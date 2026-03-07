VIDEO Atacul iranian de azi de la aeroportul din Dubai filmat de un martor

Filmarea arată momentul în care drona lovește pista Aeroportului Internațional din Dubai și provoacă o explozie urmată de un nor mare de fum.

„Vine, vine spre aeroport. Direct spre aeroport, direct la avion. Doamne”, spune în engleză un bărbat înainte de impact, potrivit filmării. „ A lovit avionul”, întreabă o altă voce. „Nu, a fost chiar lângă noi”.

Potrivit publicației britanice The Independent, pasagerii au fost duși în siguranță în stația de tren din subteran. Aeroportul din Dubai este unul din cele mai aglomerate la nivel internațional.

Zborurile au fost suspendate pentru scurt timp după atac, dar au fost reluat după ce oficialii aeroportului s-au asigurat că pot fi derulate în siguranță.

Atacul a venit în ziua în care președintele iranian Masoud Pezeshkian și-a cerut scuze țărilor vecine pentru atacurile iraniene ca ripostă la ofensiva israeliano-americană care l-a ucis pe ayatollahul Ali Khamenei.

Liderul iranian a precizat că noul consiliu de conducere interimar al Iranului a aprobat o schimbare strategică: niciun atac sau lovitură cu rachete nu va mai fi lansat împotriva țărilor vecine.