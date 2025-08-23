Parlamentarii olandezi au votat împotriva recunoașterii statului Palestina, pe fondul crizei guvernamentale privind sancțiunile împotriva Israelului

Parlamentarii olandezi au respins sâmbătă o moțiune privind recunoașterea unui stat palestinian independent și au votat, de asemenea, împotriva unor măsuri punitive la adresa Israelului, în timp ce blocajul politic pe acest subiect continuă să slăbească guvernul interimar al Țărilor de Jos, notează Politico.

Măsurile propuse vizau boicotarea produselor provenite din teritoriile ocupate ilegal în Cisiordania, precum și interzicerea achiziției de arme din Israel.

Votul a avut loc după demisia neașteptată a ministrului olandez de Externe, Caspar Veldkamp, produsă vineri seară, în semn de protest față de reticența guvernului de a impune sancțiuni mai dure împotriva Israelului pe fondul crizei umanitare din Gaza.

Și colegii lui Veldkamp din partidul de centru New Social Contract (NSC) și-au anunțat demisia vineri. Plecarea lor a adăugat presiune asupra unui guvern olandez deja slăbit, care s-a prăbușit în iunie, după ce Partidul Libertății (PVV) condus de Geert Wilders a părăsit coaliția din cauza unei dispute privind politica de migrație.

O majoritate a deputaților a susținut apelul către guvernul israelian de a permite accesul jurnaliștilor internaționali și naționali în Gaza. Parlamentarii au fost de acord și cu exercitarea unei „presiuni maxime” asupra țărilor care „tolerează” liderii Hamas, potrivit relatărilor presei locale.

Aproximativ 61.000 de palestinieni au fost uciși de la începutul ofensivei Israelului asupra Fâșiei Gaza, lansată imediat după atacul Hamas asupra Israelului din octombrie 2023, conform Ministerului Sănătății din Gaza, controlat de Hamas. Organizația Națiunilor Unite (ONU) a declarat recent foamete în Gaza.

Olanda s-a numărat printre cele 21 de state care au semnat joi o declarație comună prin care au condamnat aprobarea de către Israel a unui proiect major de colonizare în Cisiordania, considerându-l „inacceptabil și contrar dreptului internațional”.

