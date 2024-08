Pensiile sub 3.000 de lei nu vor mai fi impozitate, anunță ministrul Muncii

Pragul de impozitare a pensiilor va creşte, de la 1 octombrie 2024, de la 2.000 de lei, cât este în prezent, la 3.000 de lei, a anunţat, luni seara, ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, relatează Agerpres.

„În această seară am o veste bună pentru pensionari! După o analiză făcută împreună cu premierul Marcel Ciolacu, am decis că, începând cu 1 octombrie, de Ziua Persoanelor Vârstnice, nicio pensie sub 3.000 de lei nu va mai fi impozitată”, a spus ministrul Muncii, la Realitatea TV.

Astfel, de la 1 octombrie, impozitul va reprezenta 10% din diferenţa ce depăşeşte 3.000 de lei.

Declarația ministrului Muncii vine după ce premierul Marcel Ciolacu a anunţat, luni, că i-a cerut ministrului de Finanţe, Marcel Boloș, să facă o analiză dacă se impune un nou prag de impozitare a pensiilor, dar şi cu privire la voucherele pentru alimente pe care le primesc pensionarii, pentru ca aceştia să nu piardă bani în urma recalculării.

Amintim că în prezent pensiile sub 2.000 de lei nu se impozitează, dar se aplică un impozit de 10% pe suma care depășește acest prag.

El a spus că în Guvern se va purta o discuţie şi despre pragul până la care se impozitează pensiile, având în vedere că după recalculare unele vor depăşi pragul actual.

„I-am cerut ministrului Finanţelor să îmi facă o simulare ca să vedem exact câte persoane intră în această zonă, astfel încât să nu piardă oamenii în loc să câştige. (…) O să vină ministrul Finanţelor pe aceste praguri. Cu întreaga analiză o să vină ministrul Finanţelor astfel încât nimeni să nu piardă niciun ban nici prin impozitare, nici prin renunţare la vouchere (voucherele sociale pentru alimente care sunt acordate pensionarilor – n.r.)”, a spus premierul.