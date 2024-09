Povestea tânărului din Iași care aduce legume proaspete pe rafturile Lidl

Adrian Drescanu, un tânăr antreprenor din Iași, și-a transformat pasiunea pentru agricultură într-o afacere prosperă cu Raw Eco Farm SRL, o fermă specializată în cultivarea sustenabilă a legumelor. Înfruntând numeroase provocări și beneficiind de un parteneriat cu Lidl România, unul dintre cei mai mare retaileri din țară, Adrian și-a extins ferma la 30 de hectare, oferind legume proaspete de înaltă calitate și devenind un model de succes, precum și un mentor pentru alți fermieri locali.

La aproximativ 25 de kilometri de orașul din inima Moldovei, așezat pe 7 coline, mai exact în comuna Victoria, județul Iași, se află ferma tânărului antreprenor de 27 de ani. Cum a început totul? Cu pași mici, numeroase provocări, alături de un partener ca Lidl România, și cu dorința de a aduce legume proaspete pe mesele românilor. „Eu vin din mediul ăsta, de la țară – unde agricultura era mai mult decât o tradiție –, și foarte greu te desprinzi”, își începe povestea Adrian. Chiar dacă părea că cei din jurul lui se uită ciudat când, proaspăt absolvent de Agricultură, s-a urcat pe un tractor vechi, tânărul nu a renunțat la visul său. La 23 de ani, Adrian și-a cumpărat ferma, începând cu o parcelă mică de teren de 2 hectare și încercându-și norocul cu o cultură de usturoi. Însă, pasiunea pentru agricultură a venit cu multe provocări. „Atât de multe încercări mi-a adus această cultură de usturoi. Am vrut să fac totul perfect, dar provocările au fost mari. Țin minte că am produs în primul an aproximativ 5 tone de usturoi. Distribuiam marfa în piețe agroalimentare”, povestește tânărul cu un zâmbet calm. Vremea imprevizibilă, echipamentele și lipsa de experiență au făcut ca primii ani să fie dificili.

„Natura a fost cea mai mare provocare,” spune Adrian, reflectând asupra dificultăților întâmpinate: „Erau ploi, iar eu pregătisem terenul să-l semăn, și n-am mai putut să intru, de aceea a trebuit să-l prelucrez din nou. Când prelucram terenul, se stricau mașinăriile. Când reparam mașinăriile, se strica tractorul. Când terminai de reparat tractorul, dacă dădea bunul Dumnezeu și nu mai ploua încă o dată, era bine și puteai să te apuci de treabă”. Adrian subliniază că și comercializarea produselor agricole reprezintă o provocare pe care mulți producători nu o iau în considerare la începutul activității. Totuși, el nu s-a lăsat descurajat. A investit în echipamente și a învățat din fiecare greșeală, fiind motivat să meargă mai departe. În plus, experiența acumulată în Marea Britanie, unde a muncit la o fabrică înainte de a-și cumpăra ferma, i-a oferit o rigurozitate sporită în atenția la detalii și l-a ajutat să aplice lecțiile învățate acolo.

„Cred că agricultura este mai degrabă o pasiune decât o activitate care să aducă beneficii financiare pe termen scurt. Nu poți obține câștiguri imediate. Ori te implici pe termen lung, ori nu o faci deloc.”

„Fără echipă, nu ai cum să reușești”

Într-o industrie în care succesul nu vine ușor, toate aceste provocări i-au oferit lecții despre răbdare și perseverență. „Fiecare eșec m-a învățat ceva, iar fiecare provocare m-a făcut mai puternic. Am învățat să am răbdare, pentru că n-am avut întotdeauna, mi-a plăcut să fac lucrurile mai repede, să fac cât mai mult”, explică tânărul. De asemenea, Adrian a realizat că, pentru a face față volumului mare de muncă și provocărilor continue, este esențial să ai o echipă de încredere. Astăzi, lucrează cu 2 persoane angajate permanent și o echipă de zilieri, 8 la număr, toți contribuind la succesul afacerii sale. „Dacă vrei să creezi un volum mare de marfă și să vinzi produse sustenabile, este esențial să ai o echipă. Fără echipă, nu ai cum să reușești. Ei trebuie să aibă responsabilități clare, ferme și să fie bine plătiți”, menționează producătorul. Alături de el este și soția sa, care îl susține și contribuie semnificativ la gestionarea afacerii: „Ea se ocupă de controlul calității, asigurându-se că totul este în ordine, oferindu-mi sprijinul ei necondiționat.”

„Cea mai mare provocare pe care o am pe parcursul unui an agricol este să mențin culturile până la capăt, fără probleme, adică să nu am diminuări de producție și să asigur un standard ridicat de calitate.”

Folosește îngrășăminte naturale

Prin ce se diferențiază de alți producători? Cultivă legume fără a depinde de tratamente chimice intensive, folosind în schimb îngrășăminte naturale. „Nu punem accent mult pe tratamente convenționale, care să aducă planta la o performanță mai ridicată. Ea are sistemul ei imunitar, trebuie să conviețuiască aici, în natură. (…) Prefer să avem pierderi de 10-15%, dar să oferim clienților un produs de calitate, proaspăt și sănătos”, povestește tânărul antreprenor.

Astfel, ferma sa, RAW ECO FARM SRL, extinsă acum pe 30 de hectare, funcționează ca un sistem bine integrat. Pe lângă culturile obișnuite pe care le cultivă – varză, ardei, vânătă, dovlecel, porumb zaharat și salata iceberg–, tânărul a investit anul acesta în solarii care se întind pe o suprafață de 1,5 hectare. „Vreau să nu mai folosesc deloc insecticide, fungicide, tot ce înseamnă gama asta”, explică Adrian.

