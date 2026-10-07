Premiul Nobel pentru Chimie a fost acordat în 2026 pentru crearea de „imagini în oglindă” în chimie

Academia Regală Suedeză de Științe a anunțat miercuri că Premiul Nobel pentru Chimie a fost acordat în 2026 cercetătorilor Henri B. Kagan și Kenso Soai „pentru descoperirea efectelor neliniare și a autocatalizei în sinteza organică asimetrică”.

„Unele molecule, precum aminoacizii, există sub forma a două variante care sunt imagini în oglindă una față de cealaltă. Cu toate acestea, organismele vii conțin doar una dintre aceste imagini în oglindă”, explică Academia de la Stockholm în comunicatul în care au fost anunțați câștigătorii.

Mult timp, modul în care ar fi putut apărea o astfel de asimetrie chimică a rămas un mister pentru chimiști. Henri B. Kagan și Kenso Soai au fost distinși cu Premiul Nobel pentru Chimie în 2026 pentru descoperirea unei soluții la această enigmă.

„Henri Kagan, a descoperit o nouă modalitate de a manipula reacțiile chimice, făcând posibilă obținerea unui exces mai mare al uneia dintre imaginile în oglindă ale unei molecule decât se considera anterior că este posibil”, subliniază comunicatul Academiei Regale Suedeze de Știință.

Acesta subliniază că descoperirea lui Kagan a fost revoluționară pentru chimiștii care dezvoltă reacții utilizate la fabricarea produselor farmaceutice, aromelor, parfumurilor și a unor materiale noi.

Kenso Soai în schimb a conceput prima reacție chimică în care s-a format o singură imagine-oglindă dintre cele două posibile. „În afară de viața însăși, nimeni nu reușise vreodată să realizeze acest lucru. Reacția Soai este unul dintre cele mai spectaculoase experimente chimice realizate vreodată”, subliniază academia suedeză.

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Anul trecut, Premiul Nobel pentru Chimie a fost acordat cercetătorilor cercetătorilor Susumu Kitagawa, Richard Robson și Omar M. Yaghi „pentru dezvoltarea structurilor metal-organice”.

Laureații Premiului Nobel din 2026

La fel ca în fiecare an, Premiul Nobel pentru Chimie a fost al treilea acordat în 2026 de către Academia Regală Suedeză de Științe.

Luni, Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină a fost acordat cercetătorilor Karl Deisseroth, Peter Hegemann și Georg Nagel „pentru descoperirile lor privind canalele ionice activate de lumină și optogenetica”.

Marți, Premiul Nobel pentru Fizică a fost acordat cercetătorului Francis Halzen „pentru contribuțiile decisive la Observatorul de Neutrini IceCube și pentru descoperirea neutrinilor de înaltă energie de origine astrofizică”.

Acordarea Premiului Nobel pentru Fizică lui Halzen a marcat totodată o premieră din 1992 încoace.

Premiul Nobel acordat fizicianului Francis Halzen. Foto: News Agency / Alamy / Profimedia

Când sunt anunțați câștigătorii din 2026 ai Premiilor Nobel pentru Literatură și Pace

Restul Premiilor Nobel din 2026 urmează să fie anunțate după cum urmează:

Premiul Nobel pentru Literatură: joi, 8 octombrie, la 13:00, ora României;

Premiul Nobel pentru Pace: vineri, 9 octombrie, la 12:00, ora României;

Premiul Sveriges Riksbank în Științe Economice în memoria lui Alfred Nobel: luni, 12 octombrie, la 12:45, ora României.

Orele anunțate sunt orientative, anunțarea premiilor putând suferi mici întârzieri.

Ca în fiecare an, HotNews anunță câștigătorii Premiilor Nobel imediat după ce aceștia sunt dezvăluiți de Academia Regală Suedeză de Științe sau Comitetul Nobel norvegian.

Cine acordă Premiile Nobel

Inventatorul suedez Alfred Nobel a desemnat Academia Regală Suedeză de Științe pentru acordarea premiilor pentru chimie și fizică, Academia Suedeză pentru a acorda premiul pentru literatură, Institutul Karolinska din Suedia cel pentru fiziologie sau medicină, și Parlamentul norvegian cel pentru pace.

Nu se știe cu exactitate de ce Nobel a ales Norvegia pentru acordarea Premiului pentru Pace, deși acest lucru ar putea reflecta faptul că Norvegia și Suedia erau unite printr-o uniune politică în momentul în care și-a redactat testamentul.

În 1968, cu ocazia aniversării a 300 de ani de la înființarea băncii centrale a Suediei, aceasta a instituit Premiul pentru Științe Economice în memoria lui Alfred Nobel, printr-o donație către Fundația Nobel.

Premiul este acordat de Academia Regală Suedeză de Științe, conform acelorași principii ca și celelalte premii.

FOTO articol: Superjoseph / Dreamstime.com.