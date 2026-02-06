O mașină de protocol a Președintelui Klaus Iohannis, în licitație de la doar 1.000 de Euro, alături de ceasuri de lux din aur

Mașina de protocol condusă de Președintele Klaus Iohannis, un Audi A6 3.2 FSI, este scoasă la licitație de Primăria Municipiului Sibiu prin Casa de Licitații A10 by Artmark. Autoturismul are un preț de pornire de numai 1.000 de Euro și este inclus în selecția evenimentului intitulat „Time to Bid — Licitația de Ceasuri & Accesorii de Lux” care este programat pe 24 februarie, de la ora 18.00, și se va desfășura atât cu prezență fizică, la Palatul Cesianu-Racoviță din Capitală (str. C.A. Rosetti nr. 5), cât și online, pe Platforma Artmark Live. Evenimentul este cu acces liber pentru public, iar cei care doresc să participe la licitație o pot face prin realizarea unui cont de colecționar, ce poate fi creat în mod gratuit, prin completarea unui formular disponibil pe site-ul artmark.ro, aici https://www.artmark.ro/ro/inregistrare.

Mașina condusă de Președintele Klaus Iohannis se vinde de către Primăria Sibiului, în baza Hotârării Consiliului Local, în cadrul programului de înnoire a flotei administrative și de protocol. A fost utilizată rar, așadar are un kilometraj mic (doar 120.000 km.), și prezintă o uzură normală raportat la anul de fabricare, 2005. Este într-o stare tehnică bună, deplin funcțională și cu revizia făcută recent. Interiorul include scaune încălzite, climatizare automată și sistem infotainment.

De altfel, modele din gama Audi A6 au fost, de-a lungul anilor, o alegere frecventă pentru flote oficiale și automobile de protocol în Europa, tocmai pentru echilibrul dintre discreție, confort și prestanță. Un exemplu documentat în presa internațională este Regele Charles III, care a utilizat un Audi A6 în cadrul flotei sale oficiale — un detaliu ce confirmă statutul acestui model ca reper pentru transportul instituțional la cel mai înalt nivel.

Selecția de ceasuri și accesorii de lux din Licitația „Time to Bid” reunește nume majore ale orologeriei internaționale — Rolex, Cartier, Chopard, Patek Philippe, Jaeger-LeCoultre, Franck Muller, Vacheron Constantin — alături de piese cu un conținut semnificativ de aur, care sporește valoarea intrinsecă a loturilor și le face cu atât mai atractive, atât pentru colecționarii de ceasuri, cât și pentru cei care caută obiecte de lux cu preț de achiziție bine poziționat față de cel de listă.

Printre loturile-vedetă ale evenimentului se remarcă seria de ceasuri Rolex, care cuprinde 11 piese, printre care și un Rolex Datejust II, din aur și oțel, cu diamante, bărbătesc, realizat în 2023, cu un preț de pornire de 10.000 de Euro (substanțial sub prețul de listă de 18.000 de Euro). De asemenea, sunt spectaculoase și un Franck Muller Conquistador din aur, ceas bărbătesc de mână (2010), cu preț de pornire 27.000 de Euro (mult sub prețul de listă – 40.000 de Euro), un foarte rar set de colecție format din colier și ceas Omega cu design Gilbert Albert, din aur, de damă (1964), cu preț de pornire 19.000 de Euro (față de 30.000 de Euro), precum și un TAG Heuer Carrera Chrono Cal 360 din aur, ediție limitată (nr. 48/100), ceas bărbătesc de mână (2008), cu preț de pornire 10.000 de Euro (față de 15.000 de Euro).

O adevărată expoziție de lux, deschisă atât pentru publicul colecționar, cât și pentru marele public. Ca pentru toate licitațiile organizate de Casa A10 by Artmark, și aceasta are parte de o expoziție cu intrare liberă, disponibilă până la data licitației (24 februarie), la Palatul Cesianu-Racoviță din Capitală (str. C.A. Rosetti nr 5). Zilnic, de luni până duminică, de la 10.00 la 20.00.