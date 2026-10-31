Prima reacție a Ligii Studenților în cazul Toader: Cere schimbarea legii pentru examene înregistrate și evaluări nominale ale profesorilor

Liga Studenților (LS IAȘI) își exprimă solidaritatea cu victimele și acuză existența unui sistem netransparent în fața abuzurilor profesorilor, în urma scandalului în care lectorul Alexandru Toader este cercetat oficial pentru viol și agresiune sexuală.

Organizația studențească a transmis, vineri, un comunicat oficial, pe care l-a publicat sâmbătă pe Facebook, reprezentând prima reacție de la declanșarea cazului. Tinerii anunță că vor propune Parlamentului un proiect de lege pentru modificarea Legii Învățământului Superior și susțin că actualul sistem permite ca parcursul academic al studenților să fie influențat prin „mecanisme ermetice” de evaluare.

Proiectul prevede ca studenții să poată contesta notele în fața unor comisii independente, din care să nu facă parte profesorul de la curs. De asemenea, examenele orale și practice vor putea fi înregistrate audio-video la cerere „pentru a exista mijloc de probă”.

De asemenea, inițiativa legislativă prevede obligarea comisiilor de etică universitară să sesizeze imediat organele de anchetă penală în cazurile în care legea a fost încălcată. Reprezentanții studenților subliniază că aceste structuri interne „nu se pot substitui parchetelor”.

În același comunicat, organizația reacționează și față de deciziile luate la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC). Instituția le-a interzis profesorilor Tudorel Toader și Andreea Urda să mai predea la anii superiori pentru a evita contactul cu potențialii martori sau victime, după ce aceștia au preluat apărarea inculpatului.

LS IAȘI afirmă că „din punct de vedere moral şi etic avocatul inculpatului nu ar trebui să mai predea sau să interacţioneze cu victimele şi martorii”.

Măsura eliminării de la catedră a fost criticată dur de Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR), care a cerut universității reanalizarea deciziei.

Totodată, Liga Studenților solicită universității să acopere din fonduri proprii toate costurile legate de reluarea studiilor pentru studentele care au abandonat facultatea din cauza abuzurilor, precum și cheltuielile pentru ședințele de terapie.

Pe fondul cazurilor similare din țară, asociația le recomandă tinerilor o măsură de siguranță. Atunci când sunt invitați la întâlniri private în facultate, aceștia sunt sfătuiți „să lase telefonul pe înregistrare audio, pentru a se putea face în mod facil proba faptelor”.

Liga Studenților amintește că reprezintă principala voce critică la adresa fostului rector UAIC încă din toamna anului 2017. Organizația aduce în discuție și modul în care Alexandru Toader a promovat în instituție.

Asociația acuză că acesta a obținut postul de asistent pe perioadă nedeterminată fără concurs în anul 2019, prin intermediul unei ordonanțe de urgență date „cu dedicație”. De asemenea, în vara anului 2021, reprezentanții studenților au avertizat că avansarea lui la gradul de lector s-a făcut în grabă, fără să fie îndeplinită condiția legală de publicare a tezei de doctorat.

Alexandra-Maria Niță, președintele Ligii Studenților, spune că vulnerabilitatea din sistemul de notare favorizează aceste comportamente grave:

„În momentul în care un profesor știe că te poate constrânge prin mecanismele de evaluare, fiind conștient că viitorul tău profesional și financiar depinde de el, se naște acest raport disproporționat.”

Conducerea organizației adaugă că soluția nu stă în strategii pur formale, ci în drepturi concrete pentru tineri: „Nu lipsa de programe pompoase duce la astfel de situații, ci lipsa de garanții reale pentru studenți este cea care naște monștri în mediul universitar!”.

De ce e acuzat Alexandru Toader

Alexandru Toader a fost arestat preventiv pe 24 octombrie, sub acuzația viol, agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual.

Alexandru Toader este acuzat de procurori că a început să abuzeze sexual studente la un an după ce a devenit lector în cadrul Facultății de Drept al Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. În referatul în care cer arestarea preventivă, înaintat Curții de Apel Iași, procurorii descriu tiparul după care acționa.

Primul viol de care este acuzat Alexandru Toader a avut loc în 8 noiembrie 2022. O studentă de 21 de ani acuză că a fost chemată la cabinetul notarial al acestuia. O săptămână mai târziu, tânăra a fost chemată în biroul de la facultate, unde acuză că a fost din nou violată. După o altă săptămână, ea a renunțat la Facultate.

La audieri, când i s-a adus la cunoștință calitatea de inculpat, Alexandru Toader nu a dorit să dea nicio declarație. S-a prevalat de dreptul la tăcere.

Rectorul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Liviu George Maha, a anunţat luni, într-un dialog cu HotNews, că Alexandru Toader va avea interdicție să predea în instituție chiar dacă măsura arestării preventive va fi ridicată. Nici tatăl și avocatul său, fostul ministru Tudorel Toader și avocata Andreea Urda nu vor mai preda studenților de licență și masterat de la Iași.