O nouă amânare la Curtea de Apel București în cazul cererii de suspendare a doi judecători CCR / Noul termen, din nou în aceeași zi în care Curtea trebuie să dea o decizie pe pensiile speciale

Curtea de Apel Bucureşti a amânat vineri pronunţarea unei decizii pe cererea depusă de avocata AUR Silvia Uscov de suspendare din funcţie a judecătorilor Curții Constituționale Mihai Busuioc şi Dacian Dragoş. Noul termen este stabilit pentru ziua în care CCR va avea din nou pe masă proiectul Bolojan de modificare a pensiilor magistraților.

Noul termen de pronunțare a deciziei a fost stabilit de Curtea de Apel București pentru data de 11 februarie, ora 9.00. La CCR, ședința din 11 februarie pentru pensiile magistraților este de la ora 10.00.

Este pentru a doua oară când instanța condusă de Liana Arsenie amână o decizie în acest caz pentru ziua în care CCR trebuie să decidă dacă este constituțional proiectul care le reduce magistraților pensiile și vârsta de pensionare.

În 16 ianuarie, aceeaşi zi în care CCR a amânat din nou decizia în cazul pensiilor de serviciu ale magistraţilor, Curtea de Apel București a amânat pronunţarea privind situația celor doi judecători CCR pentru 30 ianuarie.

Decizia pe care o va pronunța Curtea de Apel București în cazul judecătorilor CCR Mihai Busuioc și Dacian Dragoș nu va fi definitivă, însă poate avea caracter executoriu, ceea ce ar putea duce la suspendarea lor în caz de admitere.

Acest dosar este judecat de judecătoarea Curții de Apel București Olimpiea Crețeanu. Ea este cea care va decie dacă va suspenda actele prin care președintele Nicușor Dan, respectiv Senatul României i-au numit pe Dacian Dragoș și Mihai Busuioc judecători la Curtea Constituțională.

Demersul fără precedent împotriva judecătorilor CCR

Cererea a fost depusă de avocata AUR, Silvia Uscov. Sesizările Silviei Uscov, înregistrate pe 30 și 31 decembrie 2025 la Curtea de Apel București, au primit termen rapid, față de alte dosare similare.

În esență, Silvia Uscov a susţinut în sala de judecată că Mihai Busuioc şi Dacian Cosmin Dragoş nu îndeplinesc una dintre condiţiile pentru a fi numiţi în funcţia de judecător CCR, şi anume o vechime de cel puţin 18 ani în activitatea juridică sau în învăţământul juridic superior.

Decizia pe care o va pronunța CAB nu va fi definitivă, însă judecătorul poate dispune ca aceasta să fie executorie, au explicat anterior mai mulți avocați consultați de HotNews.

Cine sunt cei doi judecători CCR contestați

Dacian Cosmin Dragoş, numit de preşedintele Nicuşor Dan în funcţia de judecător la Curtea Constituţioonală, este profesor universitar la Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării si conducător de doctorat la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. El a înlocuit-o pe Livia Stanciu.

Pe 15 ianuarie, avocata Uscov a prezentat o serie de documente care arată că judecătorul Dacian Dragoș, în paralel cu funcția de la CCR, figurează ca fiind administrator la o societate pe acțiuni din Cluj Napoca.

Dacian Dragoș a explicat la acel moment pentru HotNews că și-a dat demisia din respectiva funcție, înainte de a fi numit la CCR, însă nu știe dacă Adunarea Generală a Acționarilor a comunicat acest lucru Oficiului Național pentru Registrul Comerțului, așa cum cere legea.

Dacian Cosmin Dragoş face parte din tabăra de la CCR care susţine proiectul Guvernului de reformă a pensiilor speciale, tabără care are însă o majoritate fragilă de 5 la 4, notează Agerpres.

Mihai Busuic, fost preşedinte al Curţii de Conturi, propus de PSD şi susţinut de coaliţia guvernamentală, a fost votat de Senat pentru postul de judecător la CCR, el înlocuindu-l pe Marian Enache, care a deţinut şi funcţia de preşedinte al Curţii.