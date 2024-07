Patru veri incredibil de reci cum nu vom mai avea prea curând. Cât de mult s-a schimbat vara în România față de acum peste 40 de ani

În vremuri așa de călduroase ne este greu să ne închipuim că între 1976 și 1984 au fost cele mai răcoroase veri și aproape că nu am avut valuri de căldură în România acelei perioade. Cât de calde sunt verile de acum, față de cele de atunci? Cât de mult a crescut numărul de nopți tropicale? Cât s-a încălzit în timpul zilei în diverse orașe, față de verile din trecut?

Câteva comparații între cele mai răcoroase și cele mai calde veri

Clima s-a schimbat atât de mult încât cea mai caldă lună aprilie de până acum (în anul 2018) a fost cu doar 1,2 C mai rece decât cea mai răcoroasă lună august din istorie (din anul 1976). În medie, luna august este mai caldă cu 10 grade Celsius decât luna aprilie, în România.

Temperaturile medii lunare din timpul celor mai răcoroase veri erau cu 4-5 grade mai mici decât cele din verile recente. În sudul țării erau rare acum 45 de ani zilele caniculare și nopțile tropicale.

Pe litoral, în cele mai reci luni de vară, media temperaturilor maxime zilnice era de 26 C, în timp ce în ultimii ani a ajuns la 29 C. Noaptea, minimele au crescut în medie cu 4-5 grade Celsius.

La București, în lunile de vară din ultimii ani, inclusiv în iulie 2024, temperaturle înregistrate după prânz au fost în medie de 35 C, în timp ce în cele mai reci veri maximele erau pe la 26-27 C, acum patru decenii.

O comparație spune totul despre cât de mare este diferența dintre o lună de vară caldă și una rece: la București Filaret au fost 16 nopți tropicale în august 2023 și zero astfel de nopți în august 1997.

Patru veri incredibil de reci în decurs de nouă ani

Pare greu de crezut, însă între anii 1976 și 1984, așadar într-un interval de nouă ani, au fost patru veri care au rămas în istorie pentru cât de răcoroase au fost. Astfel de veri nu avem cum să mai trăim în viitorul apropiat.

O bună parte dintre recordurile absolute de frig pe timp de vară în România sunt din 1980, 1981, 1978 sau 1984. Nu au mai fost aproape deloc temperaturi scăzute în lunile de vară în ultimii ani, cu excepția unei zile de iunie în 2021 și a unei zile de iulie, în 2022. Vorbim despre minime nocturne de sub 10 C.

Datele pentru aceste patru veri sunt din caracterizările climatologice multianuale publicate de ANM.

Cum au fost acele patru veri răcoroase?

Vara lui 1984

Vara lui 1984 a fost uimitor de răcoroasă, fiindcă toate cele trei luni au adus temperaturi mult sub medie

Iunie: medie de +16 C, cu -2,8 C sub abaterea față de mediana intervalului de referință 1991 – 2020

Iulie: medie de 17,4 C, cu -3,1 C sub abaterea față de mediana intervalului de referință 1991 – 2020

August, medie de +18,4 C, cu -2,9 C sub abaterea față de mediana intervalului de referință 1991 – 2020

Vara lui 1976

Iunie, medie de +15,9 C, cu -2,9 C sub abaterea față de mediana intervalului de referință 1991 – 2020

Iulie 1976, medie de +18,8 C,-1,7 C sub abaterea față de mediana intervalului de referință 1991 – 2020

August, medie de +15,4 C, cu -4,9 C sub abaterea față de mediana intervalului de referință 1991 – 2020. August 1976 a fost și excesiv de ploioasă, cu 61% mai multe precipitații decât intervalul 1991-2020.

Vara lui 1978

Iunie, medie +16,7 C, cu -2,1 C sub abaterea față de mediana intervalului de referință 1991 – 2020.

Iulie, medie +17,8 C, cu -2,7 C sub abaterea față de mediana intervalului de referință 1991 – 2020.

August, medie +17 C, cu -3,3 C sub abaterea față de mediana intervalului de referință 1991 – 2020.

Vara lui 1979

Iunie 1979, medie +19,6 C a fost una dintre cele mai calde luni iunie (+0,8 C față de intervalul de referință). A fost și foarte ploioasă, cu o medie pe țară de 125 mm.

