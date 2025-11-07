O amintire a lui Ilie Bolojan din vremea în care era prefect de Bihor: „Au venit oameni care mi-au spus că au un copil bun”

Premierul Ilie Bolojan a povestit, la HotSpot, un moment de acum două decenii, când era prefect din Bihor și când au venit la el persoane care ar fi vrut intervenții pentru aranjarea unor concursuri pentru diferite posturi.

În contextul cazul omului de afaceri Fănel Bogos, arestat preventiv, care a fost primit de premier la Palatul Victoria în septembrie, Ilie Bolojan a fost întrebat de jurnalistul HotNews Laurențiu Ungureanu când va scăpa România de „obiceiul istoric” al șpăgilor.

„Dacă românii aveau percepția că în sectorul public lucrurile se desfășoară corect, ar fi atât de jos încrederea în lumea politică?”, a reacționat premierul, adăugând că percepția este dată de experiența fiecăruia, de ce aud în jur.

„Dacă ne-au plecat mulți tineri din țară e pentru că au perceput că accesul în administrație nu e prin concursuri corecte. Sistemul administrativ are boli acumulate în timp”, a spus Ilie Bolojan.

Premierul a dat și un exemplu personal de acum două decenii.

„Când eram prefect de Bihor și am organizat câteva concursuri, mi-am dorit să le fac corect și au venit oameni care îmi spuneau că au un copil bun care poate veni. Nicio problemă am zis, dar nu poate fi ajutat cumva. Să învețe și să pregătească. Am constatat că acele persoane nu au venit la concurs. Percepția era că dacă nu e aranjat pentru copilul lor, e aranjat pentru altul”, a declarat Ilie Bolojan.

Afacerist dus de trezorierul PNL în birou la premier

Pe 23 septembrie 2025, în biroul de la Palatul Victoria, premierul i-a primit pe Mihai Barbu, liderul filialei PNL Vaslui, şi pe omul de afaceri Fănel Bogos, pentru o discuţie de 15 minute.



Considerat unul dintre principalii jucători de pe piața avicolă din România, Fănel Bogos a fost arestat preventiv în dosarul în care este acuzat de Direcţia Naţională Anticorupţie că „a apelat la rețele de influență” pentru a schimba conducerea DSVSA Vaslui.

Stenogramele din dosarul DNA susţin însă că Bogos ar fi plătit 1,5 milioane de euro pentru a obţine audienţa, al cărui scop ar fi fost schimbarea conducerii instituției de control sanitar-veterinar din Vaslui şi protecţia unei afaceri importante în domeniul avicol.

Potrivit procurorilor, intermediarul întâlnirii a fost Mihai Barbu, plasat joi sub control judiciar şi cu interdicția de a fi șef filială județeană de partid, adică funcția pe care o avea atunci când a discutat cu Fănel Bogos.