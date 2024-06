[P] Mieunatul pisicilor

Asemenea oamenilor, si pisicile au un limbaj de comunicare pe care adesea il putem interpreta gresit sau, pur si simplu, sa nu il intelegem. Fie ca este vorba despre un gest pe care il face, un mieunat sau felul in care reactioneaza intr-o anumita situatie, pisicile incearca sa ne comunice ceva. Daca vrei sa ii oferi tot ceea ce are nevoie, intelegerea comportamentului, a limbajului corporal si chiar a mieunatului sunt aspecte importante pe care le poti recunoaste si astfel ii poti oferi companionului tau o mana de ajutor atunci cand ti-o cere.

Cel mai adesea, pisica va incearca sa ne comunice ceea ce simte sau ce vrea prin mieunat. Totusi, aceste sunete pe care le scote au vreo semnificatie cu adevarat? In cele ce urmeaza, vom deslusi semnificatia diferitelor tipuri de mieunat, afland astfel ce doresc pisicile sa ne comunice cu fiecare miorlait pe care il scot.

De ce miaună pisicile?

Asemenea oricarei specii, si pisicile au un limbaj particular pe care il folosesc sa poata comunica starile prin care trec. Unele pisici sunt mai tacute, altele sunt mai vocale, iar fiecare rasa de pisica are un miorlait distinct. Indiferent de caracteristicile mieunatului, e bine sa stii ca aceasta incearca sa transmita un mesaj si ce cale mai buna decat sa te faci auzit?

Incepand cu primele zile de viata ale unui pui de pisica nou-nascut, acesta descopera cu fiecare moment ce trece ca sunetele pe care le scoate starnesc o reactie din partea mamei sale. Dornici de atentie si afectiune, puii de pisica pretuiesc fiecare moment alaturi de mama lor, uneori contactul direct cu aceasta fiind mai important decat hrana pe care le-o ofera. Pe masura ce cresc, pisica mama incepe sa le vorbeasca inapoi prin diferite tipuri de mieunat.

Ajunse la maturitate, pisicile folosesc mieunatul ca mod principal de comunicare, exprimandu-si astfel starile prin care trec. In functie de tipul de mieunat, acestea incearca sa ne transmita un anumit mesaj.

Tipuri de mieunat si sunete ale pisicilor

Principalele doua motive pentru care o pisica miorlaie sau scoate diferite sunete sunt exprimarea bucuriei sau pentru a atrage atentia asupra unei nevoi sau stare pe care o are. Iata cateva tipuri de sunete folosite de pisici pentru a isi comunica sentimentele:

Mieunatul

Daca pisica ta te va intampina miorlaind, aceasta incearca sa comunice astfel faptul ca i-ai lipsit si are nevoie de afectiunea ta.

Pe cealalta parte, pisica ta poate mieuna diferit fata de primul scenariu, mai agresiv, iar aici poate fi identificata o stare de stres pentru aceasta. De exemplu, pisica ta a ramas fara hrana si ii este foame sau litiera sa nu este curatata. Aceste doua exemple pot starni stari de nervozitate, declansand astfel un mieunat de suparare.

Torsul pisicii

De cele mai multe ori, atunci cand ajungem acasa la pisica noastra, aceasta vine in brate si incepe sa ne arate afectiunea pe care ne-o poarta si faptul ca i-a fost dor de noi, cum altfel decat prin a toarce. Atunci cand torc, pisicile sunt adesea fericite si au nevoie de afectiune. Ofera-i iubirea de care are nevoie prin mangaiere si prin oferirea timpului tau alaturi de ea.

Ciripitul

Un sunet scos de pisica intalnit mai rar decat in cazul primelor doua mentionate, asa-zisul ciripit al pisicii apare in situatii speciale, in general, in prezenta unui alt animalut pe care aceasta il zareste: o pasare, un soricel sau poate chiar o insecta zburatoare. Inca de cand pisica ta era doar un pui, mama acesteia folosea ciripitul pentru a tine toti puii sub control.

Ciripitul pisicii poate aparea si atunci cand felina ta incearca sa te atentioneze asupra unei nevoi, de exemplu reumplerea bolului cu hrana.

Asa cum noi oamenii suntem diferiti, asemenea sunt si pisicile noastre, iar cel mai bun mod de a-ti ajuta pisica este sa fii atent la modul in care comunica in fiecare moment si ce isi doreste in acea clipa. Astfel, vei sti intotdeauna ce sa ii oferi.