Paul Stănescu vine cu explicații despre IQ-ul lui Marcel Ciolacu: „Nu i l-am măsurat eu, dar are unul foarte ridicat”

Secretarul general al PSD, care l-a lăudat recent pe preşedintele partidului, Marcel Ciolacu, spunând despre acesta că are „o inteligenţă peste medie”, a venit marți cu precizări, răspunzând unei întrebări a jurnaliştilor, cu privire la acea declaraţie. Premierul „are un IQ foarte ridicat”, a spus Stănescu, deși a adăugat că „nu i l-am măsurat eu”, potrivit News.ro.

Paul Stănescu a fost întrebat la ce anume s-a referit când a afirmat că Marcel Ciolacu are un coeficient de inteligenţă peste medie, secretarul formațiunii social-democrate fiind solicitat să precizeze dacă s-a referit la media IQ-ului din PSD sau din politica românească, în general.

„La media, în general, media umană, că nu fac eu medie PSD. Media umană m-am referit (sic!) – Marcel Ciolacu are un IQ foarte ridicat. Nu i l-am măsurat eu, nu l-am măsurat eu, că nu mă pricep, dar are. Şi experienţă politică foarte multă”, a spus Paul Stănescu.

„O inteligență peste medie” și „un om bun”

La începutul lunii august, secretarul general al PSD a afirmat despre liderul partidului că „are o inteligenţă peste medie” și „este structurat ca un om bun”, iar dacă ar candida la prezidențiale și ar fi ales, ar fi „un preşedinte care va uni românii”.

„Marcel Ciolacu are calităţi de premier şi am spus lucrul ăsta. Din punctul meu de vedere, poate o să vă spuneţi că sunt subiectiv, poate sunt subiectiv, dar eu asta cred. Are o inteligenţă peste medie. Marcel Ciolacu este structurat ca un om bun”, spunea Paul Stănescu, pe data de 5 august.

Întrebat dacă sunt doritori în PSD pentru a candida la alegerile prezidenţiale, în condiţiile în care Ciolacu nu a făcut un anunţ clar în această privinţă, Stănescu a spus că premierul „este cel mai bun în toate studiile sociologice”.

„Nu depinde doar de dânsul să se hotărască. Eu cred că Marcel Ciolacu are toate şansele să fie preşedintele României”, a declarat atunci secretarul general al PSD.

Întrebat dacă Marcel Ciolacu are mai degrabă calităţi de premier decât de preşedinte, Stănescu a răspuns: „Pe Marcel Ciolacu niciodată nu l-a văzut tentat să facă rău cuiva şi Marcel Ciolacu cred că va fi un preşedinte care va uni toţi românii”.