Iulie, medie de +17,1 C, cu,-3,4 C sub abaterea față de mediana intervalului de referință 1991 – 2020.

August, medie de +17,7 C, cu -2,6 C sub abaterea față de mediana intervalului de referință 1991 – 2020. Luna a fost și extrem de ploioasă, cu peste 82% peste mediana intervalului de referință 1991 – 2020.

Care sunt temperaturile medii normale pentru lunile de vară

Cele mai reci luni iulie au fost în anii 1979, 1984 și 1978. Cele mai reci luni august au fost în 1976, 1987 și 1965.

Media de temperatură pentru luna iunie în țară (calculate din date de la peste 100 de stații meteo) este de +18,8 C pentru ultimii 60 de ani, iar cea mai caldă lună iunie, în 2024, a adus o medie de 22 C.

Pentru luna iulie, medie pe țară în ultimele șase decenii a fost de +20,5 C, iar în cea mai caldă lună iulie media pe țară a fost de 23,9 C (în anul 2012).

Istoria celor mai reci nopți de vară din ultimii 125 de ani în România – Foarte rarele momente când iulie și august seamănă mai mult cu ianuarie

Pentru august, media pe țară a fost de +20,3 C, iar cea mai caldă lună a fost în 1992, cu o medie de +22,7 C.

Cât de mare este diferența între un an foarte cald și unul super-răcoros? La Călărași au fost 76 de zile cu maxime mai mari de 30 C anul trecut, în timp ce în 1976, un an rece, au fost doar șapte astfel de zile.

La Giurgiu, în 1986 au fost 52 de zile tropicale, în timp ce în ultimii ani au fost și peste 90 de zile.

Luni de vară foarte calde vs luni de vară răcoroase în mai multe orașe din țară

București Filaret

August 1997, medie +19,9 C, minime 16 C, maxime 26 C

Zero nopți tropicale, maxima zilei de 32 C

Iulie 1986, Media +21 C, maxime 26 C, minime 16 C

August 2023, medie +26,7 C, cu minime de 19 C și maxime de 35 C

Temperaturile au variat între 13,4 C și 40,8 C. Au fost 16 nopți tropicale și 18 zile caniculare.

Iulie 2023, medie +26,5 C cu minime de 19 C și maxime de 35 C

Temperaturi între +12,9 C și 40,9 C. Au fost zece nopți tropicale și 15 zile caniculare.

București Băneasa

Iulie 1979, medie +19,8 C, ziua 26 C, noaptea 14 C

Temperaturi între 10 și 32 C.

August 1976, medie +18,1 C, maxime 24 C, minime 12 C

Temperaturi între 9 și 28 C – mai multe nopți au adus minime de 10 C

Iulie 2022, media lunii +25,5 C, cu minime de 16 C și maxime de 33 C. Temperaturi între 10,8 C și 39,3 C. Au fost trei nopți tropicale și 12 zile caniculare.

August 2022, media +25,5 C, cu minime de 17 C și maxime de 33 C. Au fost opt zile caniculare. Cea mai scăzută temperatură a lunii a fost de +12,8 C.

Constanța

Iulie 1979, medie +21,3 C cu minime de 17 C și maxime de 26 C

Maximă 29 C, minimă 13 C și doar trei nopți tropicale

Iulie 1984 – Medie 21 C, cu minime de 16 C și maxime de 26 C

Cea mai mare temperatură a fost +29,4 C, iar cea mai mică, +12,1 Au fost doar două nopți tropicale!

August 1976, medie +19,4 C, cu minime de 15 C și maxime de 23 C

Cea mai mică temperatură a fost 11 C, iar cea mai mare, 28 C

Iulie 2021, medie de +25 C cu 21 C noaptea și 29 C ziua

Au fost 19 nopți tropicale și cele mai calde au adus temperaturi de peste 24 C

August 2022, medie +25,4 C, cu minime de 21 C și maxime de 29 C. Numărul de nopți tropicale a fost uriaș: 26.

Brașov

Iulie 1986, medie de 16 C cu minime de 11 C și maxime de 20 C

NU au fost zile tropicale (adică cele cu temperaturi de peste 30 C).