„Cea mai mare cantitate de varză recoltată într-o zi a fost de 12 tone, într-un program de muncă de 9 ore, incluzând procesul de prelucrare și ambalarea în saci de câte 15 kg.”

Această abordare diferită l-a adus alături de un mare lanț de retail, Lidl România, cu care a început, acum 2 ani, un parteneriat. „Această colaborare ne-a schimbat perspectiva. Am învățat cum să eșalonăm producția astfel încât să putem oferi legume proaspete în fiecare zi, fără a stoca marfa prea mult timp”, subliniază tânărul.

Cum a început colaborarea cu Lidl România?

Totul a început cu o întrebare simplă, adresată în timpul unei întâlniri la Cluj, unde Adrian se afla alături de alți producători. „Cât de dificil este să colaborezi cu un retailer și dacă putem avea acces la această informație?” Aceasta este întrebarea care i-a deschis calea către o colaborare frumoasă cu Lidl România. „După acea întrebare, achizitorii din echipa Lidl au venit în câmp. Am avut câteva discuții legate de producție: cât putem produce, cât putem comercializa, dacă putem comercializa, dacă putem să înțelegem standardele lor de calitate”, își amintește producătorul.

Astfel, după câteva discuții, începând cu 1 august 2022, Adrian a început să vândă porumb zaharat către Lidl România, marcând debutul unei colaborări de succes: „E o colaborare serioasă, strânsă, puternică, în care toate lucrurile sunt organizate, toate duc într-o direcție. Ei vor să te vadă că faci performanță, tu vrei să faci.”

Una dintre amintirile memorabile din primele zile de colaborare a fost legată de prima livrare. „Am trimis porumbul zaharat ambalat greșit și a fost o lecție importantă pentru noi. În loc să folosim plasă pentru a preveni încălzirea porumbului, am folosit folie. Însă Lidl ne-a oferit feedback constructiv și ne-a recepționat marfa”, povestește Adrian.

Piață cu produse proaspete

Colaborarea cu Lidl România a adus numeroase beneficii pentru afacerea lui Adrian. „Parteneriatul pe care l-am început acum 2 ani mi-a schimbat puțin perspectiva, m-am dezvoltat foarte mult. În momentul în care vezi că partenerul te ghidează și își dorește să mergem împreună în aceeași direcție, încerci să faci ceva care să fie benefic atât pentru tine, cat și pentru ei, pentru că produsul tău ajunge pe raft”, explică Adrian. Producătorul a vorbit și despre importanța seriozității în colaborarea cu Lidl România, subliniind că este esențială precizia în gestionarea plăților și a retururilor. „Lidl se remarcă prin rigurozitatea și corectitudinea în ceea ce privește plățile către producători. De asemenea, retururile sunt practic inexistente după recepția mărfii. După ce-ți recepționează marfa, tu nu mai primești niciun retur. Și se axează într-adevăr pe calitate, fiind vorba de o piață cu produse proaspete”, menționează Adrian.

„Noi nu stăm cu produsul în depozit 3-4 zile, că sa-l furnizez săptămâna viitoare. Eu recoltez astăzi ce cantitate am, și mâine produsul proaspăt este deja pe raft.”

Un alt aspect apreciat de producător este modul în care se desfășoară procesele: „Lidl are un sistem foarte bine pus la punct, de la plasarea comenzilor până la recepționarea mărfii… totul este foarte precis.” În opinia tânărului, Lidl România nu doar că sprijină agricultura locală, dar contribuie și la dezvoltarea sustenabilă a acesteia. Astfel, potrivit antreprenorului, nu se limitează doar la a cumpăra produse, ci se implică activ în procesul de învățare a producătorilor și de îmbunătățire continuă, oferindu-le sprijin și orientare pentru a atinge standardele de calitate dorite. Această colaborare nu doar că asigură produse de calitate pe rafturi, dar contribuie și la dezvoltarea sustenabilă a partenerilor locali.

Privind spre viitor, Adrian este optimist: „Ne dorim să oferim produse de calitate, iar parteneriatul nostru cu Lidl este esențial în această misiune.” Astfel, această colaborare nu doar că a deschis ușa către noi oportunități, dar a și consolidat poziția tânărului antreprenor pe piață, demonstrând că seriozitatea și angajamentul pot transforma un vis într-o realitate de succes.

„O dată la 3-4 zile recoltez undeva la 4.600-4.700 de kg de vânătă. Fără absolut niciun tratament. Gândiți-vă cât de minunată e natura.”

Adrian a înțeles că pentru a aduce pe rafturi produse de cea mai bună calitate, trebuie să colaboreze cu alți producători locali. „Nu pot face totul singur. De un an, am început să aduc alți producători, fiecare specializat pe anumite culturi”, povestește tânărul. Această abordare l-a transformat într-un mentor pentru alți fermieri din zonă: „Fiecare familie dacă dorește poate ajunge pe rafturile din Lidl, dacă se dedică și respectă standardele.”

Astfel, în următoarea perioadă, și-a propus să crească numărul acestora, ca să producă fiecare ce știe mai bine: „Dar în condițiile în care produsul acesta ajunge pe rafturi, să fie cât mai benefic pentru organism. (…) Noi facem periodic analiza de reziduuri pe produs înainte de a le furniza către raft, mi se pare un lucru normal, pentru a asigura calitatea și siguranța acestuia”.

