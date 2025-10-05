Planul Hamas înainte de expirarea ultimatumului dat de Donald Trump, dezvăluit de un înalt oficial al grupării

Hamas mai are timp până duminică seară să accepte planul pentru viitorul Fâșiei Gaza înaintat de președintele american Donald Trump. Un înalt responsabil al grupării spune că mişcarea islamistă palestiniană doreşte să ajungă la un acord pentru a pune capăt războiului, potrivit The Guardian.

„Hamas doreşte foarte mult să ajungă la un acord pentru a pune capăt războiului şi a lansa imediat procesul de schimb de prizonieri în funcţie de condiţiile de pe teren”, a declarat un înalt responsabil al organizaţiei, sub acoperirea anonimatului, în ziua în care ultimatumul dat de Trump expiră.

„Ocupaţia nu trebuie să împiedice punerea în aplicare a planului preşedintelui Trump. Dacă ocupaţia are intenţii reale de a ajunge la un acord, Hamas este pregătit”, a adăugat el.

Președintele SUA a avertizat sâmbătă Hamas că nu va „tolera nicio întârziere” în aplicarea planului său pentru liberarea ostaticilor pe care îi deține în Fâșia Gaza.

Negociatorii Hamas, veniţi din Doha, ar trebui să sosească duminică la Cairo înainte de a se deplasa la Sharm el-Sheikh pentru a participa la negocieri indirecte cu delegaţia israeliană, potrivit înaltului responsabil.

O sursă palestiniană apropiată Hamas a declarat pentru AFP că cele două delegaţii se vor afla în acelaşi clădire, dar departe de mass-media, potrivit News.ro.

„Negocierile vizează discutarea calendarului de pregătire a condiţiilor pe teren pentru transferul prizonierilor deţinuţi în Gaza, ca preludiu la lansarea procesului de schimb de prizonieri”, a spus sursa citată de AFP.

De asemenea, sursa apropiată de mișcarea islamică a spus că Hamas a insistat, în cadrul comunicărilor cu mediatorii, asupra necesităţii ca Israelul să suspende orice operaţiune militară în întreaga Fâşie Gaza, să înceteze toate activităţile aeriene, de recunoaştere şi zborurile cu drone şi să se retragă din interiorul Gazei.

„În paralel cu încetarea activităţilor militare israeliene, Hamas şi facţiunile de rezistenţă îşi vor suspenda, de asemenea, operaţiunile militare”, a adăugat ea.

Discuţiile ar trebui să includă, de asemenea, examinarea hărţilor furnizate de Israel care arată itinerariile şi calendarul retragerii, care vor coincide cu procesul de schimb de prizonieri, potrivit sursei. Delegaţia Hamas va prezenta, de asemenea, listele cu prizonierii palestinieni care urmează să fie eliberaţi de Israel în schimbul prizonierilor israelieni.

Conform planului lui Trump, Israelul ar trebui să elibereze 250 de prizonieri palestinieni care ispăşesc pedepse cu închisoarea pe viaţă şi peste 1.700 de deţinuţi din Fâşia Gaza arestaţi după 7 octombrie 2023, data atacului Hamas care a declanşat războiul în curs.