în contracte publice. „E membru în biroul politic al Partidului Național Liberal”, a spus Ciolacu despre Iftime. HotNews a vorbit cu Valeriu Iftime.

-Bună ziua, domnule Iftime, ați văzut…

-Bună ziua, sunt pe drum de la Sinaia spre București, la ce vă referiți?

-Sunteți la curent cu declarațiile făcute de Marcel Ciolacu despre dumneavoastră?

-Ciolacu?

-Președintele PSD a spus la Prima TV că sunteți, citez, „Regele contractelor cu statul”. Că aveți 7.800 de contracte cu statul.

-Eu nu stau să-mi număr contractele. Plus că nu valoarea sau cantitatea lor contează, ci dacă ești bun în ceea ce faci.

-Deci e adevărat că aveți atâtea?

-Dacă s-a referit la așa ceva și s-a exprimat așa, înseamnă că pe Marcel Ciolacu îl doare rău de tot ficatul.

-De ce?

-Pentru că i-am bătut la Botoșani și au pierdut județul după 30 de ani de domnie PSD. Am vrut să intru în politică venind din zona privată, să văd dacă pot să schimb nulitățile din politică existente de 30 de ani la Botoșani. Și am reușit să le schimb.

Nu știu dacă sunt 7.800 de contracte, n-am stat să le număr. Cred că vreo 80% dintre ele sunt bani europeni. Cine ar fi trebuit să ia acele contracte dacă nu firma care e cea mai bună în domeniu și care a făcut treabă bună peste tot?

Ce spune Ciolacu e o meteahnă prostească și anume dacă câștigi un astfel de contract, automat s-a făcut pe sub masă. Am firmă cu 1.000 de oameni, anul trecut am virat statului român 23 de milioane de euro impozite. Mi se pare foarte ciudat ce spune acum Ciolacu despre mine.

„Acum sunt și mai nervos”

-Marcel Ciolacu v-a invocat ca membru în conducerea PNL.

-Pot să spun că e un prost dacă susține sau insinuează așa ceva? Ce treabă are PNL? Am avut contracte de infrastructură energetică, am făcut centrale termoelectrice și am câștigat contracte inclusiv la Buzău, știe domnul Ciolacu acest lucru? Mi l-a dat dânsul dacă l-am câștigat la Buzău sau l-am câștigat pentru că am avut cel mai bun proiect? Am făcut centrale termoelectrice la Bacău, la Constanța. Habar nu aveam ce primari sunt și din ce formațiune politică provin în orașele în care paticipam la licitații. Ce treabă am eu cu politica?

„Am candidat pentru PNL pentru că sunt om de dreapta, asta e viziunea mea, e dreptul meu. V-am spus, am vrut să intru ca privat în politică pentru a încerca să schimb ceva. M-a enervat teribil chestia asta și acum sunt și mai nervos și chiar foarte deranjat de afirmațiile lui Marcel Ciolacu”

-Ați finanțat în trecut vreo campanie sau vreun membru PNL?

-Niciodată. A, dacă se numește finanțare sume de genul 2.000, 3.000, 5.000 RON, atunci, da, am finanțat. N-am fost niciodată PNL-ist de frunte, nici acum nu sunt în prima linie a celor care fac politică și care strigă la portavoce că PNL e cel mai tare, dar dacă i-am bătut măr la alegerile locale pe cei de la PSD, atât de tare, încât ei nici nu mai pot să doarmă noaptea, atunci mă trezesc cu afirmații de genul ăsta. Sunt extrem de deranjat, chiar revoltat, de ceea ce a zis Ciolacu. Să se lege în acest fel de mine? Eu care sunt curat și care am făcut toate afacerile în mod onest? Nu-i permit așa ceva!