August 1987, medie +16,6 C cu minime de 10 C și maxime de 21 C.

Nu a fost nicio zi cu temperatură mai mare de 29 C

Iunie 2024, medie +21,1, cu minime de 14 C și maxime de 28 C

Au fost și +33,1 C și în doar două nopți au fost minime de sub 10 C

Iulie 2021, medie +20,9 C, cu minime de 14 C și maxime de 28 C

Au fost zece zile cu temperaturi de peste 30 C

Sibiu

Iulie 1979, medie +16,5, cu maxime de 22 C și minime de 11 C

Minima lunii a fost +7, maxima, +32 C

August 1978, media 16,9 C, cu 24 C maxime și 10 C minime

Cea mai mică temperatură 4 C, cea mai mare, 31 C

Iulie 2021, medie +22,1 C cu minime de 15 C și maxime de 29 C

Cea mai mică temperatură a fost de 11 C și în 16 zile au fost peste 30 C. Au fost și nopți cu minime de +18,3 C.

August 2015, medie +21,5 C cu minime de 14 C și maxime de 29 C. Au fost 19 zile tropicale.

Cluj

Iulie 1979, medie de +16,1 C, cu minime de 11 C și maxime de 22 C

Temperaturi maxime 29 C, minime de 8 C

Iulie 1984, medie de +16,7 C, cu minime de 11 C și maxime de 23 C

Temperaturi între 7,1 C și 32 C

August 1976, medie 15,1 C, cu maxime de 21 C și minime de 10 C

Temperaturi: maxima 27 C, minime 7 C

Iulie 2021, medie +22,3 C, cu minime de 15 C și maxime de 29 C

Temperaturile au variat între 12 și 34 C. Au fost mai mult de zece zile cu temperaturi tropicale.

August 2017, medie +22,3, cu minime de 14 C și maxime de 30 C.

Temperaturile au variat între 7 și 38 C

Iași

Iulie 1979, medie +18,5 C cu minime de 13 C și maxime de 24 C

Cele mai mici temperaturi 10 C, cele mai mari, 31 C

Iulie 1984, medie +20,2 C, cu maxime de 25 C și minime de 14 C

Temperaturile au variat între 8,5 și 31,5 C

August 1978, medie 18,6 C, minime 13 C maxime 25 C

Temperaturi între 9 și 30 C

Iulie 2021, medie +23,4 C cu 17 C dimineața și 30 C la prânz

Temperatura maximă a fost +35,9, iar cea minimă +13,4 C. Au fost 19 zile tropicale, dintre care două caniculare.

August 2023, medie +24,8 C, cu minime de 17 C și maxime de 32 C. Cea mai mare temperatură a fost de 39 C și cea mai caldă dimineață a însemnat o minimă de +20,7 C.

Timișoara

Iulie 1979, medie +18,9 C cu minime de 14 C și maxime de 25 C

Temperaturi între 8 și 31 C

August 1978, medie 19 C, maxime 26 C, minime 13 C

Temperaturi între 8 C și 33 C

Iulie 2022, medie de +24,4 C cu minime de 15 C și maxime de 33 C

Temperaturile au variat între 7 și 40 C și au fost zece zile caniculare.

August 2015, medie de +24,6 C cu minime de 17 și maxime de 32 C

Maximele acelei luni s-au apropiat de 38 C

Predeal

Iulie 1984, medie +13,3 C cu minime de 8 C și maxime de 17 C

Temperaturi între +2,2 C și +29,8 C

August 1987, medie 13,3 C cu minime de 7 C și maxime de 19 C

Temperaturi între 3,2 C și 27,1 C

Iulie 2023, medie +17,1 C cu maxime de 23 c și minime de 12 C. Temperaturile s-au apropiat de 30 C.

August 2023, medie 17,4 C, cu 24 C maxime și 12 C minime.

Temperaturile au variat între +6,5 C și 29,4 C. Și la Predeal pot fi nopți calde, una ieșită din comun a adus o minimă de +16,8 C.

(Pentru valorile din acest orașe am folosit date de pe platformele TuTiempo, Infoclimat și Meteociel).