Premiile BAFTA 2026: Un film pare favoritul clar al serii, competiție strânsă la premiul pentru cel mai bun actor. Două nume importante sunt în cursa pentru cel mai bun regizor

Secvență din filmul „Hamnet”, despre tragedia care a marcat viața lui William Shakespeare și a soției sale, FOTO: LMK / Landmark / Profimedia Images

Filmul „Hamnet” poate lua fața lungmetrajelor „One Battle After Another” și „Sinners” pentru a câștiga marele premiu la BAFTA, gala de premiere a cinematografiei britanice, întrucât drama sfâșietoare despre William Shakespeare, soția sa Agnes și moartea fiului lor va cuceri probabil votanții din Marea Britanie, au declarat experții consultați de Reuters. La alte categorii, precum cel mai bun regizor și cel mai bun actor, cursa pare mult mai strânsă.

Cea de-a 79-a ediție a premiilor Academiei Britanice de Film va avea loc de la ora 19:00 GMT, ora 21:00, ora României, și va fi prezentată de actorul, prezentatorul TV și regizorul scoțian Alan Cumming.

Comedia neagră plină de acțiune „One Battle After Another”, regizată de cineastul american Paul Thomas Anderson, are 14 nominalizări, cele mai multe, la gala Premiilor BAFTA, urmat de pelicula de groază cu vampiri „Sinners”, care a primit cele mai multe nominalizări la Oscarurile de luna viitoare.

Însă „Hamnet”, regizat de cineasta chineză Chloé Zhao, este atât favoritul analiștilor, cât și al caselor de pariuri pentru a obține trofeul pentru cel mai bun film la Premiile BAFTA.

„Cred că va fi vorba despre ‘Hamnet’. ‘One Battle After Another’ este un alt film extraordinar, dar ‘Hamnet’… pur și simplu pare genul de film pe care BAFTA îl va prefera”, a declarat pentru Reuters Tim Richards, fondator și director executiv al grupului de cinematografe Vue.

La cine va merge Premiul BAFTA pentru cel mai bun regizor?

Ian Sandwell, editor de film la publicația Digital Spy, a declarat că BAFTA adoră să își recunoască propriii artiști.

„Așa că nu m-ar surprinde să vedem (‘Hamnet’) plecând acasă cu premiul pentru cel mai bun film și poate chiar ca Chloé Zhao să îi ia fața lui Paul Thomas Anderson la categoria regie, precum și la premiile de interpretare”, a spus el.

Richards a afirmat că, dacă „Hamnet” câștigă premiul pentru cel mai bun film, Anderson ar putea primi premiul pentru cea mai bună regie, sau invers, întrucât BAFTA împarte marile trofee între „două filme extraordinare”.

Zhao, în vârstă de 43 de ani, a câștigat în 2021 atât Premiul BAFTA, cât și Globul de Aur, și Oscarul, pentru cel mai bun regizor grație lungmetrajului său „Nomadland”. Noul ei film a stabilit acum și un record pentru cel mai mare număr de nominalizări la Premiile BAFTA pentru orice peliculă regizată de o femeie.

În ceea ce-l privește pe Anderson, în vârstă de 55 de ani, cineastul american are nu mai puțin de 11 nominalizări la Premiul Oscar ca regizor, producător sau scenarist, grație unor filme ca „Boogie Nights”, „Magnolia”, „Inherent Vice”, „Phantom Thread” sau Licorice Pizza. Chiar dacă a tras de fiecare dată lozul scurt, filmul său de epocă „There Will Be Blood din 2007” e considerat unul dintre cele mai bune ale secolului XXI.

La gala BAFTA, el a triumfat o singură dată, în 2022, câștigând însă premiul pentru cel mai bun scenariu original, nu cel de regie, grație lungmetrajului „Licorice Pizza”.

La gala Globurilor de Aur din luna ianuarie „One Battle After Another” i-a adus însă 3 statuete: pentru regie, pentru cel mai mai bun scenariu, și pentru cel mai bun film de comedie sau musical (în calitate de producător).

Nume grele și în cursa de la Premiul BAFTA pentru cel mai bun actor

La categoria cea mai bună actriță în rol principal, Jessie Buckley este considerată favorit cert pentru interpretarea soției lui Shakespeare, potrivit caselor de pariuri.

Categoria cel mai bun actor în rol principal este mai dificil de anticipat, Timothée Chalamet din „Marty Supreme” concurând cu Leonardo DiCaprio și Michael B. Jordan pentru prestațiile lor din „One Battle After Another” și „Sinners”.

Sandwell a amintit că Chalamet a acumulat premii în perioada premergătoare galei BAFTA, inclusiv un Glob de Aur, pentru filmul electrizant despre un jucător de tenis de masă aspirant, în care Gwyneth Paltrow o interpretează pe iubita sa. „Ar fi primul său [Premiu BAFTA], așa că probabil se va întâmpla”, a afirmat specialistul.

Însă Sandwell a spus că i-ar plăcea să îl vadă pe actorul britanic Robert Aramayo plecând acasă cu trofeul pentru interpretarea sa apreciată în rolul activistului pentru persoanele ce suferă de sindromul Tourette, John Davidson, din „I Swear”.

„Uneori, BAFTA oferă o surpriză în aceste categorii pentru rol principal și acordă premiul unui talent local, iar ar fi absolut extraordinar să îl vedem câștigând în acea seară”, a spus el.

La categoriile pentru roluri secundare, competiția este deschisă, însă casele de pariuri îi favorizează în prezent pe Stellan Skarsgård și Inga Ibsdotter Lilleaas din drama norvegiană de familie „Sentimental Value”.

Cel mai vizionat film produs vreodată de Netflix, animația „KPop Demon Hunters”, nu se numără printre nominalizări deoarece nu a avut o lansare în cinematografele din Marea Britanie înainte de a fi lansat în streaming. La gala Globurilor din ianuarie lungmetrajul despre un grup de fete ce cântă Kpop și protejează lumea de demoni prin muzica lor câștigase premiul pentru cel mai bun film de animație.

Cântărețele vedete ale lungmetrajului de animație vor interpreta însă hitul lor global „Golden” în timpul galei Premiilor BAFTA.