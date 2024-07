O mamă și fiica ei – front comun împotriva cancerului

Are doar 16 ani și luptă secundă de secundă să supraviețuiască cancerului. Dintr-un copil vesel, plin de viață, cu visuri și dorințe, Florentina a devenit dependentă de tratamente dureroase – singurele care o mai țin în viață. Imobilizată pe un pat de spital din Turcia, adolescenta a început de urgență un tratament inovator pentru tumora malignă ce i-a fost descoperită la picior.

Părinții au cheltuit deja tot ce aveau pe jumătate din tratament. Ca acesta să aibă însă efectul scontat trebuie finalizat. 50.000 de euro este suma care o poate salva pe Florentina din ghearele morții, mai ales că medicii din Istanbul i-au descoperit metastaze la nivelul plămânilor.

Deși a trăit zi de zi în spital, ajutând alți pacienți să-și regăsească sănătatea, mama Florentinei se simte neputincioasă în fața propriei tragedii.

„Ca mamă și asistent medical, știu cât de prețioasă este viața și cât de crâncenă e lupta împotriva cancerului. Calvarul nostru a început într-o duminică după-amiaza când am sesizat o umflătură neobișnuită în spatele genunchiului. Nu vă pot descrie ce am simțit în momentul în care am aflat diagnosticul. Lumea toată mi s-a prăbușit în cap. Durere și neputință, asta am simțit și am rămas pur și simplu fără aer. Cel mai greu a fost să vorbesc cu Florentina despre asta. Era un copil energic, îi plăcea să citească și se ducea la sala. De mică vroia să se facă medic chirurg. Astăzi e țintuită pe un pat de spital, nu mai poate face efort. De când plămânii ei sunt afectați, nu mai poate respira normal, obosește foarte repede și simte nevoia să doarmă mult.” Ne-a mărturisit cu lacrimi în ochi Aurelia, mama adolescentei.

Pentru familia Florentinei fiecare zi este un amestec de speranță și disperare, de dragoste și durere. Totul se învârte acum în jurul unei lupte care pare uneori insurmontabilă, dar pe care o poartă cu demnitate. După 14 ședințe de radioterapie, Florentina trebuie să facă față unei operații de extirpare a tumorii. Întreaga procedură costă însă 50.000€, iar părinții fetei nu dispun de acești bani.

„Suma necesară pentru tratamentul fetiței nu este doar o cifră – este un pod spre o viață sănătoasă, spre zile mai bune și spre un viitor care îi aparține. Generozitatea poate transforma disperarea în speranță. Fiecare gest de bunătate și solidaritate contează și aduce familia Florentinei mai aproape de ziua în care vom putea spune că această luptă a fost câștigată,” Vlad Plăcintă, președintele Asociației Salvează o inimă.

Pentru donații din partea companiilor accesați: https://salveazaoinima.ro/florentina-darna/

Denumire entitate: Asociația „SALVEAZĂ O INIMĂ”

Cod de înregistrare fiscală: 31015982

Cont RON: RO05BTRL00701205W82870XX

Cont EUR: RO28BTRLEURCRT00W8287001

Cont USD: RO68BTRLUSDCRT00W8287001

Cod SWIFT: BTRLRO22

Cod BIC: BTRL

Banca Transilvania Botoșani

Vă rugăm să specificați în transferul bancar, la detaliile plății, numele: DARNA FLORENTINA

Articol susținut de Asociația „Salvează o inimă”