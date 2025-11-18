Protest spontan al angajaților de la Parlament chiar înainte de o importantă ședință de plen: “Vrem salarii decente!”

Angajații de la Parlament au început un protest spontan în fața biroului președintelui Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, unde urmează să vină liderii coaliției de Guvernare, chiar înaintea plenului reunit care începe la ora 13:00.

Ei protestează împotriva reformei administrației centrale, care prevede reduceri de personal și de salarii.

Funcționarii care protestează scandează “Vrem salarii decente!”.

Angela Ghenciu, juristă și lideră de sindicat, a spus că protestează pentru sunt „salarii din ce în ce mai mici și ne pleacă oamenii pe acest fond. „Am zis să dăm un semnal către opinia publică și inclusiv aleșii poporului pentru că noi lucrăm, personalul tehnic, contractual, funcționari, pentru funcționarea Parlamentului”, a adăugat ea.

Liderul AUR, George Simion s-a dus la protestatari și le-a spus „Pe voi vă dau (afară)? Amărâții! Dar amantele și pilele, le lasă acolo?”. „Eu sunt consilier aici și iau 300 de lei pe zi net, cât un zilier în agricultură. Și ei vor să ne mai taie din ianuarie bani”, i-a spus un protestatar liderului AUR.

Plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului va vota marți, de la ora 13:00, în procedură de urgență proiectul de lege revizuit privind noile taxe locale care vor intra în vigoare de anul viitor, inclusiv majorarea impozitelor pe proprietate și mașini.