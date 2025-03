Președinta instanței supreme: Judecătorii sunt ancoraţi în societate, înţeleg foarte bine ce se întâmplă / Câte dosare a soluționat ICCJ în 2024 și câte sunt restante

Președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Corina Corbu, a spus, luni, la prezentarea bilanțului pe anul trecut, că „doar 6.251” din 20.788 de cauze au rămas nesoluţionate până la finalul anului. De asemenea, președinte ÎCCJ a vorbit și despre nemulțumirile din societate: „Încercăm să remediem anumite lucruri, încercăm să facem anumite lucruri mai bine, unele poate se văd mai mult, altele se văd mai puţin”.

„Astfel, în anul de referinţă 2024, pe rolul Înaltei Curţi s-au aflat 20.788 de cauze, dintre care doar 6.251 de cauze au rămas nesoluţionate la sfârşitul anului 2024. Deşi volumul de activitate al Înaltei Curţi a rămas în continuare unul ridicat, total atipic în Europa pentru o instanţă supremă cu rol preponderent de a judeca în casaţie, pe parcursul anului 2024 s-a consolidat tendinţa de scădere semnificativă a cauzelor rămase nesoluţionate la finalul fiecărui an, stocul de dosare fiind mai mic cu aproape 60% faţă de anul 2019 şi cu aproximativ 11,5% faţă de anul precedent”, a explicat Corina Corbu, potrivit News.ro.

„În ultimii șase ani, cele 122 de posturi de judecători nu au fost ocupate integral niciodată”

Corina Corbu a spus că cele mai importante chestiuni cu impact asupra activităţii instanței au fost supraîncărcarea, situaţia de personal şi modalităţile de garantare a calităţii actului de justiţie.

„Fluctuația de personal rămâne stringentă, în special în ceea ce priveşte situaţia judecătorilor, în contextul în care, în ultimii şase ani, cele 122 de posturi de judecători nu au fost ocupate integral niciodată. Este relevant faptul că doar în ultimii trei ani fluctuaţia de personal a vizat aproximativ 40% din numărul judecătorilor, aspect ce a afectat inevitabil durata de soluţionare a cauzelor şi coeziunea jurisprudenţei”, a mai afirmat preşedintele Înaltei Curţii.

Ea a mai spus că anul trecut 11 judecători au plecat de la Înalta Curte 11 judecători, ceea ce reprezintă aproximativ 10% din corpul de judecători, şi au fost promovaţi doar şase judecători, deşi Consiliul Superior al Magistraturii a depus eforturi în acest sens.

„Pe de altă parte la nivelul secţiei penale, a cărei activitate face probabil cel mai frecvent obiectul scrutinului public, se constată în anul de referinţă că aproximativ 91% din cauzele aflate pe rol au fost soluţionate într-un interval de sub patru luni în timp ce numai 0,67% dintre acestea au depăşit un an de la înregistrare. Durata de soluţionare a cauzelor înregistrează o tendinţă descrescătoare şi la nivelul secţiei civile, în timp ce operativitatea a crescut în anul de referinţă cu aproape 20 de puncte procentuale ceea ce susţine tendinţa generală de reducere a stocului de dosare”, a mai subliniat Corina Corbu.

„Nu am fost niciodată rupţi de societate şi nu suntem nici acum”

După discursul susținut de președintele interimar Ilie Bolojan, prezent și el la eveniment, președinta Instanței Supreme a apreciat că judecătorii Curții sunt conștienți de nemulțumirile pe care societatea le are și că încearcă să remedieze anumite lucruri.

„Vă asigur, domnule preşedinte, că la Înalta Curte cunoaştem în amănunt situaţia, cunoaştem şi lucrurile care merg bine şi care merg mai puţin bine. Ce pot să vă spun este că judecătorii Înaltei Curţi au făcut şi fac în continuare tot ceea ce este omeneşte posibil. în cuvântul meu, făceam referire la secţia de contencios care a reuşit să se menţină în anumite parametri de calitate deşi s-a confruntat anul trecut cu situaţia, poate cea mai dificilă din ultimii zece ani. Înţelegem lucrurile, înţelegem societatea înţelegem problemele legislativului, executivului, limitele în comunicare. Ce putem spune însă şi pot să afirm şi numele colegilor mei că fiecare dintre noi încercăm să ne îndeplinim atribuţiile, în fiecare moment, cât mai bine posibil, aspecte care cred eu că au fost reflectate.”, a declarat Corina Corbu.

Ea a adăugat că judecătorii înţeleg ceea ce se întâmplă în realitate şi încearcă să remedieze anumite lucruri.

„Dar ce aş vrea să sublinez este faptul că judecătorii sunt ancoraţi în societate înţeleg foarte bine ce se întâmplă, nu am fost niciodată rupţi de societate şi nu suntem nici acum. Înţelegem şi care sunt nemulţumirile societăţii, încercăm să remediem anumite lucruri, încercăm să facem anumite lucruri mai bine, unele poate se văd mai mult, altele se văd mai puţin. Poate nu suntem cei mai buni în comunicare, poate că nu întotdeauna reuşim să explicăm anumite lucruri, însă ce pot să afirm este faptul că întotdeauna am urmărit respectarea legii în fiecare cauză pe care am soluţionat”, a spus Corbu.