ULTIMA ORĂ. Donald Trump, amenințare directă, cu efect iminent: „Astăzi, Iranul va fi lovit foarte tare!”

Președintele american Donald Trump a reacționat sâmbătă după ce omologul său iranian, Masoud Pezeshkian, și-a cerut scuze statelor din Golf care au fost atacate în ultimele zile.

Liderul de la Casa Albă a susținut într-un mesaj scris pe rețeaua sa de socializare Truth Social că Iranul „s-a predat vecinilor din Orientul Mijlociu” după atacurile SUA și Israelului.

Trump a subliniat că Teheranul ar fi fost forțat să își ceară scuze față de statele din Orientul Mijlociu și să promită că nu va mai lansa atacuri împotriva lor, în urma operațiunilor militare ale Statelor Unite și Israelului.

„Iranul, care este complet învins, și-a cerut scuze și s-a predat vecinilor săi din Orientul Mijlociu”, a scris Trump.

Președintele SUA a susținut că promisiunea a fost făcută de omologul său iranian „doar din cauza atacurilor neîncetate ale SUA și Israelului”, susținând că Teheranul ar fi urmărit să „preia controlul și să conducă Orientul Mijlociu”.

Trump a mers mai departe și a declarat că este „prima dată în mii de ani” când Iranul a pierdut în fața țărilor din regiune, spunând că nu mai este „bătăușul Orientului Mijlociu”, ci „pierzătorul Orientului Mijlociu”.

În același mesaj, președintele american a avertizat că Iranul o să fie „astăzi lovit foarte tare” și că sunt analizate noi ținte.

Trump a spus că, din cauza „comportamentului necorespunzător al Iranului”, sunt luate în calcul atacuri împotriva unor zone și grupuri care până acum nu erau vizate, luând în considerare „distrugerea completă”.

Președintele iranian și-a cerut scuze pentru atacurile din regiune

Conflictul din Orientul Mijlociu s-a adâncit sâmbătă în timp ce forțele israeliene au continuat operațiunile militare în Liban pentru eliminarea Hezbollah, gruparea șiită susținută de Iran.

Președintele iranian Masoud Pezeshkian a ținut sâmbătă un discurs televizat în care a pus atacurile cu rachete asupra statelor din Golf care găzduiesc forțe americane pe seama „inițiativei proprii” a unor unități militare, potrivit The New York Times și The Guardian.

„Îmi cer scuze țărilor vecine care au fost atacate de Iran”, a spus Masoud Pezeshkian la televiziunea de stat. A dat ordin ca acestea să înceteze, a susținut președintele de la Teheran.

Televiziunea de stat iraniană a completat declarațiile lui Pezeshkian, precizând că militarii ar fi acționat pe cont propriu după ce au aflat că proprii lor comandanți au fost uciși în bombardamentele de săptămâna trecută.

Liderul iranian a precizat că noul consiliu de conducere interimar al Iranului a aprobat o schimbare strategică: niciun atac sau lovitură cu rachete nu va mai fi lansat împotriva țărilor vecine.

Pezeshkian a spus există totuși condiții: „cu excepția cazului în care un atac împotriva Iranului ar proveni din aceste țări”, conform Reuters.

În ciuda declarațiilor făcute de liderul de la Teheran, chiar în timp ce președintele își rostea discursul, Iranul a lansat un nou val de atacuri intense asupra statelor arabe din Golf, vizând repetat obiective din Bahrain, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite.

În paralel, forțele aeriene ale Israelului și Statelor Unite au continuat bombardamentele asupra teritoriului iranian.

Țările din Golf vizate de atacurile iraniene

De la declanșarea conflictului în weekendul trecut, Iranul a lansat sute de rachete și drone asupra statelor vecine care găzduiesc baze americane sau infrastructură critică.

Printre țările vizate de atacuri se numără Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită și Qatar. De asemenea, au fost lovituri iraniene în Bahrain, Kuweit și Oman, dar și în puncte militare din Irak și Iordania.

În Cipru, atacurile au vizat exclusiv bazele suverane britanice, utilizate pentru suportul logistic al forțelor aliate.

Ca reacție la aceste agresiuni și la amenințările Teheranului, mai multe țări din regiune au avertizat că își rezervă dreptul de a riposta militar dacă suveranitatea lor continuă să fie încălcată.