[P] FCSB, favorită la debutul în Europa League

Campioana FCSB ține steagul sus pentru fotbalul românesc în actuala ediție a cupelor europene. Singura echipă din România calificată în faza principală a unei întreceri continentale, Europa League, va debuta pe teren propriu cu echipa Rigas Futbola Skola (RFS), teoretic cel mai accesibil dintre adversarii pe care sorții i-au scos în calea roș-albaștrilor. Din acest sezon Betano a devenit sponsor global oficial al UEFA Europa League și UEFA Conference League, fiind totodată așa cum bine se știe și principalul sponsor al echipei FCSB.

Pe Betano, meciul FCSB – RFS se trăiește la un alt nivel cu Bet Builder Boost, noua opțiune de pariere.

Pentru a profita de opțiunea exclusivă de pariere Bet Builder Boost tot ce trebuie să faci este să construiești un pariu de tip Bet Builder la meciul programat joi seara de la ora 22:00 pe Arena Națională, pariu care să conțină cel puțin trei selecții (fiecare având o cotă de minimum 1.50), iar cota totală să fie de peste 5.00.

Astfel, vei deveni eligibil pentru un extra câștig maxim de 25% adăugat la potențialul câștig pe biletul creat cu Bet Builder. Pentru a profita de boost, odată devenit eligibil pentru acest extra câștig, trebuie activat butonul aflat în continuarea selecțiilor de pe bilet.

FCSB – RFS (Joi, 26 septembrie, ora 22:00)

Rezultat final – FCSB (cota 1.60)

Total goluri – Sub 2.5 (cota 1.87)

Ambele echipe înscriu – Nu (cota 1.78)

Cornere – Sub 9.5 (cota 1.85)

Total cartonașe – Sub 5.5 (cota 1.65)

Astfel, cu Bet Builder activat din partea dreapta sus a ecranului (butonul albastru) la meciul FCSB – RFS am mizat pe cinci piețe diferite de pariere, pe același bilet, pentru o cotă totală de 11.00. Cum fiecare piață de pariere are o cotă mai mare de 1.50 și cota totală depășește pragul de 5.00 am devenit astfel eligibil pentru extra câștigul de 25% oferit de Betano prin opțiunea exclusivă Bet Builder Boost!

FCSB este neînvinsă în ultimele patru meciuri disputate în toate competițiile, interval în care a obținut două victorii și două remize.

Echipa pregătită de Elias Charalambous a remizat în ultimele două meciuri din campionat, meciuri în care ambele echipe au marcat de fiecare dată, 2-2 cu CFR Cluj în deplasare și 1-1 pe teren propriu cu Petrolul.

Ultima victoria obținută de FCSB datează din 1 septembrie, când campioana României a trecut pe teren propriu de UTA Arad, cu 2-0.

FCSB a jucat opt meciuri în preliminarii pentru a ajunge în faza principală a cupelor europene. Bilanțul roș-albaștrilor în actualul sezon european este de patru victorii, trei remize și o înfrângere. Singurul eșec suferit a fost pe teren propriu în returul cu Sparta Praga din turul 3 preliminar al Ligii Campionilor, când echipă cehă a condus la pauză cu un categoric 3-0, ulterior FCSB echilibrând jocul care s-a încheiat în cele din urmă cu victoria oaspeților arenei din Ghencea, scor 3-2. Pe teren propriu, FCSB a câștigat doar două dintre cele patru meciuri jucate în competițiile europene, 4-0 cu Virtus din San Marino în primul tur preliminar din Liga Campionilor și 1-0 cu LASK Linz în playoff pentru Europa League, cu golul marcat de Darius Olaru în minutul 90. În rest, echipa bucureșteană a remizat cu Maccabi Tel-Aviv (1-1) și a pierdut cu Sparta Praga (2-3).

Rigas Futbola Skola ocupă primul loc în clasamentul primei ligi din Letonia, cu un avans de șase puncte în fața principalei urmăritoare. În campionat, adversara celor de la FCSB vine după o serie de 18 meciuri fără înfrângere, interval în care a obținut 16 victorii. Campioana Letoniei din sezonul trecut a ajuns în Europa League după un traseu similar cu al FCSB. A trecut în primul tur preliminar din Liga Campionilor de Larne, cu 7-0 la general, după care a fost eliminată cu dublă înfrângere de Bodo/Glimt, scor 7-1 la general. A urmat o dublă cu Santa Coloma din Andorra câștigată de letoni cu 9-0 la general, pentru ca în playoff-ul Europa League balticii să treacă de APOEL Nicosia la loviturile de departajare, după ce fiecare echipă câștigase pe teren propriu cu scorul de 2-1. Este pentru doar a doua oară în istorie când Rigas Futbola Skola evoluează în faza principală a unei competiții europene, după ce în sezonul 2022-23 a jucat în grupele UEFA Conference League și a obținut două puncte într-o grupă din care au mai făcut parte Fiorentina, Heart of Midlothian și Istanbul Bașakșehir.

Noua fază a ligii UEFA Europa League, cu 36 de echipe, începe pe 25 septembrie, în timp ce UEFA Conference League, care include acum și ea 36 de cluburi, debutează pe 3 octombrie. Un ghid complet pentru noul format al competițiilor de cluburi UEFA poate fi găsit aici.