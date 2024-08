Ce riscă românii ale căror pensii au trecut de 2.000 de lei la recalculare. Ciolacu i-a cerut lui Boloș o analiză „astfel încât nimeni să nu piardă niciun ban”

Premierul Marcel Ciolacu a anunţat, luni, că i-a cerut ministrului de Finanţe să facă o analiză dacă se impune un nou prag de impozitare a pensiilor, dar şi cu privire la voucherele pentru alimente pe care le primesc pensionarii, pentru ca aceştia să nu piardă bani în urma recalculării. Amintim că în prezent pensiile sub 2.000 de lei nu se impozitează, dar se aplică un impozit de 10% pe suma care depășește acest prag. În plus, tichetele sociale nu se acordă decât celor cu pensii sub 2.000 de lei.

„Nicio pensie nu scade. Haideţi să vedem exact unde sunt imperfecţiunile legii, până atunci se va trimite pe fiecare categorie socio-profesională o scrisoare din partea Ministerului Muncii, lucrează la ea, şi apoi vedem ce trebuie să modificăm. Dar suntem într-o zonă, din punctul meu de vedere, relaxată, pentru că nimeni nu a pierdut niciun ban”, a declarat luni Marcel Ciolacu, la sediul central al PSD, citat de Agerpres.

El a menţionat că în Guvern se va purta o discuţie şi despre pragul până la care se impozitează pensiile, având în vedere că după recalculare unele vor depăşi pragul actual.

„I-am cerut ministrului Finanţelor să îmi facă o simulare ca să vedem exact câte persoane intră în această zonă, astfel încât să nu piardă oamenii în loc să câştige. (…) O să vină ministrul Finanţelor pe aceste praguri. Cu întreaga analiză o să vină ministrul Finanţelor astfel încât nimeni să nu piardă niciun ban nici prin impozitare, nici prin renunţare la vouchere (voucherele sociale pentru alimente care sunt acordate pensionarilor – n.r.)”, a spus premierul.

Cum vor fi informați pensionarii că nu le vor scădea pensiile după reclaculare

După solicitarea făcută luni de premierul Marcel Ciolacu, Ministerul Muncii a publicat pe pagina de Facebook cum va arăta informarea oficială prin care pensionarii vor fi înștiințați că nu le vor scădea pensiile după recalculare.

„Pensia dumneavoastră nu scade chiar dacă în decizia de recalculare care v-a fost transmisă recent a rezultat o valoare mai mică decât ultima pensie pe care ați primit-o în luna august 2024. În această situație, veți primi în continuare pensia mai mare, respectiv cea pe care ați primit-o anterior recalculării. În cazul în care beneficiați de indemnizația socială pentru pensionari, iar in decizia de recalculare a rezultat o valoare mai mică de 1.281 de lei, cât reprezintă valoarea acestei indemnizații, veți primi în continuare suma de 1.281 de lei”, se arată în adresa semnată de Ministerul Muncii și Casa de pensii.

Peste 2,5 milioane de beneficiari de carduri sociale în august

Marcel Ciolacu a anunțat în data de 18 iulie continuarea sprijinului financiar pentru pensionarii cu venituri mai mici de 2.000 de lei lunar și pentru persoanele cu dizabilități.

„Le acordăm cu o nouă tranșă de 250 de lei, pentru produse alimentare și mese calde. Peste 2,5 milioane de persoane vor încasa bani în august, așa că Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene primește în plus astăzi aproape 650 de milioane de lei”, a declarat atunci Ciolacu.