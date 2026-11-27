„Nu e locul tău aici”, filmul românesc regizat de Florin Şerban cu actorul Adrian Văncică în rolul principal, are vineri, 27 noiembrie, premiera generală în cinematografele din România, după ce a fost ovaționat și a triumfat la mai multe festivaluri internaționale de film, inclusiv cel de la Locarno.

Văncică, probabil cel mai cunoscut publicului larg pentru rolul lui Celentano din serialul „Las Fierbinți”, îl joacă în film pe Marius, managerul spitalului din oraşul său natal. El Îşi creşte singur fiul adolescent, pe Ioan (interpretat de Tudor Butănescu), după moartea soţiei.

„În timp ce Marius este dedicat muncii sale, Ioan duce o viaţă secretă după lăsarea serii, făcând parte dintr-o bandă de justiţiari mascaţi care vandalizează maşini şi care ajung să comită o crimă. O decizie greşită îl aduce pe Ioan într-o situaţie din care nu vede nicio ieşire şi îl pune pe Marius în faţa celui mai tulburător moment al vieţii sale”, mai afirmă descrierea oficială a lungmetrajului.

Din distribuţia filmului „Nu e locul tău aici” mai fac parte Alex Conovaru, Janir Izdrailă, Claudiu Maier, Cristina Richter, Emil Boroghină şi mai mulţi actori pregătiţi la Şcoala de Film fondată de Florin Şerban, care a devenit unul dintre regizorii români recunoscuți la nivel internațional grație lungmetrajului său „Eu când vreau să fluier, fluier”.

Filmul respectiv a fost propunerea României la ediția din 2011 a Premiilor Oscar, după ce a câștigat Ursul de Argint, Marele Premiu al Juriului și Premiul Alfred Bauer la a 60-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Berlin, unul dintre cele mai prestigioase din lumea cinematografiei.

Premiile prestigioase câștigate de „Nu e locul tău aici”, noul film al lui Florin Șerban

„Nu e locul tău aici” a fost răsplătit recent cu Marele Premiu la Festivalul Internaţional de Film de la Cottbus şi Premiile pentru Cel mai bun film şi Cea mai bună scenografie la Festivalul European de Film de la Sevilla.

În luna august el devenise primul film românesc care a cucerit Marele Premiu (Leopardul de Aur) la Festivalul Internaţional de Film de la Locarno, unde a mai primit şi Premiul Juriului Tânăr, Premiul Europa Cinemas Label, precum şi o menţiune specială pentru interpretare acordată actorului debutant Teodor Butănescu.

Regizorul Florin Șerban cu premiul Leopardul de Argint care i-a fost decernat la Festivalul Internațional de Film de la Locarno, FOTO: IPA Agency / Shutterstock Editorial / Profimedia

Referindu-se la Șerban, juriul de la Locarno a lăudat într-un comunicat „forţa scrierii sale, singularitatea viziunii sale şi măiestria excepţională a limbajului cinematografic”.

Printre celelalte pelicule ale sale se numără „Emigrant” (2015), „Omul care nu a spus nimic” (2016), „Dragoste 1. Câine” și „Dragoste 2. America” – ambele apărute în 2018. Noul său film e primul după 8 pauză de 8 ani pentru Florin Șerban.

Pentru rolul principal din „Nu e locul tău aici”, film care a fost inclus pe lista scurtă a nominalizărilor la European Film Awards, actorul Adrian Văncică a primit Premiul pentru cel mai bun actor la Festivalul Internaţional de Film de la Sarajevo.

Văncică jucase și în „Anul nou care n-a fost”, lungmetrajul regizorului Bogdan Mureșanu care în 2024 a câștigat marele premiu al secțiunii Orizzonti la Festivalul Internațional de la Veneţia.

Adrian Văncică: „Uitați-vă la premiile din ultimii ani: suntem în top!”

Comentând noul triumf de la Locarno, Adrian Văncică a declarat într-un interviu acordat pentru publicul HotNews luna trecută că acesta „a însemnat o explozie, asta a însemnat”.

„Bucurie, lacrimi, sărituri, îmbrățișări… De când am văzut la Locarno filmul, căci atunci l-am văzut și eu prima dată în această variantă, până în momentul în care s-au anunțat câștigătorii, am fost ca într-un cazan cu aburi: presiune maximă”, a adăugat acesta.

„De ce să vă mint, m-am uitat la cum au reacționat spectatorii din Elveția, spectatori, cei mai mulți dintre ei, profesioniști de festival, și, după reacția lor, am avut mari așteptări. Care s-au împlinit. Cinemaul românesc e de multă vreme unde trebuie. Și locul lui e exact acolo unde e acum. Uitați-vă la premiile din ultimii ani: suntem în top!”, a subliniat Văncică în înterviul acordat după ce mai devreme în cursul acestui an „Fjord”, noul film al lui Cristian Mungiu, a fost recompensat cu marele premiu Palme d’Or la Cannes.

Interviul integral cu acesta poate fi citit AICI.

Actorul Adrian Văncică, FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

Unde va putea fi văzut în România filmul „Nu e locul tău aici”

Lungmetrajul este distribuit de Bad Unicorn, compania românească care a fost desemnată distribuitorul european de film al anului la ediția de anul acesta a Festivalului Internațional de Film de la Berlin.

„Nu e locul tău aici” va rula în sălile de cinema din 30 de oraşe: Bucureşti, Cluj-Napoca, Braşov, Timişoara, Constanţa, Sibiu, Iaşi, Galaţi, Oradea, Sfântu Gheorghe, Bacău, Vaslui, Bârlad, Craiova, Arad, Piteşti, Alexandria, Bistriţa, Botoşani, Focşani, Buzău, Oneşti, Zalău, Gura Humorului, Lugoj, Topliţa, Huşi, Reşiţa, Reghin, Slobozia.

Programul complet al filmului este disponibil pe site-ul Bad Unicorn.